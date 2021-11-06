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https://sputnik-abkhazia.ru/20211106/nazvany-goroda-mira-kotorye-skoro-uydut-pod-vodu-1036224537.html
Названы города мира, которые скоро уйдут под воду
Названы города мира, которые скоро уйдут под воду
Перечень основывается на данных карты организации Climate Central, которая занимается изучением климата. 06.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-06T19:25+0300
2021-11-06T19:35+0300
в мире
катаклизмы
потоп
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Составлен список городов мира, которые могут уйти под воду уже в 2030 году. Список опубликован газетой India Times. Первым затопит Амстердам, несмотря на то, что голландцы овладели наукой защиты от наводнений, город может оказаться буквально на передовой глобального потепления и повышения уровня моря.Далее идет иракский порт Басра — он расположен на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Басра находится в заболоченной местности, к концу десятилетия он может оказаться частично или полностью под водой.Пострадать от изменения климата могут и защищенные города, такие как Новый Орлеан, где уже есть система дамб. Восточная часть вьетнамского Хошимина рядом с рекой Меконг находится под угрозой из-за повышения уровня воды. Даже если он уцелеет, жить там будет опасно из-за частых штормов и наводнений.До 2030 года может затопить и индийский город Калькутта.Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию. Это необходимо для того, чтобы смягчить последствия глобального потепления.В 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение: оно предусматривает план действий для достижение этой цели. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но государства должны принять меры по адаптации к изменениям климата, сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/klimaticheskiy-proval-uchenye-govoryat-o-neizbezhnosti-globalnoy-katastrofy-1036129174.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/tsru-predupredilo-o-mirovoy-klimaticheskoy-voyne-k-2040-godu-1036045655.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/uchenye-predupredili-chem-arktika-ugrozhaet-chelovechestvu--1035838352.html
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в мире, катаклизмы, потоп

Названы города мира, которые скоро уйдут под воду

19:25 06.11.2021 (обновлено: 19:35 06.11.2021)
CC0 / / Спутник
Спутник - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2021
CC0 / /
Перечень основывается на данных карты организации Climate Central, которая занимается изучением климата.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Составлен список городов мира, которые могут уйти под воду уже в 2030 году. Список опубликован газетой India Times.
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Первым затопит Амстердам, несмотря на то, что голландцы овладели наукой защиты от наводнений, город может оказаться буквально на передовой глобального потепления и повышения уровня моря.
Далее идет иракский порт Басра — он расположен на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Басра находится в заболоченной местности, к концу десятилетия он может оказаться частично или полностью под водой.
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Пострадать от изменения климата могут и защищенные города, такие как Новый Орлеан, где уже есть система дамб.
Венеция ежегодно погружается под воду на два миллиметра, казалось бы ей не привыкать, но эксперты прогнозируют городу скорое затопление.
Восточная часть вьетнамского Хошимина рядом с рекой Меконг находится под угрозой из-за повышения уровня воды. Даже если он уцелеет, жить там будет опасно из-за частых штормов и наводнений.
До 2030 года может затопить и индийский город Калькутта.
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Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию. Это необходимо для того, чтобы смягчить последствия глобального потепления.
В 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение: оно предусматривает план действий для достижение этой цели. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но государства должны принять меры по адаптации к изменениям климата, сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии.
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