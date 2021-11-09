https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/eshba-prizval-usilit-rabotu-po-vyyavleniyu-nezakonnykh-trekhfaznykh-podklyucheniy-1036252758.html

Эшба призвал усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений

Эшба призвал усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений

Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в понедельник 8 ноября. 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T12:40+0300

2021-11-09T12:40+0300

2021-11-09T13:07+0300

в абхазии

беслан эшба

проблемы энергетической отрасли в абхазии

сухум

майнинг в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/03/1031397068_0:78:1502:923_1920x0_80_0_0_9778508f37a7ca090332f38cc908ebfe.jpg

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Мэр Сухума поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям в столице, сообщается на сайте администрации города. Эшба отметил, что в первую очередь надо обработать информацию по незаконным трехфазным подключениям, так как она уже устаревает. "Может, люди уже отключились, этой информации год будет скоро. Может, они документы привели в порядок. Вы идете по адресам, по фидерам (распределительная линия электропередач - прим.) от которых идет нагрузка. Надо усилить работу. Как усилить? Мы сейчас обсудили. Еще больше сужая возможности нелегального подключения. А по тем, кто подключен нелегально, надо действовать. Все силы для этого есть. Надо организовать работу", – поручил глава администрации Сухума. Эшба потребовал предоставить к концу недели отчет о проделанной работе по домам, где есть трехфазное подключение. Также мэр столицы поинтересовался у начальника СУЭС Тимура Джинджлдия состоянием электросетей и текущими нагрузками.Джинджолия сообщил, что пиковой загруженности нет, но определенные нагрузки остаются, и они, по его предположению, связаны с деятельностью майнеров. При этом начальник СУЭС отметил, что крупных ферм в городе нет, но оборудование по добыче криптовалюты в частных домах еще остается."По большим предприятиям у нас отработано все, постоянно ездим, проверяем, повторных подключений в этой части нет. Очень большое количество у населения майнеров, которые создают нам определенные проблемы", – сказал Джинджолия.Беслан Эшба призвал все компетентные структуры работать по каждому подобному факту, если они подтверждаются. Тимур Джинджолия также проинформировал, что СУЭС приступил к установке новых приборов учета в частном секторе. Только за выходные дни было установлено порядка 120 приборов из 1180 переданных "Черноморэнерго".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Mer-Sukhuma-nedovolen-rabotoy-opershtaba-po-borbe-s-mayningom-1033371168.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/iz-abkhazii-vyvezeno-okolo-40-ofitsialno-zavezennogo-oborudovaniya-dlya-mayninga-1035911623.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беслан эшба, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум, майнинг в абхазии