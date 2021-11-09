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"Все устроил Лукашенко": что творится на границе Белоруссии с Польшей
"Все устроил Лукашенко": что творится на границе Белоруссии с Польшей
Тысячи мигрантов предприняли попытку незаконно проникнуть в Польшу в понедельник, 8 ноября. 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T11:51+0300
2021-11-09T12:08+0300
в мире
белоруссия
польша
мигранты
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Пограничникам пришлось применять слезоточивый газ. Ожидать ли силового сценария и что кроется за потоком нелегалов из Белоруссии в ЕС, читайте в материале Дмитрия Ермакова для РИА Новости.В обход блокпостовВаршава всерьез обеспокоена: президент Анджей Дуда провел срочную встречу с главой правительства, министрами и руководителями спецслужб.Ранее замглавы МИД Польши Петр Важик выложил в Twitter видеозапись: к границе с белорусской стороны приближаются несколько сотен человек, в том числе женщины с детьми. Польские пограничники утверждают, что мигрантов в общей сложности несколько тысяч и они идут в обход КПП через лес.При этом, уверяет польская сторона, колонну таким маршрутом якобы направляют белорусские силовики."Минск добивается конфликта, что может обернуться жертвами. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы", — прокомментировал Важик."Это провокация"В свою очередь, пресс-секретарь координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил о "крупнейшей попытке массового силового проникновения в страну".Министр обороны Мариуш Блащак привел пограничные войска в боевую готовность. По его словам, там более 12 тысяч польских солдат. Уже применили слезоточивый газ.Польские политологи утверждают, что белорусские власти намеренно провоцируют Евросоюз, способствуя нелегальной миграции.Как считает представитель Российского совета по международным делам Станислав Кувалдин, ситуация на границе способна повлиять на позицию Варшавы по европейским санкциям против Белоруссии. В частности, на запрет "Белавиа" летать в Европу."Минск создает неприятную картинку: жесткие кадры, как польские силовики не дают прохода беженцам, линии из ключей проволоки. Учитывая противоречивое отношение к проблеме мигрантов в самой Польше, это может привести к спорам властей с оппозицией", — говорит собеседник.Связанные рукиСтарший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев не исключает экономических последствий для Польши.Варшаве придется организовывать лагеря временного содержания — а это требует денег, причем немалых, отмечает он. В силовой сценарий, на который намекает риторика некоторых польских спикеров, политолог не верит."Стрелять на поражение не станут: это противоречит тем самым правам человека, к которым взывает ЕС", — полагает Волобуев.Он напомнил, что консервативная внутренняя политика уже навлекла на Варшаву санкции.Из-за закона, фактически запрещающего аборты, и судебной реформы Брюссель ежедневно штрафует Польшу на миллион евро. Недавняя смерть женщины из-за несделанного аборта лишь усилила гнев ЕС.Войска к белорусской границе стягивает и Литва. Еще летом литовцы по примеру поляков возвели барьер из колючей проволоки. По данным МИД республики, с прошлого года поток нелегалов из Белоруссии вырос в 15 раз.Вильнюс тоже винит во всем Лукашенко, который, как считают литовцы и поляки, использует миграцию в политических целях."Угрозы не представляют"Впрочем, в Минске от обвинений отмахиваются. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости: беженцы стремятся в Польшу и просят о статусе беженца в ЕС."Они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к несоблюдению Варшавой прав человека", — добавил он.Границу, по официальным данным, пересекли пока лишь единицы. По информации силовиков, в этом году задержали почти 900 азиатских нелегалов, а пытались пройти около 30 тысяч.Мигранты прибывают в Минск регулярными рейсами из Стамбула и Багдада. Есть афганцы, но в основном это курды, которые опасаются эскалации из-за предстоящего вывода из Ирака войск США по афганскому сценарию.В Кремле призывают Минск решить проблему мирным путем."Мы не сомневаемся, что миграционная служба Белоруссии примет меры, чтобы вернуть ситуацию в законное русло", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.И добавил: делается все для того, чтобы мигранты не начали переходить на территорию России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/pochti-voyna-shokiruyuschie-kadry-proiskhodyaschego-na-granitse-polshi-i-belarusi-1036244533.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/kolonna-migrantov-na-granitse-s-polshey-i-belorussiey-1036243550.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/prestupnyy-zakon-pochemu-nuzhno-vnosit-popravki-v-zakon-o-zaprete-abortov-1036212526.html
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в мире, белоруссия, польша, мигранты

"Все устроил Лукашенко": что творится на границе Белоруссии с Польшей

11:51 09.11.2021 (обновлено: 12:08 09.11.2021)
© Sputnik Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
© Sputnik Виктор Толочко
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Тысячи мигрантов предприняли попытку незаконно проникнуть в Польшу в понедельник, 8 ноября.
Пограничникам пришлось применять слезоточивый газ. Ожидать ли силового сценария и что кроется за потоком нелегалов из Белоруссии в ЕС, читайте в материале Дмитрия Ермакова для РИА Новости.

В обход блокпостов

Варшава всерьез обеспокоена: президент Анджей Дуда провел срочную встречу с главой правительства, министрами и руководителями спецслужб.
Ранее замглавы МИД Польши Петр Важик выложил в Twitter видеозапись: к границе с белорусской стороны приближаются несколько сотен человек, в том числе женщины с детьми. Польские пограничники утверждают, что мигрантов в общей сложности несколько тысяч и они идут в обход КПП через лес.
При этом, уверяет польская сторона, колонну таким маршрутом якобы направляют белорусские силовики.
"Минск добивается конфликта, что может обернуться жертвами. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы", — прокомментировал Важик.
Почти война: шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
Почти война: шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси
Вчера, 18:05

"Это провокация"

В свою очередь, пресс-секретарь координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил о "крупнейшей попытке массового силового проникновения в страну".
Министр обороны Мариуш Блащак привел пограничные войска в боевую готовность. По его словам, там более 12 тысяч польских солдат. Уже применили слезоточивый газ.
Польские политологи утверждают, что белорусские власти намеренно провоцируют Евросоюз, способствуя нелегальной миграции.
Как считает представитель Российского совета по международным делам Станислав Кувалдин, ситуация на границе способна повлиять на позицию Варшавы по европейским санкциям против Белоруссии. В частности, на запрет "Белавиа" летать в Европу.
"Минск создает неприятную картинку: жесткие кадры, как польские силовики не дают прохода беженцам, линии из ключей проволоки. Учитывая противоречивое отношение к проблеме мигрантов в самой Польше, это может привести к спорам властей с оппозицией", — говорит собеседник.
Колонна мигрантов на границе с Польшей и Белоруссией - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
Колонна мигрантов на границе с Польшей и Белоруссией
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Связанные руки

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев не исключает экономических последствий для Польши.
Варшаве придется организовывать лагеря временного содержания — а это требует денег, причем немалых, отмечает он. В силовой сценарий, на который намекает риторика некоторых польских спикеров, политолог не верит.
"Стрелять на поражение не станут: это противоречит тем самым правам человека, к которым взывает ЕС", — полагает Волобуев.
Он напомнил, что консервативная внутренняя политика уже навлекла на Варшаву санкции.
Из-за закона, фактически запрещающего аборты, и судебной реформы Брюссель ежедневно штрафует Польшу на миллион евро. Недавняя смерть женщины из-за несделанного аборта лишь усилила гнев ЕС.
Сессия в парламента Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
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Войска к белорусской границе стягивает и Литва. Еще летом литовцы по примеру поляков возвели барьер из колючей проволоки. По данным МИД республики, с прошлого года поток нелегалов из Белоруссии вырос в 15 раз.
Вильнюс тоже винит во всем Лукашенко, который, как считают литовцы и поляки, использует миграцию в политических целях.

"Угрозы не представляют"

Впрочем, в Минске от обвинений отмахиваются. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости: беженцы стремятся в Польшу и просят о статусе беженца в ЕС.
"Они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к несоблюдению Варшавой прав человека", — добавил он.
Границу, по официальным данным, пересекли пока лишь единицы. По информации силовиков, в этом году задержали почти 900 азиатских нелегалов, а пытались пройти около 30 тысяч.
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Сотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
Сотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Мигранты прибывают в Минск регулярными рейсами из Стамбула и Багдада. Есть афганцы, но в основном это курды, которые опасаются эскалации из-за предстоящего вывода из Ирака войск США по афганскому сценарию.
В Кремле призывают Минск решить проблему мирным путем.
"Мы не сомневаемся, что миграционная служба Белоруссии примет меры, чтобы вернуть ситуацию в законное русло", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
И добавил: делается все для того, чтобы мигранты не начали переходить на территорию России.
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