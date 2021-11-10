https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/test-na-protest-chto-pokazal-posledniy-miting-v-sukhume-1036274142.html

Тест на протест: что показал последний митинг в Сухуме

Тест на протест: что показал последний митинг в Сухуме

Весьма странное послевкусие осталось у меня после протестной акции, которая прошла по инициативе оппозиционных сил у драмтеатра 4 ноября, пишет колумнист... 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T18:45+0300

2021-11-10T18:45+0300

2021-11-10T18:45+0300

в абхазии

политика

колумнисты

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Я сам не пошел на митинг. Спросить почему? Да просто я не вхожу в ту категорию людей, которые сами, по доброй воле ходят на такие массовые мероприятия.От активных до любопытныхЕсли попытаться классифицировать граждан по их отношению ко всякого рода митингам и акциям, я бы выделил несколько групп. К первой, естественно, относятся фанаты и сторонники. В некотором смысле между ними можно поставить знак равенства, но все-таки лучше хоть так подразделить. Эта категория всегда ходит на митинги. Им только сообщить надо. Им это интересно. Они считают, что им надо быть в гуще событий и поддерживать то или иное начинание, протестовать, бунтовать. Их, может, и немного, но они очень устойчивы в своих предпочтениях и всегда в авангарде любых процессов.Следующая подгруппа – это те, кто ходит по принуждению. Может, и слово не очень удачное, но а как иначе их идентифицировать? Они приходят не по зову сердца, а их добровольно-принудительно направляют на акции. Чаще всего это работники бюджетных организаций. Их собирают на планерку и недвусмысленно дают понять, что надо пойти или поехать, выстоять в нужное время в нужном месте и тем самым проявить лояльность к работодателю.Еще одна категория, это любопытные. И их может быть немало. Они могут создать массовку любому митингу и воодушевить авангард иллюзией многочисленности на любое продолжение событий.Личная позицияЯ попытался проанализировать свою биографию и понял, что ходил на митинги по доброй воле всего несколько раз. И это были очень значимые события для нашей маленькой страны. К примеру, конечно же, я побывал на всенародном сходе в Лыхны, в марте 1989 года. Это историческое событие, и мало кто из абхазов туда не приехал. Или когда в августе 2008 года мы обратились к руководству России о признании нашей независимости. Ну как тут быть в стороне? А вот в остальных случаях я бывал, но чаще всего по долгу службы. Для обеспечения безопасности и правопорядка во время проведения митингов. И много раз попадал в передряги, когда приходилось в качестве живой стены становиться между сторонами. Видимо, поэтому выработалось стойкое неприятие к такого рода акциям.Только законЕсли говорить конкретно о последнем митинге, поводом к нему стали противоправные действия со стороны высокопоставленных работников МВД в отношении группы ветеранов. Вопиющий факт, что уж тут сказать. Ничем не оправданное чрезмерное применение силы и абсолютно нелогичное поведение правоохранителей после инцидента. Если совсем коротко, то если ты вступил в ряды милиции, то надо научиться держать себя в узде вне зависимости от ситуации и не реагировать на любые провокации. И поговорка "клин клином вышибают" тут совсем неуместна. На беспредел государство имеет право отвечать только законными методами и действиями. Иначе будет полный хаос, в котором улица выиграет, так как она действует вне всяких рамок, а вот должностным лицам придется подстраиваться под закон.Усталость и ковидПолитикам всех мастей очень сильно надо призадуматься над тем, как впредь вести борьбу за власть. Усталость народа от всякого рода протестных акций налицо. И, конечно же, нельзя не учитывать фактор пандемии. Многие достаточно осторожно относятся к присутствию в местах большого скопления людей. Еще бы сюда я добавил новые методы коммуникаций, такие как прямые эфиры. Даже те, кто обязательно пришел бы на митинг из простого любопытства, теперь могут наблюдать за развитием событий, сидя в удобном кресле, на диване, включив гаджет.Новые реалии, которые, вроде, только на пользу действующей власти, еще не повод беспечно почивать на лаврах. Надо помнить историю и делать правильные выводы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/odin-miting-dve-rezolyutsii-kak-proshla-aktsiya-protesta-v-sukhume-1036204104.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/miting-oppozitsii-v-sukhume-zavershen-protestuyuschie-prinyali-novuyu-rezolyutsiyu-1036201551.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160318/1017585741.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210826/Perelomnyy-moment-Den-priznaniya-nezavisimosti-Abkhazii---1033102388.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Pravo-na-primenenie-sily-nado-esche-zasluzhit--1033225507.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/retsept-irlandskogo-dlya-abkhazskoy-militsii-1035906249.html

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