https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/v-ochamchyrskom-rayone-soobschili-o-sokraschenii-urozhaya-v-2021-godu-1036312117.html

В Очамчырском районе сообщили о сокращении урожая в 2021 году

В Очамчырском районе сообщили о сокращении урожая в 2021 году

Очамчырский район традиционно считается аграрным, его общая площадь составляет более 180 тысяч гектаров. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T18:20+0300

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Текущий год оказался менее урожайным по сравнению с прошлым годом, заявил глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава на совещании 12 ноября.Так, посевная площадь под кукурузу в 2021 году составила 1840 гектаров, с которых собрали 5470 тонн урожая, что на 2630 тонн меньше прошлого года. Ореха-фундука собрано 1400 тонн с площади 2150 гектаров, что на 350 тонн меньшее показателей 2020 года.Ожидаемое поступление цитрусовых в Очамчырском районе - около 1000 тонн, что составляет 37% к факту прошлого рекордного года. В 2020 году здесь было собрано и реализовано 2700 тонн.А вот овощных культур собрано 4800 тонн, что на 400 тонн больше, чем за соответствующий период прошлого года.Бигвава сообщил также, что в адрес администрации Очамчырского района поступило 49 бизнес-проектов на участие в программе "Развитие сельского хозяйства на 2021 год". Заявки были изучены специалистами Управления экономики и сельского хозяйства и направлены в Министерство сельского хозяйства. Одобрено 38 проектов на сумму 26 миллионов 843 тысячи рублей.В текущем году для борьбы с сельскохозяйственными вредителями сельчанам Очамырского района было передано 5100 литров химических препаратов и 53 ранцевых опрыскивателя. Было создано четыре бригады, которые занимались ликвидацией мраморного клопа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/aslan-bzhaniya-posetil-kyndygskoe-teplichnoe-khozyaystvo-1036302831.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/na-borbu-s-mramornym-klopom-v-abkhazii-vydelyat-sem-millionov-rubley-1036100895.html

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