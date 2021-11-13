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Бутба обсудит в Минздраве России вопросы лекарственного обеспечения Абхазии
Бутба обсудит в Минздраве России вопросы лекарственного обеспечения Абхазии
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на будущей неделе планирует поездку в Москву, где обсудит с российским минздравом... 13.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-13T19:40+0300
2021-11-13T19:40+0300
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в абхазии
здравоохранение
лекарства
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на будущей неделе планирует поездку в Москву, где обсудит с российским минздравом лекарственное обеспечение Абхазии и другие актуальные вопросы здравоохранения республики, сообщает пресс-служба ведомства.В частности будет обсуждаться строительство современного кардиологического центра в Сухуме на базе клинической больницы №2, а также вопросы, связанные с обязательным медицинским страхованием, гармонизацией отношений, признанием абхазских qr-кодов. Бутба отметил, что в Абхазии дополнительно собирается цифровая база для переболевших коронавирусом, но не привитых, так как таковых немало. Одним из основных вопросов повестки переговоров Бутба назвал лекарственное обеспечение Абхазии. При этом он подчеркнул, что проблем с поставкой лекарств республика не испытывает, Россия оказывает большую помощь в этом направлении, и сбоев нет.Бутба добавил, что абхазская диаспора в Турции также оказывает помощь Абхазии с лекарствами.По словам министра, сложности сохраняются в вопросе обеспечения дорогостоящими лекарствами от коронавируса Актемрой и Артлегией, так как на государственном уровне закупить эти препараты для всех нуждающихся не представляется возможным.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/partiya-iz-shesti-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-pribudet-v-abkhaziyu-15-noyabrya-1036315857.html
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здравоохранение, лекарства
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на будущей неделе планирует поездку в Москву, где обсудит с российским минздравом лекарственное обеспечение Абхазии и другие актуальные вопросы здравоохранения республики, сообщает
пресс-служба ведомства.
В частности будет обсуждаться строительство современного кардиологического центра в Сухуме на базе клинической больницы №2, а также вопросы, связанные с обязательным медицинским страхованием, гармонизацией отношений, признанием абхазских qr-кодов
. Бутба отметил, что в Абхазии дополнительно собирается цифровая база для переболевших коронавирусом, но не привитых, так как таковых немало.
Одним из основных вопросов повестки переговоров Бутба назвал лекарственное обеспечение Абхазии. При этом он подчеркнул, что проблем с поставкой лекарств республика не испытывает, Россия оказывает большую помощь в этом направлении, и сбоев нет.
"Но понимая, какие нагрузки ложатся на лечебные учреждения, учитывая реальную обстановку по потреблению, мы эти вопросы хотим проговорить, чтобы улучшить лекарственное обеспечение наших граждан", - сказал глава Минздрава.
Бутба добавил, что абхазская диаспора в Турции также оказывает помощь Абхазии с лекарствами.
По словам министра, сложности сохраняются в вопросе обеспечения дорогостоящими лекарствами от коронавируса Актемрой и Артлегией, так как на государственном уровне закупить эти препараты для всех нуждающихся не представляется возможным.