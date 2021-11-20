https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/musoropererabatyvayuschie-zavody-postroyat-na-chernomorskom-poberezhe-kubani-1036413941.html

Мусороперерабатывающие заводы построят на Черноморском побережье Кубани

Мусороперерабатывающие заводы построят на Черноморском побережье Кубани

Мусороперерабатывающие заводы, которые построят районе Сочи и Анапы, гораздо безопаснее полигонов ТБО. 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T09:00+0300

2021-11-20T09:00+0300

2021-11-20T09:19+0300

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Зона Черноморского побережья в районе Сочи, Анапы и Темрюка рассматривается для строительства мусороперерабатывающих заводов, исходя из объема производимого в этих городах мусора, об этом сообщил РИА Новости заместитель министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.По его словам, на заводах будут применять современные технологии, что гораздо безопаснее существующих мусорных полигонов."Технологии, применяемые на современных мусороперерабатывающих заводах, таких, какие собираются строить у нас, гораздо безопаснее полигонных методов, неприемлемых рисков для здоровья они не несут. Например, полигоны ТКО наносят существенную опасность для почвы и подземных вод, а в конечном итоге и для людей. А нынешние заводы, кроме того, что обеспечивают более глубокую переработку мусора и вторичное использование материалов, как правило, оснащены различными современными системами фильтрации всех выбросов", - рассказал Прошунин.Замминистра добавил, что в Краснодарском крае планируется строить заводы полного цикла, это значит, что практически все отходы должны утилизироваться или направляться на переработку."Мы ничего не хотим захоранивать в землю. Изначально будет отбор: пластик, картон, стекло, металл. И только "хвосты" (остаточные фракции отходов – ред.) идут на переработку. Там есть технологии, они тоже разные. В первую очередь "Ростех" изучит морфологию отходов, чтобы понимать, какие технологии применить. Очень много нюансов, которые нужно проговорить. Но не просто энергоутилизация, а будет достаточно глубокая переработка, включающая раздельный сбор, сортировку и рециклинг вторичных ресурсов", - пояснил Прошунин.Он добавил, что пять мусороперерабатывающих заводов сейчас строятся в Московской области и Татарстане, они прошли как российские, так и международные экспертизы.Как ранее сообщали в администрация Краснодарского края, специалисты "Ростеха" приедут на следующей неделе в регион, чтобы определить места для строительства мусороперерабатывающих заводов. С такой инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, идею одобрил президент России Владимир Путин.По данным властей региона, ежегодно в Краснодарском крае образуется порядка 2,5 миллиона тонн только твердых бытовых отходов. В настоящее время в регионе нет мусороперерабатывающих заводов, функционируют 11 лицензированных мусорных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки вторичных материалов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/zona-musora-kak-ustroeny-poligony-tbo-v-abkhazii-1036344659.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/otbrosy-obschestva-kak-ustroena-sistema-sbora-i-utilizatsii-musora-v-abkhazii-1036144216.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html

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