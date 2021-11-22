https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/glava-sues-rasskazal-o-situatsii-s-energosnabzheniem-sukhuma-1036440751.html
Глава СУЭС рассказал о ситуации с энергоснабжением Сухума
Глава СУЭС рассказал о ситуации с энергоснабжением Сухума
Рост нагрузки на электросети за последний год в Сухуме составил 50-60%. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T19:35+0300
2021-11-22T19:35+0300
2021-11-22T19:35+0300
в абхазии
сухум
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Отключения электричества в столице могут участиться в ближайшие дни, энергетики ограничивают подачу электроэнергии, чтобы не вывести из строя оборудование. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия.В последнее время в Сухуме отключения электричества происходят все чаще вне графика. По словам Джинджолия, это связано с похолоданием – увеличивается нагрузка из-за обогревателей, а это приводит к перегрузу и аварийным отключениям."Бывает, ограничения длятся час или больше часа. Включаем пусковые токи, начинают перегорать предохранители как по высокой, так и по низкой стороне. Потом бригада должна выехать, все это исправить. Естественно, это растягивается к часу. Плюс к этому у нас идет перегруз трансформаторных мощностей, перегруз на подстанциях, на отходящих фидерах", – поясняет глава СУЭС.За последний год, по его словам, наблюдается рост нагрузки, и если сравнивать с домайнинговым периодом, то потребление электричества выросло на 50-60%. Как отмечает Джинджолия, в основном это связано с добычей криптовалюты."Майнинги стоят в домах у людей по пять-десять штук. Недавно было обесточено домовладение, 20-25 штук стояло у человека. Пиковые нагрузки раньше у нас были по вечерам, это были кратковременные нагрузки. Вечером люди ужин готовят, обогреватели включают. Но после 11-12 ночи был спад нагрузок. Сейчас нагрузка круглосуточная. Увеличение практически по всем районам идет", – отмечает он.Сейчас в столице энергетики борются с незаконным подключением к трехфазным линиям. За последнюю неделю, по данным СУЭС, отключено более 50 домовладений. Как отметил Тимур Джинджолия, если в столице не снизить нагрузки, то это приведет к более частым отключениям.9 ноября глава администрации Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперштаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, на котором поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/dzhindzholiya-o-chastykh-otklyucheniyakh-elektroenergii-v-sukhume-rabotaem-v-rezhime-chs--1036437295.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/eshba-prizval-usilit-rabotu-po-vyyavleniyu-nezakonnykh-trekhfaznykh-podklyucheniy-1036252758.html
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сухум
Глава СУЭС рассказал о ситуации с энергоснабжением Сухума
Рост нагрузки на электросети за последний год в Сухуме составил 50-60%.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Отключения электричества в столице могут участиться в ближайшие дни, энергетики ограничивают подачу электроэнергии, чтобы не вывести из строя оборудование. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия.
"Ориентировочно ближайшие три-четыре дня будут похолодания, что тогда будет, не знаю. Возможно, будет хуже. Возможно, света не будет больше, чем сейчас. Все ограничения, которые вводятся сейчас, все связано с тем, чтобы не вывести из строя оборудование", – сказал Джинджолия и добавил, что если в столице будут дополнительные нагрузки, то, может быть, придется вводить новый внутренний график.
В последнее время в Сухуме отключения электричества происходят все чаще вне графика. По словам Джинджолия, это связано с похолоданием – увеличивается нагрузка из-за обогревателей, а это приводит к перегрузу и аварийным отключениям.
"Бывает, ограничения длятся час или больше часа. Включаем пусковые токи, начинают перегорать предохранители как по высокой, так и по низкой стороне. Потом бригада должна выехать, все это исправить. Естественно, это растягивается к часу. Плюс к этому у нас идет перегруз трансформаторных мощностей, перегруз на подстанциях, на отходящих фидерах", – поясняет глава СУЭС.
За последний год, по его словам, наблюдается рост нагрузки, и если сравнивать с домайнинговым периодом, то потребление электричества выросло на 50-60%. Как отмечает Джинджолия, в основном это связано с добычей криптовалюты.
"Майнинги стоят в домах у людей по пять-десять штук. Недавно было обесточено домовладение, 20-25 штук стояло у человека. Пиковые нагрузки раньше у нас были по вечерам, это были кратковременные нагрузки. Вечером люди ужин готовят, обогреватели включают. Но после 11-12 ночи был спад нагрузок. Сейчас нагрузка круглосуточная. Увеличение практически по всем районам идет", – отмечает он.
Сейчас в столице энергетики борются с незаконным подключением к трехфазным линиям. За последнюю неделю, по данным СУЭС, отключено более 50 домовладений. Как отметил Тимур Джинджолия, если в столице не снизить нагрузки, то это приведет к более частым отключениям.
"Прогнозы будут неутешительные. При такой нагрузке хорошего и качественного напряжения быть не может. В перегрузе работает у нас абсолютно все. И линии, и подстанции, и распредустройства. Естественно происходит падение напряжения. Если в другое время зимой у нас было 180-200 вольт, то сегодня у некоторых и до 120 не доходит напряжение. Мы понимаем, что при таком напряжении у людей не работает техника. Но у нас нет другого выхода, мы другого предложить не можем”, – добавил он.
9 ноября глава администрации Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперштаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, на котором поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям.