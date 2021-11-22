https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/glava-sues-rasskazal-o-situatsii-s-energosnabzheniem-sukhuma-1036440751.html

Глава СУЭС рассказал о ситуации с энергоснабжением Сухума

Глава СУЭС рассказал о ситуации с энергоснабжением Сухума

Рост нагрузки на электросети за последний год в Сухуме составил 50-60%. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T19:35+0300

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2021-11-22T19:35+0300

в абхазии

сухум

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Отключения электричества в столице могут участиться в ближайшие дни, энергетики ограничивают подачу электроэнергии, чтобы не вывести из строя оборудование. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия.В последнее время в Сухуме отключения электричества происходят все чаще вне графика. По словам Джинджолия, это связано с похолоданием – увеличивается нагрузка из-за обогревателей, а это приводит к перегрузу и аварийным отключениям."Бывает, ограничения длятся час или больше часа. Включаем пусковые токи, начинают перегорать предохранители как по высокой, так и по низкой стороне. Потом бригада должна выехать, все это исправить. Естественно, это растягивается к часу. Плюс к этому у нас идет перегруз трансформаторных мощностей, перегруз на подстанциях, на отходящих фидерах", – поясняет глава СУЭС.За последний год, по его словам, наблюдается рост нагрузки, и если сравнивать с домайнинговым периодом, то потребление электричества выросло на 50-60%. Как отмечает Джинджолия, в основном это связано с добычей криптовалюты."Майнинги стоят в домах у людей по пять-десять штук. Недавно было обесточено домовладение, 20-25 штук стояло у человека. Пиковые нагрузки раньше у нас были по вечерам, это были кратковременные нагрузки. Вечером люди ужин готовят, обогреватели включают. Но после 11-12 ночи был спад нагрузок. Сейчас нагрузка круглосуточная. Увеличение практически по всем районам идет", – отмечает он.Сейчас в столице энергетики борются с незаконным подключением к трехфазным линиям. За последнюю неделю, по данным СУЭС, отключено более 50 домовладений. Как отметил Тимур Джинджолия, если в столице не снизить нагрузки, то это приведет к более частым отключениям.9 ноября глава администрации Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперштаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, на котором поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/dzhindzholiya-o-chastykh-otklyucheniyakh-elektroenergii-v-sukhume-rabotaem-v-rezhime-chs--1036437295.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/v-sukhume-vyyavleno-18-narusheniy-po-podklyucheniyu-k-trekhfaznym-liniyam-1036364319.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/eshba-prizval-usilit-rabotu-po-vyyavleniyu-nezakonnykh-trekhfaznykh-podklyucheniy-1036252758.html

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