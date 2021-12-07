https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/spros-i-predlozhenie-chto-proiskhodit-na-rynke-zhilya-v-abkhazii-1036614614.html

Спрос и предложение: что происходит на рынке жилья в Абхазии

Спрос и предложение: что происходит на рынке жилья в Абхазии

Какие факторы сегодня влияют на рынок недвижимости в Абхазии, сказались ли введенные антиковидные ограничения на стоимости жилья, а также увеличился ли спрос... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T13:38+0300

2021-12-07T13:38+0300

2021-12-07T14:26+0300

в абхазии

недвижимость

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сухум

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Спрос на жильеЗа последние годы в Абхазии наблюдается рост цен на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках, подорожала также и аренда, отмечает руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская."У нас сейчас острый спрос на качественное жилье как в отношении покупки, так и аренды", - отметила она. По словам Рублевской, практически не востребованными остаются "хрущевки". Эти дома устарели, их необходимо сносить и строить на их месте новые здания, считает эксперт. Говоря о строительстве нового жилья, главный архитектор столицы Светлана Шаменкова отметила, что эта работа идет не такими быстрыми темпами."Все зависит от инвестиций, которые туда поступают и от тех территорий, в которых допустимо строить жилые многоэтажные дома. Предпочтительней строить дома двух-трех этажей на сейсмоопасных зонах, а у нас все побережье Абхазии это сейсмика в девять баллов. Но разработка строительных конструкций не стоит на месте и они всегда развиваются, и мы всегда относим приоритет к увеличению возможностей на предоставляемых территориях", - заметила она.Чтобы получить разрешение на строительство, необходимо составить государственный акт на право строительства на земельном участке."При проектировании мы сталкиваемся с такими проблемами как отсутствие узконаправленных специалистов в области строительства - технических специалистов, те, кто могут разработать конструкции зданий, просмотреть геологию, выполнить геодезическую съемку, сантехники, электрики", - сказала Шаменкова.За последние десять лет появились новые многоквартирные дома на улице Когония."Сейчас готовится к сдаче еще один многоквартирный дом там же, на пересечении улиц Когония и Воронова. Разрешение на строительство домов получили по улицам Сахарова, Читанава, но это не тот объем, который мог бы покрыть наш спрос, там где-то 50 квартир, где-то 70", - добавила главный архитектор Сухума.Директор строительной фирмы "KDK Development" Батал Абакелия подтвердил, что существует нехватка специалистов в строительной сфере."Потому что специалисты нужны узконаправленные, постоянные проблемы с геодезистами, кроме того, нам пришлось привезти операциониста башенного крана из Москвы, так как в Абхазии такого специалиста не оказалось. Но такая проблема существует не только здесь, хорошего специалиста сложно найти и в России", - сказал он.Сейчас фирма которой руководит Батал Абакелия строит дом, в котором будет 43 квартиры.При этом Абакелия отметил, что пока в Абхазии строится недостаточно новых многоквартирных домов."У нас очень много молодых семей, людей, которые живут в старом жилом фонде, их надо потихоньку переселять в новые дома с новыми требованиями. Но к сожалению, на данном этапе рынок жилья у нас маленький", - сказал он.За послевоенный период муниципальное жилье, пригодное для проживания, практически на исходе, говорит Светлана Шаменкова."А очереди на жилье достаточно большие. Сейчас администрация города готовит документ, который будет обязывать инвесторов, получающих разрешение на застройку больших объектов, нести социальные обязательства. То есть когда будет процентов 10 от построенных квартир предоставляться городу, для их предоставления очередникам", - подчеркнула она.Батал Абакелия поддерживает эту идею, по его мнению, этот путь позволит поддержать молодые семьи."Но для этого нужны банковские гарантии. В России существует ипотечное жилье, человек покупает, затем оплачивает допустим в течение десяти лет. Но пока у нас так не получается, потому что банк должен какую-то гарантию. Пока, к сожалению, такой практики нет, но я думаю, что в любом случае мы придем к этому, но пока, наверное, не время для этого", - говорит руководитель строительной фирмы.Баграт живет и работает в Сухуме, по абхазским меркам зарабатывает достаточно неплохо – 50 тысяч рублей. В течение нескольких лет он снимает жилье, в котором живет его семья, у него растут трое детей. Житель столицы говорит, что в республике есть семьи, которые уже сейчас могли бы пользоваться такой услугой как ипотека.Какое жилье востребованоВладелец агентства недвижимости Елена Рублевская рассказала о том, какие квартиры пользуются большей популярностью."Выбирают либо чешские проекты, или улучшенной планировки. На сегодняшний день, таких квартир у нас практически не осталось, в связи с чем у нас рост цен. На цены также влияют внешние факторы, то есть люди продают недвижимость в Абхазии для приобретения в России, где произошел рост цен, и это аукнулось на нашем рынке. Люди понимают, что, продав здесь квартиру за миллион рублей, они не смогут купить равноценную квартиру в России, поэтому у нас здесь растут цены в том числе", - сказала агентства недвижимости.Порой предлагаемые цены за квартиру в Абхазии, превышают рыночные. При этом многие потенциальные покупатели понимают это и не готовы переплачивать.Коронавирусная инфекция не оказала значительного влияния на формирование цен на жилье, считает Рублевская."Сейчас уже цена зависит от квадратного метра, раньше у нас на это никто внимания не обращал, можно было по бросовым ценам продавать хорошие квартиры, сейчас уже такой ситуации нет", - отмечает она.В связи с тем, что люди предпочитают качественное жилье, строительство новых домов будет набирать обороты, предположила руководитель "Сухумского агентства недвижимости".Что предлагаютПродавцы предлагают, как квартиры, так и дома, но что касается центра Сухума и Гагры, то объявлений о продаже очень мало, рассказала Елена Рублевская."В Новом районе Сухума всегда было много предложений, цены были ниже рыночных, и сегодня основные предложения идут оттуда, более или менее стал раскачиваться район Массива. Есть предложения от близлежащих районов от Сухума, это Сухумский, Гулрыпшский районы, помимо этого, предложения стали поступать даже из Ткуарчала и Очамчыры", - сообщила она.По ее мнению, спада цен на недвижимость в Абхазии в ближайшее время не предвидится, при этом возможен небольшой рост."Может быть по каким-то сегментам рынок немного просядет, к примеру, на Новом районе Сухума, где цены были ниже рыночных, они прирастут, потому что людям будет нечего покупать. Квартиры с ремонтом там приросли в цене, если раньше трехкомнатную квартиру без ремонта можно было купить за 500 тысяч, то сейчас за эти деньги купить невозможно", - подчеркнула Рублевская.По ее мнению, может подорожать жилье в близлежащих от Сухума районах, и на дома в пригороде. Она отмечает, что есть спрос на качественные дома, однако предложений немного."На сегодняшний день уже есть спрос на качественные жилые дома, а их нет. У меня много заявок, люди ищут, обращаются, но мне нечего им предложить", - сказала она.Рублевская советует тем, кто надеется продать недвижимость и приобрести жилье побольше, дождаться роста цен. "Количество обращений по покупке увеличились, но клиенты разные, есть внешние, это граждане Абхазии живущие на территории России или в других странах. В связи с коронавирусом и экономическими составляющими во внешнем мире, Абхазия стала очень привлекательной. Наши сограждане решили наконец-то либо вкладывать в свою страну, приобретая своим детям, себе, либо для своих друзей или товарищей. Есть заявки также на небольшие гостевые дома, земельные участки для небольших экономических проектов", - подчеркнула она.Рублевская добавила, что традиционно, покупательская способность жителей Абхазии увеличивается после летнего курортного сезона.Подорожание арендыРуководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская также рассказала о том, что подорожал рынок аренды квартир. Одна из причин – невозможность молодым семьям приобретать жилье."Им приходится арендовать. У меня есть семья, жена врач, у мужа небольшой бизнес и у них двое детей. Они уже пять лет снимают квартиру, я им предлагаю недорогие варианты, так как у них доход в совокупности 25-30 тысяч рублей. Поэтому, они не могут ничего скопить, у них нет никакой возможности улучшить свои жилищные условия. Конечно, было бы здорово, если бы программу предоставления жилья расширили и давали бы таким семьям, у которых от двух детей", - говорит она.Еще одна проблема – отсутствие ипотечного кредитования в республике, заметила Рублевская. "Если бы у нас была ипотека, человек не платил бы за аренду, а за свое жилье", - сказала она.Пожелания клиентов на аренду жилья изменились, сегодня люди не хотят жить в квартирах с плохим ремонтом и неудовлетворительными условиями проживания.Качественное жилье востребовано как для местных жителей, так и для гостей республики, которые приезжают в Абхазию на определенный срок, добавила руководитель агентства недвижимости.

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недвижимость, абхазия, сухум