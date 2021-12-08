https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/tak-zhe-kak-vse-kak-zhivut-i-rabotayut-sotrudniki-sputnik-abkhaziya-1036620983.html

Так же как все: как живут и работают сотрудники Sputnik Абхазия

Так же как все: как живут и работают сотрудники Sputnik Абхазия

Отменить "веер", открыть школы или перестать "писать чушь". Все эти пожелания нередко поступают сотрудникам Sputnik от читателей. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T18:00+0300

2021-12-08T18:00+0300

2021-12-08T18:00+0300

в абхазии

общество

sputnik

журналисты

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Но журналисты - обычные люди, которые ничем не отличаются от остальных, живут теми же проблемами, надеждами и тревогами, что и любой другой житель страны.В семилетие информационного агентства сотрудники Sputnik Абхазия рассказывают свои частные истории и как профессия отражается на них.Соцсети и мыЭто Елена Нездоровина. Она SMM-менеджер в Sputnik Абхазия. Елене с утра до вечера приходится не только писать посты, но и читать все комментарии под ними.Как признается Нездоровина, здесь требуется особенная стрессоустойчивость, и это не просто одно из модных личных качеств для резюме."Нет света? "Спутник виноват". Завтра отключат воду – "Спутник, вы там совсем с ума посходили?"От коронавируса умерло за сутки шесть человек – "Спутник, прекратите писать эту чушь!"Милиция опубликовала пресс-релиз – "Спутник, откуда вы берете эту непроверенную информацию?!"И не дай вам бог сделать опечатку! Тут же получите "у вас там вабще редактара есть?" (сохранена авторская орфография - прим.)", - приводит примеры из работы Елена.Работа SMM-менеджером для Елены стала настоящим испытанием, хотя до этого она десять лет посвятила продюсерству в отделе новостей, где постоянно приходилось общаться с людьми."В чем разница? Соцсети позволяют скрываться за никами и это дает некоторым (очень многим) особую свободу: оскорблять совершенно незнакомых людей, проклинать, становиться экспертами в том, в чем вообще не разбираются и тому подобное. Человек, говорящий по телефону или смотрящий в глаза своему оппоненту, более сдержан и деликатен. Аноним же выплескивает всю свою внутреннюю желчь в комментариях соцсетей. Я тоже живу в этой стране, у меня тоже проблемы с электричеством и с водой. А еще бывает плохое самочувствие и настроение не ахти. Но даже в мыслях нет пойти в какую-нибудь соцсеть или телеграм-канал и начать оскорблять или поучать кого-то", - отмечает Нездоровина.Несмотря на шквал разгневанных комментариев, которые приходится читать ежедневно, Елена не перестает верить, что все могут быть человечнее в соцсетях - "просто надо помнить, что за каждым аккаунтом стоят настоящие, живые люди, у которых тоже есть эмоции, свои проблем и радости, а у каждого слова и действия есть последствия".Не с другой орбитыЭто Лидия Нестерова. Она выпускающий редактор. Лидия всегда в работе, но и о своих других обязанностях не забывает. Поэтому часто на свадьбе или в гостях ее можно увидеть с ноутбуком. И к этому уже все привыкли."Если для современного человека привычно всегда и везде быть с телефоном, и это никого не удивляет, то моих друзей и знакомых не удивляет, что я везде с ноутбуком. Я даже к коллеге на свадьбу пришла с ноутбуком, и пока все поднимали тосты за молодоженов, я работала", - отмечает она.Некоторым читателям кажется, что сотрудники Sputnik живут и работают изолированно от реалий Абхазии."Часто люди, от которых "прилетают" комментарии, думают, что сотрудники Sputnik изолированы от реалий Абхазии: у них всегда есть свет, напряжение обязательно хорошее, раковина не переполнена посудой из-за отсутствия воды, им не нужно ходить на похороны и свадьбы. Но это не так. Иногда это грустно, сложно, иногда забавно, как например, свадьба с ноутбуком. Мы такие же жители Абхазии и сталкиваемся со всеми плюсами и минусами этой жизни", - добавляет она.И если вы пишете очередной гневный комментарий в адрес Sputnik, не забывайте, что, возможно, где-то рядом, без света и воды, но с ноутбуком сидит выпускающий редактор Лидия Нестерова."Пхашьароуп" - закон для всехЭто бильд-редактор Марианна Кубрава. Марианна, как и многие из нас не может пропустить похороны - потому что "пхашьароуп" (стыдно - прим.). Но Марианна, как и Лидия Нестерова, нашла выход.Без света и водыЭто Елена Бекренева. Она выпускающий редактор радио Sputnik. Елене, как и остальной части населения Абхазии приходится мириться с отключениями света и воды. Зачастую, чтобы успеть и ребенка в школу отправить, и на работу не опоздать, Елене приходится проходить настоящий квест."Так как Новому району Сухума пока "досталось" больше всех - 4 часа в сутки света нет, то приходится составлять собственный график. Утром - чайные и ванные процедуры всей семье успеть до 8 часов. С вечером сложнее. После работы и учебы во вторую смену, необходимо успеть выжать максимум до 20 часов. В приоритете, конечно, уроки, но пока не успели ни разу. Про то, что ребенок после школы, где нет горячих обедов, должен нормально поесть, тоже забывать не стоит. В итоге - грызет гранит науки третьеклассник при фонарике", - рассказывает Бекренева.А в остальном, как признается выпускающий редактор радио Sputnik, проще. Воду набирает в канистры, стиральную машину загружает в перерывах между отключениями, обед готовит заранее, кипяток всегда в термосе, а фонари, лампочки-самозаряжайки, пауэрбанки и телефон - на зарядке.И митинги, и судыЭто Асмат Цвижба. Она, как и многие жители Абхазии ходит на все судебные слушания и митинги. Она корреспондент."Я хожу на митинги не для того, чтобы кто-то ушел, а другой пришел. Я хожу на митинги, чтобы люди знали правду или то, что пытаются выдать за правду. В этом году я просидела десятки часов на судебных заседаниях, была в эпицентре парламентских дискуссий и политических митингов. А потом я приходила домой и не всегда успевала готовить, убирать и стирать. Говорят, журналисты замужем за своей работой. Так вот, я ей изменила. В перерывах между госпереворотами и президентскими выборами я каким-то чудом успела выйти замуж. Теперь самый популярный вопрос "А как твой муж все это терпит?" Не знаю, как объяснить людям, что он сам меня подвозил во все "горячие" точки. Так вот, пока все мамы Абхазии жалеют моего супруга, я продолжаю ходить в суды и объяснять не совсем трезвым политическим активистам, что я делаю в семь утра у здания администрации президента", - отмечает Цвижба.Мама Асмат мечтала, чтоб дочь стала дипломатом или лектором, недавно то же самое она услышала от свекрови."Но я журналист. Я рушу чужие планы на себя и продолжаю снимать репортажи о мусорных свалках. Я журналист. Раз в два месяца я хочу уволиться, но больше ничего не умею и не хочу. Так что, поймите и простите", - добавляет она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vinoy-vsemu-za-chto-chitateli-rugayut-sputnik-abkhaziya-1036649589.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/sputnik-abkhaziya-sem-let-v-tsifrakh-1036641154.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/sereznye-ambitsii-i-nedetskie-mechty-sotrudniki-sputnik-vspominayut-svoe-semiletie-1036610448.html

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2021

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общество, sputnik, журналисты