https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/kak-su-30-i-murmansk-vstrechayut-partnerov-u-granits-rossii-otkazy-elektroniki-f-35-1036651474.html

Как Су-30 и "Мурманск" встречают "партнеров" у границ России: отказы электроники F-35

Как Су-30 и "Мурманск" встречают "партнеров" у границ России: отказы электроники F-35

Истребители-невидимки F-35 вблизи российских границ демонстрируют радиолокационную заметность и ненадежность, пилоты НАТО получают психические травмы от... 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T09:15+0300

2021-12-09T09:15+0300

2021-12-09T09:15+0300

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Подобное "сдерживание" Москвы выглядит абсурдным, пишет военный обозреватель Александр Хроленко. Американские пилоты F-35 жалуются на сбои в бортовых системах и потерю связи над Балтийским и Черным морями. Примерно в 500 километрах от российских границ помехи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начинают подавлять "летающие компьютеры". Предположительно, действует комплекс "Мурманск-БН", который способен выжигать электронику боевых самолетов США и НАТО на удалении до 5000 километров. Подобные системы РЭБ могут превратить многоцелевые истребители-бомбардировщики F-35 в груду металла, деморализовать летчиков, и это не фигура речи.Недавно пилоту F-35 итальянских ВВС потребовалась помощь психолога – после встречи в небе с российским истребителем Су-30СМ и его средствами РЭБ над Балтийским морем. Итальянский офицер рассказал, что часть систем F-35 вышла из строя: "Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что достиг даже кончиков пальцев на ногах. Я понимал, что русский летчик проверяет мои возможности и возможности моего самолета… У меня непроизвольно потекли слезы". После возвращения на авиабазу у итальянца диагностировали нервный срыв. Офицера отстранили от полетов, и отправили на родину. Таким вот образом ВВС НАТО в формате Baltic Air Policing "сдерживают" Россию вблизи ее границ.Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ поколения 4+ создан для завоевания реального превосходства в воздухе, способен взять на борт до 8 тонн боеприпасов – для уничтожения воздушных, надводных, наземных целей, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при воздействии активных и пассивных помех противника. Су-30СМ – самый многочисленный тип современного истребителя российских ВКС и морской авиации, в строю более 130 машин.Разрушители мифов и концепцийОпасное расширение НАТО на восток, рост иностранной военной инфраструктуры в странах Балтии и в Черноморском регионе вынуждают Москву действовать асимметрично, создавать новейшие системы уничтожения и подавления вероятного противника. Вооруженные силы РФ получают гиперзвуковые ракеты и необычные средства нейтрализации угроз, значительно превосходящие технологически ударные возможности войск и сил коллективного Запада.Если система радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" способна "подавить" бортовое оборудование самолетов ВВС и кораблей ВМС противника на удалении до 300 км, то комплекс "Мурманск-БН" может вывести из строя боевую технику противника на расстоянии в тысячи километров. Кроме того, "Мурманск-БН" способен в автоматическом режиме вести радиоэлектронную разведку, выявлять чужие радиосигналы, то есть глушить связь между командными пунктами и самолетами (кораблями) противника.Сегодня мобильные комплексы "Мурманск-БН" несут службу на Северном, Балтийском и Черноморском флотах, надежно прикрывая рубежи России – с Кольского полуострова, из Калининграда и Крыма. Фантастический радиус действия в 5000 км (в некоторых случаях – до 8000 км) обеспечивает надежный, многократно дублированный контроль огромного операционного пространства – всю Европу и значительную часть Атлантического океана, половину Африки, Аравийское море и Персидский залив, страны Центральной и Южной Азии – до Индии и Китая."Красуха-4", "Мурманск-БН" и другие просто уничтожают сетецентрические концепции ведения боевых действий Пентагона и НАТО. Аналогов российских "дальнобойных" систем РЭБ в мире не существует.Неслучайно на форуме национальной обороны в Соединенных Штатах секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что один из главных козырей Пентагона – военная авиация – нуждается в серьезном сокращении, списании самолетов, вертолетов и БПЛА, которые не способны принести пользу в противостоянии с высокотехнологичным противником.Эту позицию поддержал начальник штаба ВВС США Чарльз Браун, который напомнил о потерях беспилотных стратегических разведчиков, сбитых ПВО Ирана в 2019 году и ПВО Сирии в 2020 году (сразу два за один день). Речь идет о списании более 160 летательных аппаратов, включая 20 достаточно современных разведывательных дронов RQ-4 Global Hawk Block 30 по 140 млн долларов за штуку. Модификация RQ-4B Global Hawk Block 30 принята на вооружение ВВС США в 2011-м.Технологическое отставание Пентагона ни для кого уже не секрет. Вот, и министр обороны США Ллойд Остин, парадоксальным образом, склоняется к решению военно-политических проблем исключительно дипломатическим путем – даже в таких горячих точках, как Украина и Тайвань. Очевидно, Вашингтон всерьез опасается исхода вероятных и "драматических для США" высокотехнологичных войн.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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