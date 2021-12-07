https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/dezha-vyu-ukraine-postavlyayut-oruzhie-strany-gotovivshie-gruziyu-k-avgustu-2008-go-1036633792.html

Дежа вю: Украине поставляют оружие страны, готовившие Грузию к августу 2008-го

Дежа вю: Украине поставляют оружие страны, готовившие Грузию к августу 2008-го

Многие страны НАТО сегодня стремятся "помочь" Украине оружием, наверняка сознавая, что в гипотетическом конфликте с Россией эти поставки лишь увеличат... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T21:21+0300

2021-12-07T21:21+0300

2021-12-07T21:21+0300

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Коллективный Запад откровенно готовится похоронить ВСУ под завалами устаревшего и неэффективного вооружения, которое Украина еще и оплатит.Американцы 6 ноября торжественно передали ВСУ (точнее – продали) два списанных Береговой охраной США катера Island, изначально предназначенных для борьбы с контрабандистами и наркоторговцами в прибрежной зоне. В день 30-летия ВСУ событие выглядит унизительным, ведь основное вооружение патрульного катера – два пулемета, которые в современном морском бою совершенно бесполезны.Между тем, Украина намерена получить от США вооружение и боеприпасы, ранее предназначавшиеся для афганской армии. Вашингтон готов продать Киеву шесть турбовинтовых бразильских легких штурмовиков Embraer EMB 314 Super Tucano.Такие машины могут пригодиться для подавления сопротивления в Донбассе, где боевые потери ВСУ ранее составили 11 самолетов и 7 вертолетов. И совершенно бесполезны в противостоянии с ВКС России. Поэтому США готовятся тайно перебросить на Украину ракетные батареи ЗРК Patriot.Литва в рамках военно-технического сотрудничества передала Украине ржавые боеприпасы, непригодные для стрельбы.В итоге плановые занятия по огневой подготовке в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ были сорваны, и организованы проверки в войсках – для выявления масштабов литовской "диверсии".Варшава готовится передать Киеву 5000 реактивных снарядов калибра 122 мм для системы залпового огня "Град" – для отражения "российской агрессии". Однако польские снаряды десятилетиями хранились под открытым небом, они подлежат утилизации, и опасны для ВСУ – могут разорваться прямо на месте стрельбы.Заметим, украинской артиллерии остро не хватает новых орудий, боеприпасов, современных средств разведки и целеуказания.Афганизация ВСУПосле вооруженного государственного переворота 2014 года под руководством Госдепартамента США киевский режим попытался ускорить движение страны в НАТО. Этот курс был принят еще весной 2002 года, задолго до Крымской весны 2014-го.Украинские войска активно переучиваются инструкторами альянса, перевооружаются по натовским стандартам в так называемом QUINT-формате (объединенные усилия США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши).В арсеналах ВСУ появились американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, снайперские винтовки Barret, а также бронетранспортеры Saxon. Вместе с тем, украинских ВМС и ВВС практически не существует – старая (советская) боевая техника небоеспособна.Гордость украинского ВПК – созданный по стандартам НАТО бронеавтомобиль "Козак-2М1" – защитит лишь от пуль калибра 7,62 мм. Отдельные "Джавелины", "Барреты", "Байрактары" и другие разрекламированные вооружения НАТО успеха украинским войскам не гарантируют.Ударные беспилотники ВСУ Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе – грубое нарушение Минских договоренностей, и способны вызвать оперативную и высокотехнологичную реакцию РФ. Чем больше беспилотников (появилась информация о новой поставке 24 дронов), тем жестче ответ, ведь на востоке Украины проживают более 500 тысяч российских граждан.За минувшие семь лет США и другие страны НАТО представили Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Украина готовится увеличить военные расходы 2022 года на $2,1 млрд - до $11,7 млрд. Однако афганский опыт показал, что военный бюджет подопытной страны нарастить проще, чем боеготовность ее армии.Переход на стандарты НАТО предполагает демонтаж всей прежней системы подготовки войск, и создание новой. Для эксплуатации натовских вооружений с весны 2015 года американские и британские инструкторы обучают украинских военнослужащих на полигонах близ городов Николаев и Львов.Аналогичным образом ранее "реформировали" армии в Афганистане, Ираке, Грузии, и эти опыты нельзя назвать удачными. Натовские структурная организация, система управления и связи, тактика, оснащение и вооружение плохо приживаются на чужой земле.Более того, количество вооруженных конфликтов на планете с участием США и НАТО не переходит в качество – альянс не провел ни одной успешной наземной операции. Провальными можно считать все войны Пентагона в странах третьего мира за последние 75 лет. И проамериканскому правительству Афганистана ничем не помог статус "основного союзника США вне НАТО", о котором мечтают в Киеве.События новейшей истории позволяют сделать вывод о бесполезности стандартов альянса для ВСУ. С другой стороны, украинская армия в руках США становятся дешевым инструментом, который в опосредствованной войне с Россией потерять не жалко.Грузинский опытКиевский режим упорно стремится повторить в Донбассе грузинскую авантюру августа 2008 года. Грузию готовили к войне более 20 стран, в том числе США, Турция, Болгария, Чехия, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Украина. И в России не забыли об украинских поставках Тбилиси для операции "Чистое поле" в Южной Осетии 74 танков Т-72, десятков боевых машин пехоты БМП-1 и бронетранспортеров БТР-70, об участии в боевых действиях против войск РФ военнослужащих и зенитных ракетных комплексов ВСУ. Украинский дивизион "Бук" перебросили в Грузию прямо с боевого дежурства.Страны НАТО потратили два миллиарда долларов на перевооружение и обучение грузинских войск. Передали Тбилиси 175 боевых танков, 126 бронемашин, 67 артиллерийских орудий, четыре самолета, 12 вертолетов и восемь боевых единиц ВМС.Кроме того, более 8000 из 20 тысяч грузинских военных специалистов прошли подготовку в США, Турции или обучались на родине инструкторами НАТО. За четыре года до операции "Чистое поле" военные расходы Тбилиси выросли в 30 раз, достигнув 10% ВВП, а бюджет Минобороны Грузии 2008 года достиг почти $1 млрд (за счет зарубежной военно-технической помощи, почти безвозмездно). Боевые навыки грузинские войска приобретали в Ираке.Характер грузино-американского военно-политического партнерства в полной мере раскрылся 8 августа 2008 года, когда грузинские соединения вторглись в Южную Осетию (и готовились войти в Абхазию), чтобы "навести конституционный порядок" и создать плацдарм НАТО в Закавказье. При этом стреляли по мирным жителям из танков и "Градов", убили и ранили десятки российских миротворцев.Россия оперативно отреагировала, и грузинские войска в панике бежали от Цхинвала до Тбилиси, бросая оружие и технику. Заметим, питомцы НАТО бежали от равного по численности противника. На цхинвальском направлении действовали до трех пехотных бригад, артиллерийская бригада, отдельная бронетанковая бригада и три противотанковые бригады ВС Грузии.Оказались несостоятельными разработанные альянсом для Грузии новые тактические приемы и вся концепция ведении боевых действий в горных условиях. Близ порта Поти попала в плен группа спецназа Армии США, которая действовала в интересах Грузии и НАТО.В рамках принуждения к миру и демилитаризации российские военнослужащие потопили все корабли службы береговой охраны пограничного департамента Грузии. Параллельно в зоне грузино-абхазского конфликта была разоружена грузинская группировка войск в Кодорском ущелье.Надо ли киевскому режиму "танцевать с саблей на граблях", нарушая все законы исторического развития и добрососедства?Красные линииЦель США и НАТО – с помощью антироссийского режима в Киеве разжечь у российских границ бесконечный военный конфликт. Концептуально украинский конфликт равноценен Карибскому кризису "наоборот". США и НАТО подошли слишком близко. Москва не позволяет "партнерам" превратить Украину в гигантскую военную базу, которая будет угрожать национальной безопасности РФ.Ставки России в этом конфликте чрезвычайно высоки. Москва готова к решительным действиям. После российской операции принуждения к миру киевский режим станет, образно говоря, "котлетой по-киевски". Украина с более адекватным правительством вернется на путь самостоятельного развития, мирных реформ и бесперспективного стремления туда, где не ждут (НАТО). В этой системе координат сегодняшние переговоры президентов РФ и США наверняка ничего не изменят.Странно, что "партнеры" настолько невосприимчивы к позиции России, которая неуязвима в военном отношении (как и любое другое ядерное государство). Ранее российский президент Владимир Путин выразил стратегию на украинском направлении коротко и емко: "Мы уже много раз говорили, предупреждали, что вынуждены будем – именно вынуждены будем – принимать ответные адекватные меры с целью обеспечения нашей безопасности".Еще в 2006 году в ходе дискуссии относительно вступления Украины в НАТО Владимир Путин сказал, что он этого не допустит. Россия располагает широким спектром конвенциального (для начала) вооружения. Запад не сможет игнорировать обозначенную РФ "красную линию", проходящую через Киев. Если НАТО считает возможным укреплять передовую линию своей обороны в Ираке и Ливии, очевидно, Россия имеет такое же право в Грузии и на Украине.На конференции Ассоциации сухопутных войск США (AUSA) в 2015 году прозвучала такая информация: "За три минуты… в результате огневого удара российских войск с использованием боеприпасов для поражения сверху в сочетании с термобарическими боеголовками были уничтожены два механизированных батальона".Как бы то ни было, умные учатся на чужих ошибках. А Россия не позволит "партнерам" превратить постсоветское пространство в территорию вражды и самоуничтожения группы псевдонезависимых государств.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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