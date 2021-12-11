https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/samolet-razvedchik-vvs-ssha-zametili-vblizi-donbassa-1036690045.html

Самолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Донбасса

Самолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Донбасса

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint заметили около территории Донбасса, сообщает РИА... 11.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-11T17:49+0300

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint заметили около территории Донбасса, сообщает РИА Новости по данным сервиса Flightradar24.Самолет-разведчик несколько раз пролетел вдоль границы с украинской стороны, вплотную приблизившись к линии соприкосновения, затем направился в сторону Германии.Официальных данных о том, какую миссию выполняют американские военные, нет.В Минобороны России неоднократно указывали на возросшую активность США и их партнеров по Североатлантическому альянсу, в том числе около российских границ. Так, накануне самолет-разведчик Poseidon Р-8А появился над нейтральными водами Черного моря и приблизился к территории России.В Росавиации также подчеркивали, что подобная активизация стран НАТО создает риски для гражданских самолетов. Ведомство заявило об этом после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/rossiyskiy-istrebitel-soprovodil-samolet-razvedchik-ssha-nad-chernym-morem-1036679837.html

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