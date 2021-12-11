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Самолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Донбасса
Самолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Донбасса
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint заметили около территории Донбасса, сообщает РИА... 11.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint заметили около территории Донбасса, сообщает РИА Новости по данным сервиса Flightradar24.Самолет-разведчик несколько раз пролетел вдоль границы с украинской стороны, вплотную приблизившись к линии соприкосновения, затем направился в сторону Германии.Официальных данных о том, какую миссию выполняют американские военные, нет.В Минобороны России неоднократно указывали на возросшую активность США и их партнеров по Североатлантическому альянсу, в том числе около российских границ. Так, накануне самолет-разведчик Poseidon Р-8А появился над нейтральными водами Черного моря и приблизился к территории России.В Росавиации также подчеркивали, что подобная активизация стран НАТО создает риски для гражданских самолетов. Ведомство заявило об этом после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/v-genshtabe-rossii-zayavili-chto-nato-narastila-voennuyu-aktivnost-za-poslednie-gody-1036658688.html
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новости, украина, россия, нато

Самолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Донбасса

17:49 11.12.2021 (обновлено: 18:00 11.12.2021)
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V / Американский самолет-разведчик
Американский самолет-разведчик - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2021
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V /
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint заметили около территории Донбасса, сообщает РИА Новости по данным сервиса Flightradar24.
Самолет-разведчик несколько раз пролетел вдоль границы с украинской стороны, вплотную приблизившись к линии соприкосновения, затем направился в сторону Германии.
Официальных данных о том, какую миссию выполняют американские военные, нет.
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В Минобороны России неоднократно указывали на возросшую активность США и их партнеров по Североатлантическому альянсу, в том числе около российских границ. Так, накануне самолет-разведчик Poseidon Р-8А появился над нейтральными водами Черного моря и приблизился к территории России.
В Росавиации также подчеркивали, что подобная активизация стран НАТО создает риски для гражданских самолетов. Ведомство заявило об этом после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
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