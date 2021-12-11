https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/samolet-razvedchik-vvs-ssha-zametili-vblizi-donbassa-1036690045.html
Самолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Донбасса
Самолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Донбасса
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint заметили около территории Донбасса, сообщает РИА... 11.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-11T17:49+0300
2021-12-11T17:49+0300
2021-12-11T18:00+0300
новости
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102652/78/1026527816_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_a9dcaf0c294704b99b216c996d8f1668.jpg
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint заметили около территории Донбасса, сообщает РИА Новости по данным сервиса Flightradar24.Самолет-разведчик несколько раз пролетел вдоль границы с украинской стороны, вплотную приблизившись к линии соприкосновения, затем направился в сторону Германии.Официальных данных о том, какую миссию выполняют американские военные, нет.В Минобороны России неоднократно указывали на возросшую активность США и их партнеров по Североатлантическому альянсу, в том числе около российских границ. Так, накануне самолет-разведчик Poseidon Р-8А появился над нейтральными водами Черного моря и приблизился к территории России.В Росавиации также подчеркивали, что подобная активизация стран НАТО создает риски для гражданских самолетов. Ведомство заявило об этом после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/v-genshtabe-rossii-zayavili-chto-nato-narastila-voennuyu-aktivnost-za-poslednie-gody-1036658688.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/rossiyskiy-istrebitel-soprovodil-samolet-razvedchik-ssha-nad-chernym-morem-1036679837.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102652/78/1026527816_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_dc0e6aeffdb07257e606539e388957d8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, украина, россия, нато
СУХУМ, 11 дек - Sputnik.
Стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint заметили около территории Донбасса, сообщает РИА Новости
по данным сервиса Flightradar24
.
Самолет-разведчик несколько раз пролетел вдоль границы с украинской стороны, вплотную приблизившись к линии соприкосновения, затем направился в сторону Германии.
Официальных данных о том, какую миссию выполняют американские военные, нет.
В Минобороны России неоднократно указывали на возросшую активность США и их партнеров по Североатлантическому альянсу, в том числе около российских границ. Так, накануне самолет-разведчик Poseidon Р-8А появился над нейтральными водами Черного моря и приблизился к территории России.
В Росавиации также подчеркивали, что подобная активизация стран НАТО создает риски для гражданских самолетов. Ведомство заявило об этом после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс
из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.