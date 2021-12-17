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Разрушение ДОН: инициатива США с опасными последствиями

Разрушение ДОН: инициатива США с опасными последствиями

Россия 18 декабря официально выходит из Договора по открытому небу (ДОН), отвечая на выход из договора Вашингтона 22 ноября 2020 года. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T17:55+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательРазрушительная для международной безопасности инициатива США – не единственный пример американского пренебрежения интересами европейских и азиатских союзников, не говоря уже о прочих соседях по планете.Ранее Вашингтон в одностороннем порядке вышел из "неудобных" договоров по ПРО и по РСМД. Очередной "жертвой" может стать и Договор по космосу, запрещающий размещать в космическом пространстве оружие массового уничтожения (длительные космические миссии шаттла X-37 ВВС США остаются совершенно секретными). В борьбе за светлое будущее Америки у Пентагона должны быть полностью развязаны руки – это глобальный, стратегический приоритет. Системой европейской безопасности можно пренебречь.Договор по открытому небу (подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки, вступил в силу 1 января 2002 года) разрешал дозированные полеты иностранных самолетов со специальной фотоаппаратурой в воздушном пространстве 34 из 57 государств ОБСЕ, включая США и Канаду. Ежегодные квоты контроля военной деятельности для США и группы в составе Республики Беларусь и России составляли по 42 полета в небе разных стран. Германия, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Турция и Украина могли совершить по 12 полетов. Информация поступала в общий банк данных, доступный всем участникам.Поэтому Кремль 22 ноября 2020 года выразил искреннее сожаление выходом Вашингтона из ДОН – под надуманным предлогом невыполнения Россией неких пунктов соглашения (к примеру, запрет на полеты американских самолетов вдоль российских границ близ независимых Абхазии и Южной Осетии). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что без американской стороны договор становится "нежизнеспособным". Для Москвы совершенно недопустима унизительная ситуация, в которой оставшиеся в ДОН страны НАТО могли бы делиться с Пентагоном "общей информацией" о военной деятельности России и ее ближайших союзников.С больной головы – на здоровуюРанее Вашингтон первым выдвинул идею взаимных облетов (разведка под крышей "политики открытости"), а затем инициировал перевод выполнения договора на цифровую основу (реализация научно-технического преимущества). Открытие военных объектов на российской территории для аэрофотосъемки "партнерами" было непростым решением. А когда Россия создала более совершенную цифровую аппаратуру наблюдения для своих самолетов "открытого неба", США начали создавать "бесполетные зоны" и прочие барьеры.Ранее в Госдепе заявили, что РФ использует снимки, полученные в рамках ДОН, "в интересах агрессивной новой российской доктрины нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в США и Европе с помощью высокоточных обычных боеприпасов". Будто бы Россия не располагает для "прицеливания" группировкой военных космических аппаратов на орбите Земли.Выход Вашингтона из договоров по ПРО, РСМД и ДОН отражает общую стратегию. Для дальнейшего развития "облачных, многодоменных" сценариев на Европейском и Тихоокеанском театрах военных действий Пентагону необходимо снять договорные ограничения по типам, дальности, географии размещения ракетного вооружения, в том числе – перспективного гиперзвукового.И если отдельная доктрина применения ВВС США определяется как "проактивная и реактивная оперативная схема маневра для повышения живучести при одновременном генерировании боевой мощи во всем континууме интегрированного сдерживания", это означает всего лишь подготовку к высокотехнологичной войне с Россией и Китаем.Исполнительная функцияНеловкие действия Пентагона могут навредить европейским и азиатским союзникам США, но творить глобальную политику без сопутствующих потерь невозможно. Понимают ли это в Старом Свете?На недавней конференции "атлантистов" в Берлине (23 ноября) состоялся примечательный диалог по Открытому небу.Вернер Зонне из правления Немецкой атлантической ассоциации:- Одним из очень важных инструментов сотрудничества между Востоком и Западом был Договор по открытому небу, который, к сожалению, был расторгнут. Есть ли готовность со стороны НАТО заново изобрести или вернуться к этому договору? Готовы ли вы говорить с Россией, чтобы вернуться к этому очень важному инструменту?Генсек НАТО Йенс Столтенберг:- НАТО работает над контролем над вооружениями, включая Договор по открытому небу, но мы видели некоторые проблемы с соблюдением с российской стороны, мы также сожалеем о решении России, но мы готовы говорить, мы готовы к диалогу. И для меня диалог по контролю над вооружениями – это не признак слабости… Мы уверены в себе, мы сильны, мы едины, поэтому мы никогда не боимся разговаривать с Россией.Вопрос был точным, а ответ – расплывчатым. Дальнейшая судьба договора предсказуемо печальна.Полагаю, гиперзвуковые ракеты средней дальности Пентагона не размещены в Европе лишь потому, что они пока не летают на испытаниях в США.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на днях заявил: "Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу".Поезд по имени ДОН уже ушел, однако МИД РФ сегодня опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Если "партнеров" не устроят предложения Москвы по деэскалации, не убедит "новое уравнение безопасности", то мир спасет красота русского оружия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/mid-rossii-opublikoval-proekty-dogovorov-s-ssha-i-nato-o-garantiyakh-bezopasnosti-1036754925.html

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