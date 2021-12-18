https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/rossiyskiy-ekspert-otsenil-reshenie-o-sozdanii-abkhazskikh-avialiniy-1036814515.html

Российский эксперт оценил решение о создании "Абхазских авиалиний"

Российский эксперт оценил решение о создании "Абхазских авиалиний"

Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании 16 декабря. 18.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-18T17:15+0300

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2021-12-18T17:15+0300

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экономика

мнение

абхазия

аэропорт

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 18 дек – Sputnik. Создание "Абхазских авиалиний" - положительная новость, так как развитие авиационных узлов – один из важнейших стимулов развития экономики, сказал в интервью радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.Открытие аэропорта в Сухуме важно не только с точки зрения расширения туристического потока в республику, но и как дополнительная транспортная артерия, которая позволяет активно перемещаться самим жителям Абхазии, как внутри, так и за пределами страны, сказал Дрозденко."Насчет экономической стороны проекта, то тут нужно смотреть, считать экономическое обоснование этого проекта. Люди полетят в Абхазию при условии качественного развития туристической инфраструктуры, учитывая ценовую разницу Сочи и Абхазии, главное обеспечить легкий удобный доступ и качественный отдых. Тогда возможно, что экономика скажет – "да", - считает эксперт.Круглогодичная работа аэропорта будет возможна для внутренних перевозок, говорит заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества".На встрече с депутатами Парламента 15 декабря президент Аслан Бжания сообщил, что до конца 2021 года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта. Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании 16 декабря.Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии.Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи. В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.Ранее глава государства заявлял, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/aviator-o-sozdanii-abkhazskikh-avialiniy-lyudi-poletyat-esli-obespechit-kachestvennyy-otdykh-1036812214.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/bzhaniya-nazval-sroki-podgotovki-proektnoy-dokumentatsii-na-stroitelstvo-aeroporta-1036727992.html

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экономика, мнение, абхазия, аэропорт, сухумский аэропорт