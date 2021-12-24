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Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей
Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей
Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться — так Владимир Путин на своей пресс-конференции высказался о ситуации с высокими ценами на газ в... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T09:45+0300
2021-12-24T09:45+0300
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мнение
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Но этими же словами президент мог бы прокомментировать и самую горячую тему последнего времени: раскручивание Западом "угрозы" российского нападения на Украину и ответное требование России дать гарантии нашей безопасности на западном направлении (отказавшись в том числе от планов атлантизации Незалежной), пишет Петр Акопов для РИА Новости.Ведь кризис, в ходе которого постоянно звучит слово "война", создан Западом — значит, он и должен его решать. Думали, что давят на Россию, а на самом деле сами себя загнали в угол. И теперь уже Россия ставит условия — сначала сформулировав их в проекте договоров, а теперь и в жесткой формулировке Путина, данной им в ответе на вопрос английской журналистки.Репортер из Sky News спросила Путина о том, может ли Россия дать гарантии ненападения на Украину и любую другую европейскую страну — и неожиданно услышала в ответ не просто "мы никому не угрожаем", а очень конкретное требование. Напомнив, что нас "просто нагло обманули", проведя пять волн расширения НАТО на восток и расставляя ракеты на пороге нашего дома, Путин заявил, что "наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу". Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, сказал президент:То есть Россия полностью переворачивает навязываемую Западом повестку: не вы встревожены российской угрозой, а мы реально не собираемся больше терпеть ваше наступление — и требуем немедленных гарантий безопасности, то есть принуждаем Запад отступиться от Украины и постсоветского пространства. Отступиться в военном плане — но атлантисты хорошо понимают, что стратегически речь идет о геополитической принадлежности региона в целом. Что они могут ответить Путину?Мы не пойдем на компромисс в вопросе вступления Украины в альянс? Но такой ответ уже невозможен для самих атлантистов — потому что в сочетании уже с прозвучавшим из их уст "мы не будем воевать за Украину" он равнозначен тому, чтобы полностью развязать Москве руки на украинском направлении. Поэтому Путин и поставил атлантистам цугцванг — любой следующий их ход ухудшает положение, и приходится выбирать из двух плохих вариантов. Отказаться от переговоров с Россией, тем самым дав ей карт-бланш на Украину? Пойти на переговоры, согласившись дать гарантии безопасности, то есть пообещав не принимать Киев в НАТО — и тем самым выбить табуретку из под ног нынешней украинской элиты, не совместимой ни с каким другим будущим Украины, кроме как атлантическим?Путин требует немедленного ответа — в переводе с дипломатического это означает быстрое начало переговоров на совершенно конкретную тему. Запад уже готов к переговорам, и они могут начаться в январе. Осталось убедиться, что там понимают: забалтывание на них наших предложений, то есть многомесячные бесплодные дискуссии, будут расценены Москвой как фактический отказ от желания договориться.Еще месяц назад, когда Путин впервые заговорил о необходимости добиваться от Запада предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности, он объяснил это тем, что "так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может". То есть нам нужна стратегическая уверенность. На большой пресс-конференции Путин тоже говорил о необходимости долгосрочного горизонта планирования — но в связи с темой, формально не касающейся отношений с Западом. Однако на самом деле эта тема напрямую завязана и на вопросы войны и мира, да и на отношения с глобалистским проектом.Президента спросили о том, как сделать так, чтобы Россия, которая и семью строить разучилась, и "расхотела рожать", снова стала многодетной — причем с упором на духовные, нематериальные способы вытаскивания страны из демографической (а на самом деле ценностной) ямы. И тут как раз Путин и вспомнил про два удара по демографии, которая перенесла наша страна в прошлом: во время Великой Отечественной и в 90-е, когда "горизонт планирования стал минимальным". Понятно почему — не просто из-за материальных проблем, а из-за крушения государства и общества, из-за крушения идеалов и ценностей. Мы выбрались из того обвала, нет уже той безнадеги — к тому же Путин с первых лет у власти пытается переломить демографическую ситуацию и с помощью целой системы мер поддержки семей с детьми.Но все равно Россия сокращается — после нескольких лет роста рождаемости пошел временный спад, ведь подросло малочисленное поколение 90-х. Да и в нем уже по-другому расставлены приоритеты: в постиндустриальном урбанистическом обществе семейные ценности и так отступали перед карьерно-гедонистическими, а тут в последние годы с Запада идет еще и "гендерная чума", "мракобесие", как его назвал Путин, то есть размывание самого понятия мужского и женского. И именно эта битва за семью и детей — главная для России, в ней будет решаться не просто вопрос о ценностях нашего народа, но и о его праве на жизнь в эпоху наступающего на соседнем нам Западе постгуманизма.Поэтому так важно, что Путин сказал о том, что "понимание того, что счастье материнства, семьи выше материального благополучия, должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей". Не нужно удивляться слову "внедряться" — потому что противостояние идет на таком уровне и такой интенсивности, что без осознанного общего сопротивления мы обречены на поражение. Именно поэтому нам нужен долгосрочный горизонт планирования — и на самом главном, внутреннем поле, и на внешнем фронте. Получение гарантий относительного спокойствия и безопасности на внешнем контуре обеспечит нам большие возможности для сбережения и приумножения народа — нашей главной национальной задачи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-pro-podkhod-zapada-k-opaseniyam-rossii-idite-so-svoimi-ozabochennostyami-1036884414.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-ob-otvete-nato-po-sistemam-garantiy-bezopasnosti-myach-na-storone-zapada-1036883266.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-skladyvaetsya-oschuschenie-chto-ukraina-gotovit-tretyu-voennuyu-operatsiyu-1036889408.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210703/Rossii-predlagayut-vvesti-nalog-na-normalnost-platit-pridetsya-mnogo-1032758813.html
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Петр Акопов
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в мире, мнение, россия, колумнисты

Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей

09:45 24.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Петр Акопов - Sputnik Абхазия
Петр Акопов
Все материалы
Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться — так Владимир Путин на своей пресс-конференции высказался о ситуации с высокими ценами на газ в Европе.
Но этими же словами президент мог бы прокомментировать и самую горячую тему последнего времени: раскручивание Западом "угрозы" российского нападения на Украину и ответное требование России дать гарантии нашей безопасности на западном направлении (отказавшись в том числе от планов атлантизации Незалежной), пишет Петр Акопов для РИА Новости.
Ведь кризис, в ходе которого постоянно звучит слово "война", создан Западом — значит, он и должен его решать. Думали, что давят на Россию, а на самом деле сами себя загнали в угол. И теперь уже Россия ставит условия — сначала сформулировав их в проекте договоров, а теперь и в жесткой формулировке Путина, данной им в ответе на вопрос английской журналистки.
Владимир Путин - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
Путин про подход Запада к опасениям России: идите со своими озабоченностями
Вчера, 15:02
Репортер из Sky News спросила Путина о том, может ли Россия дать гарантии ненападения на Украину и любую другую европейскую страну — и неожиданно услышала в ответ не просто "мы никому не угрожаем", а очень конкретное требование. Напомнив, что нас "просто нагло обманули", проведя пять волн расширения НАТО на восток и расставляя ракеты на пороге нашего дома, Путин заявил, что "наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу". Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, сказал президент:

"Не мы кому-то угрожаем. <...> А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями и под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют".

То есть Россия полностью переворачивает навязываемую Западом повестку: не вы встревожены российской угрозой, а мы реально не собираемся больше терпеть ваше наступление — и требуем немедленных гарантий безопасности, то есть принуждаем Запад отступиться от Украины и постсоветского пространства. Отступиться в военном плане — но атлантисты хорошо понимают, что стратегически речь идет о геополитической принадлежности региона в целом. Что они могут ответить Путину?
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
Путин об ответе НАТО по системам гарантий безопасности: мяч на стороне Запада
Вчера, 14:20
Мы не пойдем на компромисс в вопросе вступления Украины в альянс? Но такой ответ уже невозможен для самих атлантистов — потому что в сочетании уже с прозвучавшим из их уст "мы не будем воевать за Украину" он равнозначен тому, чтобы полностью развязать Москве руки на украинском направлении. Поэтому Путин и поставил атлантистам цугцванг — любой следующий их ход ухудшает положение, и приходится выбирать из двух плохих вариантов. Отказаться от переговоров с Россией, тем самым дав ей карт-бланш на Украину? Пойти на переговоры, согласившись дать гарантии безопасности, то есть пообещав не принимать Киев в НАТО — и тем самым выбить табуретку из под ног нынешней украинской элиты, не совместимой ни с каким другим будущим Украины, кроме как атлантическим?
Путин требует немедленного ответа — в переводе с дипломатического это означает быстрое начало переговоров на совершенно конкретную тему. Запад уже готов к переговорам, и они могут начаться в январе. Осталось убедиться, что там понимают: забалтывание на них наших предложений, то есть многомесячные бесплодные дискуссии, будут расценены Москвой как фактический отказ от желания договориться.
Путин: Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию
Вчера, 18:40
Еще месяц назад, когда Путин впервые заговорил о необходимости добиваться от Запада предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности, он объяснил это тем, что "так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может". То есть нам нужна стратегическая уверенность. На большой пресс-конференции Путин тоже говорил о необходимости долгосрочного горизонта планирования — но в связи с темой, формально не касающейся отношений с Западом. Однако на самом деле эта тема напрямую завязана и на вопросы войны и мира, да и на отношения с глобалистским проектом.
Президента спросили о том, как сделать так, чтобы Россия, которая и семью строить разучилась, и "расхотела рожать", снова стала многодетной — причем с упором на духовные, нематериальные способы вытаскивания страны из демографической (а на самом деле ценностной) ямы. И тут как раз Путин и вспомнил про два удара по демографии, которая перенесла наша страна в прошлом: во время Великой Отечественной и в 90-е, когда "горизонт планирования стал минимальным". Понятно почему — не просто из-за материальных проблем, а из-за крушения государства и общества, из-за крушения идеалов и ценностей. Мы выбрались из того обвала, нет уже той безнадеги — к тому же Путин с первых лет у власти пытается переломить демографическую ситуацию и с помощью целой системы мер поддержки семей с детьми.
Регионы России. Владивосток - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2021
России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много
3 июля, 14:22
Но все равно Россия сокращается — после нескольких лет роста рождаемости пошел временный спад, ведь подросло малочисленное поколение 90-х. Да и в нем уже по-другому расставлены приоритеты: в постиндустриальном урбанистическом обществе семейные ценности и так отступали перед карьерно-гедонистическими, а тут в последние годы с Запада идет еще и "гендерная чума", "мракобесие", как его назвал Путин, то есть размывание самого понятия мужского и женского. И именно эта битва за семью и детей — главная для России, в ней будет решаться не просто вопрос о ценностях нашего народа, но и о его праве на жизнь в эпоху наступающего на соседнем нам Западе постгуманизма.
Поэтому так важно, что Путин сказал о том, что "понимание того, что счастье материнства, семьи выше материального благополучия, должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей". Не нужно удивляться слову "внедряться" — потому что противостояние идет на таком уровне и такой интенсивности, что без осознанного общего сопротивления мы обречены на поражение. Именно поэтому нам нужен долгосрочный горизонт планирования — и на самом главном, внутреннем поле, и на внешнем фронте. Получение гарантий относительного спокойствия и безопасности на внешнем контуре обеспечит нам большие возможности для сбережения и приумножения народа — нашей главной национальной задачи.
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