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https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/musornyy-poligon-v-gulrypshskom-rayone-otkroetsya-v-2022-godu-1036962379.html
Мусорный полигон в Гулрыпшском районе откроется в 2022 году
Мусорный полигон в Гулрыпшском районе откроется в 2022 году
В марте 2019 года правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T13:05+0300
2021-12-29T13:25+0300
в абхазии
экономика
общество
мусор
сухум
гулрыпшский район
мусорный полигон
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Мусорный полигон в селе Кацикыт откроется в 2022 году. Об этом в интервью Абхазскому телевидению рассказал генеральный директор субподрядной компании ООО "РЕС" Константин Харебов. Строительство первого котлована, площадь которого вместе с хозяйственными сооружениями составляет 5,5 гектара, ведется в селе уже полтора месяца. Всего для строительства полигона государством выделено 36 гектаров. Для исключения попадания сточных вод из полигона в близлежащие водоемы будет укладываться защитный слой песка толщиной 20 сантиметров. Проектом также предусмотрен мусоросортировочный комплекс, состоящий из линий сортировки твердых отходов и участка прессования мусора. "Сюда будут свозиться твердые бытовые отходы, они будут сортироваться на вторсырье – будет выделяться стекло, металл, пластик. Все остальные органические отходы, которые не подлежат вторичной обработке, будут прессоваться и складываться в котлован", – добавил субподрядчик. Органические мусорные отходы будут мелко измельчены бульдозером, разравнены тонким слоем до 50 сантиметров и уплотнены катком. Общая высота уплотненного слоя должна быть два метра, после чего будет покрытие промежуточным изолирующем слоем. Мусорный котлован рассчитан на пять лет, после того как он заполнится, будет открыт новый. Всего на полигоне запланировано строительство пяти котлованов. В мусорный полигон села Кацикыт планируют свозить мусор из Сухума.Ранее в самом Сухуме функционировала мусоросвалка. Но в апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года. До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. 7 июля в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума только до конца 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/zona-musora-kak-ustroeny-poligony-tbo-v-abkhazii-1036344659.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/otbrosy-obschestva-kak-ustroena-sistema-sbora-i-utilizatsii-musora-v-abkhazii-1036144216.html
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экономика, общество, мусор, сухум, гулрыпшский район, мусорный полигон

Мусорный полигон в Гулрыпшском районе откроется в 2022 году

13:05 29.12.2021 (обновлено: 13:25 29.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Мусорный полигон
Мусорный полигон - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В марте 2019 года правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Мусорный полигон в селе Кацикыт откроется в 2022 году. Об этом в интервью Абхазскому телевидению рассказал генеральный директор субподрядной компании ООО "РЕС" Константин Харебов.
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Строительство первого котлована, площадь которого вместе с хозяйственными сооружениями составляет 5,5 гектара, ведется в селе уже полтора месяца. Всего для строительства полигона государством выделено 36 гектаров.
Для исключения попадания сточных вод из полигона в близлежащие водоемы будет укладываться защитный слой песка толщиной 20 сантиметров.

"На данном этапе выполнены все земляные работы – выемка и перемещение грунта. Следующим этапом планируется устройство гидроизоляционного слоя, укладка бентонитовых матов (гидроизоляционные материалы, которые быстро поглощают влагу и удерживают ее - ред.) во избежание попадания в грунтовые воды отходов", – объяснил Харебов.

Проектом также предусмотрен мусоросортировочный комплекс, состоящий из линий сортировки твердых отходов и участка прессования мусора.
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"Сюда будут свозиться твердые бытовые отходы, они будут сортироваться на вторсырье – будет выделяться стекло, металл, пластик. Все остальные органические отходы, которые не подлежат вторичной обработке, будут прессоваться и складываться в котлован", – добавил субподрядчик.
Органические мусорные отходы будут мелко измельчены бульдозером, разравнены тонким слоем до 50 сантиметров и уплотнены катком. Общая высота уплотненного слоя должна быть два метра, после чего будет покрытие промежуточным изолирующем слоем.

"В Абхазии впервые проводится работа в таком объеме, надеюсь она будет эффективна, решится проблема с утилизацией отходов", – отметил Харебов.

Мусорный котлован рассчитан на пять лет, после того как он заполнится, будет открыт новый. Всего на полигоне запланировано строительство пяти котлованов. В мусорный полигон села Кацикыт планируют свозить мусор из Сухума.
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Ранее в самом Сухуме функционировала мусоросвалка. Но в апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.
До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. 7 июля в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума только до конца 2021 года.
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