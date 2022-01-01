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Шумно и весело: как прошла новогодняя ночь у главной елки Абхазии

Шумно и весело: как прошла новогодняя ночь у главной елки Абхазии

Вот и наступил Новый 2022 год, во всей республике отгремели залпы салютов, жители продолжают ходить друг к другу в гости, поздравлять и желать всех благ. О... 01.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-01T14:10+0300

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Встреча 2022 годаСамый долгожданный праздник встречают с самыми близкими людьми в кругу семьи. После того, как куранты бьют полночь, традиционно открывают бутылки шампанского, а за окном слышатся звуки салютов. Поздравив друг друга с наступлением очередного года, многие жители столицы поспешили к главной елке, которая установлена на площади Свободы.Как всегда, на новый год площадь меняет свой облик – она становится яркой и красочной. Помимо нарядной елки, здесь появляются торговые лавки, где можно купить много вкусностей, фотозоны и конечно же искусственный каток, который пользуется большой популярностью – чтобы прокатиться, дети готовы терпеливо ждать своей очереди."В этом году площадь очень красиво оформили, на моей памяти, это самая нарядная елка в Сухуме за все время. Детям здесь безумно нравится, хочется выразить большую благодарность всем, кто приложил руку к тому, чтобы организовать этот праздник", - сказала жительница Сухума Хамида, которая пришла сюда вместе со своими племянниками.В новогоднюю ночь, у главной елки страны было многолюдно, некоторые детишки были наряжены в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек и других сказочных персонажей.Новогодний салютКак всегда, празднование Нового года не обошлось без обилия петард и салютов – взрывы практически не умолкали. Праздничную атмосферу дополняла музыка, которая звучала на площади, детишки и некоторые взрослые не отказывали себе в удовольствии потанцевать.Привлекала взгляды и яркая новогодняя иллюминация – сменяясь одна другой, цвета окрашивали площадь и парк Свободы. Традиционно, встретить Новый год в Абхазию приезжают туристы из России."Мы бываем в Абхазии по несколько раз в году, но именно на празднование Нового года приехали впервые. Нам все нравится, люди здесь умеют весело и шумно отметить праздник. Ушедший год был непростым, хочется верить в то, что мы сможем избавиться от этого проклятого вируса, и люди больше не будут терять своих близких", - сказала Татьяна, которая приехала с мужем из Ставропольского края.В завершении новогодней ночи был запущен праздничный салют, организованный администрацией Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/pochti-700-kuponov-vydelili-detyam-na-pitanie-v-zone-fudkorta-u-glavnoy-elki-v-sukhume-1036989590.html

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