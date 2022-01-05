https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/v-evrope-nachalsya-yadernyy-konflikt-1037026148.html

В Европе начался ядерный конфликт

В Европе начался ядерный конфликт

Объединенная Европа шагнула в новый год, прихватив с собой целый ворох застарелых внутренних проблем, совокупность которых в очередной раз проверяет этот... 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T09:30+0300

2022-01-05T09:30+0300

2022-01-05T09:30+0300

в мире

европа

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0a/1031438732_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_ba91f3a7cd9cb6d8f5d28a8fd4aa1424.jpg

Объединенная Европа шагнула в новый год, прихватив с собой целый ворох застарелых внутренних проблем, совокупность которых в очередной раз проверяет этот геополитический союз на прочность, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Британские СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе сообщили, что Еврокомиссия в самое ближайшее время собирается создать режим максимального содействия для инвестиций в секторы атомной и газовой энергетики.Говоря совсем просто, европейское правительство готово само и настоятельно просит всех своих партнеров признать атом и природный газ экологически чистыми источниками энергии, что автоматически выведет эти два направления из-под общемировых ограничений, направленных на сворачивание традиционной и перехода к альтернативной энергетике.Решение это вовсе не спонтанное и не внезапное.В декабре теперь уже прошлого года многие страны — участники ЕС однозначно продемонстрировали свою поддержку в первую очередь мирному атому. Например, Болгария, которая в угоду Соединенным Штатам в свое время добровольно отказалась от проекта "Южный поток" и теперь с изрядной долей зависти наблюдает, как все геополитические и финансовые преференции от статуса южного газового хаба Европы получает Турция. Российская газовая труба, слегка свернув на юг, позднее вместо болгарской Варны пришла в турецкий Люлебургаз, оставив болгар в скромной роли транзитера. Кроме этого, по признанию болгарского дипломата Димитра Абаджиева, его страна тотально зависит от поставок энергоносителей из России. Девяносто пять процентов природного газа и девяносто процентов всех нефтепродуктов в Болгарии имеют российское происхождение.Также София в свое время отказалась от предложения "Росатома" о строительстве атомной электростанции "Белене". Это был период сразу после возвращения Крыма, и болгарское руководство, следуя в фарватере западной политики и новомодной экологической повестки, просто отказалось допускать российских атомщиков к участию в тендере. А потом наступил головоломный 2021-й, и внезапно выяснилось, что единственная АЭС "Козлодуй" с ее старенькими советскими реакторами ВВЭР-440 и парой более современных ВВЭР-1000 — чуть ли не единственный надежный источник генерации в стране. Более того, по итогам ушедшего года "Козлодуй" утроил собственную прибыль, которая составила 414 миллионов долларов.Руководство Болгарии, глядя на все происходящее, тут же переобулось и заявило, что будет требовать включения атомной энергетики в число экологически безвредных.Несильно отстала и Польша. Оттуда уже давно не слышно победных реляций о полном и окончательном разрыве с Россией и ликвидации российского доминирования при помощи поставок демократического СПГ из Америки. Теперь местные СМИ ежедневно с явной паникой в голосе транслируют сводки о том, какой день кряду "Газпром" не бронирует транзитные мощности на польском участке магистрального газопровода "Ямал". Загнанная в тупик собственной политикой, не способная отказаться от угля для обеспечения внутренних потребностей и не имеющая денег для выполнения своей части так называемой зеленой сделки Варшава тоже разворачивается в сторону атома. Из опросов общественного мнения следует, что 75 процентов поляков поддерживают строительство на территории страны первой атомной электростанции. Следуя тренду, в середине декабря польская компания Synthos Green Energy подписала с американской GE Hitachi Nuclear Energy и канадской BWXT соглашение, оговаривающее создание и размещение не менее десяти малых модульных реакторов BWRX-300.Все здесь было бы замечательно, если бы не одно но. Подписанный меморандум подразумевает, что американо-канадский тандем снимет энергетику Польши с русского газового крючка, но случится это не раньше 2029 года — по той причине, что малый модульный реактор BWRX-300 существует пока лишь только в виде красивых презентаций. Однако нельзя не отметить, что Польша, ежегодно потребляющая более десяти миллиардов кубометров российского газа (или 74 процента всего импорта), пусть и опять со скидкой на историческую русофобию, но связывает свои надежды на будущее именно с атомом.Главным же застрельщиком экологической легализации ядерной энергетики выступает Франция, и здесь нет ни малейшего сюрприза.На текущий момент на вооружении Парижа стоят 56 атомных реакторов совокупной мощностью более 60 гигаватт, это второй результат в мире и первый в Европе. Более 70 процентов французской электроэнергии (413 тераватт-час) производится именно на АЭС, а благодаря дешевизне продукции Франция экспортирует свыше 76 тераватт-час в год, тем самым пополняя государственный бюджет минимум на три миллиарда евро.Поэтому Франция совершенно ожидаемо, заручившись поддержкой таких стран, как Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения и Румыния, направила в Еврокомиссию письмо с требованием признать атомную энергетику безопасной для окружающей среды.Однако против предложения внезапно выступила Германия. Министр окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке, которую поддержала австрийская коллега Леонора Гевесслер, обрушилась с критикой на инициативу, упирая на то, что атомная энергетика не может считаться безопасной и способна привести не только к страшным техногенным катастрофам, но и отравить экологию планеты на многие десятилетия вперед.И вот тут мы подходим к основной части нашей сегодняшней беседы. Нынешняя ситуация обнажает два фундаментальных факта, о которых не напишут прозападные СМИ.Во-первых, хваленое европейское единство работает только в том случае, когда надо по приказу из-за океана обложить очередными санкциями Россию. При этом, как только возникает даже потенциальная угроза национальной финансовой и энергетической безопасности, все соседи по европейской коммуналке начинают, забыв о дипломатии, тянуть одеяло на себя.Берлин выступает против легализации атома не просто так. На сломе эпох, в период объединения ФРГ и ГДР, одним из ключевых условий создания единой Германии была немедленная остановка атомных электростанций. Именно тогда были навсегда остановлены восточногерманские АЭС в Грайфсвальде и Райнсберге, производившие море дешевой электроэнергии, а на строительстве АЭС Stendal, куда планировалось установить реакторы ВВЭР-1000, был поставлен крест. Более того, буквально на прошлой неделе Германия вывела из эксплуатации три из шести своих оставшихся атомных реакторов, махом уронив генерацию сразу на пять процентов.Текущий демарш немцев можно понять. Пока они десятилетиями добровольно и под одобрительные возгласы планомерно отказывались от атома в пользу гораздо более дорогого газа и критически нестабильных ВИЭ, их соседи просто ждали, наблюдая за результатами немецкого эксперимента. А когда стало понятно, что даже богатой Германии подобные переходы не по карману, а в период глобального кризиса энергии на всех не хватает, другие члены ЕС просто взяли и передумали. Сложилась трагикомичная ситуация, когда вчерашние ненавистники атомной энергетики сегодня ратуют за ее возвращение и расширение, позиционируя себя как продвинутых и заботящихся об окружающей среде. В то же самое время Германия, единственная из всех скрупулезно выполнившая все требования атомного промышленного разоружения, теперь оказалась у разбитого корыта и в роли научного и экологического ретрограда.Во-вторых, в очередной раз приходится констатировать, что современная политика Запада формируется не командой профессионалов и представителей ключевых отраслей, а временщиками-популистами. Руководители стран и министерств обязаны знать данные статистики, которая неумолимо свидетельствует, что существует лишь один способ дать электричество в каждый дом и при этом замедлить глобальное потепление — это энергия мирного атома.Ядерная энергетика безопасна на всех этапах своей операционной деятельности. Институт Пауля Шеррера много лет собирал и анализировал данные об уровне смертности в каждом секторе энергетики, и эти данные не оставляют поля для манипуляций. При производстве одного тераватт-часа на основе атома (на всем протяжении рабочей цепочки — от добычи руды до ее обогащения) погибает менее 0,01 человека в год. Для сравнения: в аналогичном цикле использования природного газа погибает 71 человек, в нефтяной отрасли 100, а самую кровавую жатву собирает уголь — свыше 120 человеческих жизней за каждый тераватт-час.Энергия расщепленного атома не просто не загрязняет атмосферу, она активно сокращает выбросы парниковых газов.Первого января концерн "Росэнергоатом" отчитался о рекордной выработке электроэнергии российскими АЭС. Наши станции выработали свыше 222 миллиардов киловатт-час, тем самым сэкономлено более 110 миллионов тонн выбросов в СО2-эквиваленте. Ни один другой источник генерации даже близко не обладает подобными параметрами и коэффициентом полезного действия. Более того, современная наука не стоит на месте, сегодня в России разработана и апробирована технология регенерации отработавшего урана и плутония. В ноябре Сибирский химкомбинат (город Северск) выпустил первую промышленную партию такого Remix-топлива, тепловыделяющие сборки с уран-плутониевыми топливными таблетками будут применяться на стандартных реакторах ВВЭР-1000.В этом же направлении активно работает и Франция, сегодня до 14 процентов атомной электроэнергии там генерируется на базе именно переработанного топлива.Сравните это со столь любимыми экологами ветряками и солнечными панелями. Ежегодно в мире просто в землю зарываются тысячи лопастей ветряков, выполненные из композитных материалов, перерабатывать которые экономически невыгодно и которые будут разлагаться не одну сотню лет. Уже есть целые поля, усеянные отработавшими свой срок фотоэлектрическими панелями, там лежат миллионы тонн кварцевого стекла — и речь не идет ни об их повторном использовании, ни даже об утилизации.Коллективный Запад бьется в тисках собственноручно выстроенной реальности, где, с одной стороны, давит обязательная зеленая повестка, а с другой — подпирают законы физики и рынка. Казалось бы, выбор очевиден, но наши партнеры не ищут легких путей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bayden-smenil-kurs-tankery-s-gazom-gonyat-v-zamerzayuschuyu-evropu-1036960721.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/rossii-nezachem-morozit-evropu---ona-spravlyaetsya-sama-1036899864.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/v-gazprome-otvetili-na-obvineniya-v-nedostatochnykh-postavkakh-gaza-v-evropu-1036917937.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/bolshoy-boss-v-ssha-priznali-kontrol-rossii-nad-mirovoy-energetikoy-1035998629.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210527/Rossiya-gotovitsya-prinyat-zelenye-pravila-igry-ES-1032503208.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Gazovaya-pomosch-reaktsiya-evropeyskikh-zhurnalistov-na-rech-Putina-i-Severnyy-potok--2-1033382898.html

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

в мире, европа, колумнисты