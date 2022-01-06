https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/konstantin-zatulin-o-protestakh-v-kazakhstane-i-pozitsii-zapada-pokhmele-posle-bitvy-1037043324.html

Константин Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы

Константин Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы

Что послужило причиной массовых выступлений в Казахстане? Какова роль миротворцев, и что ждать от Запада? На вопросы Sputnik ответил Константин Затулин, первый... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T16:00+0300

2022-01-06T16:00+0300

2022-01-06T16:00+0300

политика

казахстан

митинги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/06/1037043285_0:20:3069:1746_1920x0_80_0_0_3d883dc49b62986d30914dc99e575557.jpg

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Депутат подчеркивает, что это решение было предложено президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, чтобы "закрепить те успехи, которых он достиг в борьбе за прекращение двоевластия и всю полноту власти в Казахстане. Именно Токаев, уволивший правительство и все руководство спецслужб, сейчас нуждается во внешнем прикрытии, чтобы не дать кому бы то ни было раскачать ситуацию в обратную сторону"."Не думаю, что Запад причастен к началу выступлений"Константин Затулин считает, что события последних нескольких дней очевидно не были случайными. И произошли они, по мнению политика, в неудобный для России момент, когда президент России Владимир Путин готовится к встрече с президентом США Джозефом Байденом, когда до крайности обострены отношения с Западом в связи с Украиной."Я считаю, что Запад – как коллективный Запад, как мировая субстанция, - безусловно, присутствует в любых событиях в любой точке земного шара. Но считать, что все произошедшее в Казахстане организовано по щелчку пальцев из Брюсселя и Вашингтона - это значит быть зашоренным и некомпетентным аналитиком. Я не думаю, что Запад причастен к началу этих выступлений", - говорит Константин Затулин.О завинченных и раскрученных гайках"Думаю, что все произошедшее носит внутриказахстанский характер, и в качестве причин выступают недостатки в социально-экономической политике. Низкий уровень жизни, наличие других поводов для недовольства. Завинченные гайки во внутриполитической сфере, раскрученные – в интернете и сфере общественных связей. Сквозь пальцы смотрели на активизацию национал-радикалов".Отражением этого, по мнению политика, являлся "определенный дрейф" – перевод казахского языка с кириллицы на латиницу, изменение языкового закона, продвижение идеи единственного государственного языка (Согласно части 2 статьи 7 Конституции Казахстана, русский язык наравне с казахским (государственным по части 1 той же статьи) официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления – Ред.).Роль миротворцев и вероятность санкцийКонстантин Затулин уверен, что миротворцы не будет заниматься уничтожением боевиков, если не возникнет крайне необходимости: "Они будут просто демонстративно присутствовать при том, как возродившие веру в свои силы правоохранители Казахстана будут справляться с ситуацией.Роль миротворческой операции ОДКБ, насколько я понимаю – демонстративная. Чтобы само их присутствие удостоверяло: власть Казахстана в случае необходимости может и получит помощь со стороны ОДКБ".Ряд западных аналитиков уже заговорили о том, что ввод сил ОДКБ может стать причиной для нового витка антироссийских санкций. Константин Затулин уверен, что сейчас формальных оснований для введения санкций Западом нет.Что касается Казахстана, не думаю, что будет речь идти о какой-то поддержке. В пропагандистском плане они конечно будут это обыгрывать, но формально повода для санкций нет. Власти страны, состоящей в военно-политическом союзе ОДКБ, обратились в ОДКБ в соответствие с ее уставом, и организация пошла навстречу. Какие здесь могут быть поводы для санкций?Другое дело, что на Западе будут искать свою выгоду, будут определенным образом настраивать своих агентов влияния. Не должно быть сомнения: Запад будет использовать в своих интересах любую ситуацию в любой стране" - заключает депутат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/mid-rossii-nazval-sobytiya-v-kazakhstane-popytkoy-izvne-podorvat-tselostnost-strany-1037042976.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/kazakhstanskie-smi-soobschili-o-napadeniyakh-na-vrachey-1037042815.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/odkb-napravit-v-kazakhstan-mirotvorcheskie-sily-chto-proiskhodit-v-nursultane--1037037441.html

казахстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, казахстан, митинги