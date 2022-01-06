https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/uscherb-ot-besporyadkov-v-kazakhstane-sostavil-okolo-92-mln-1037043737.html

Ущерб от беспорядков в Казахстане составил около $92 млн

Ущерб от беспорядков в Казахстане составил около $92 млн

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила по приблизительным подсчетам 40 миллиардов тенге (около 92... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T16:45+0300

2022-01-06T16:45+0300

2022-01-06T17:06+0300

политика

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митинги

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила по приблизительным подсчетам 40 миллиардов тенге (около 92 миллионов долларов), говорится в комментарии национальной палаты предпринимателей Казахстана.Согласно заявлению, характер ущерба в основном заключается "в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов".Кроме того, Sputnik Казахстан передает со ссылкой на союз торговых сетей, что предварительный ущерб пострадавших в беспорядках в Казахстане торговых сетей превышает 79 миллионов долларов."Общий ущерб оценивается в больше чем 34 миллиарда тенге (более 79 миллионов долларов), сообщили в Союзе торговых сетей", - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, разграблены магазины крупных торговых сетей продовольственных и непродовольственных товаров в Алма-Ате, Талдыкоргане, Уральске и Шымкенте.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. Также 6 января власти Казахстана приостановили въезд в страну иностранных граждан в связи с продолжающимися протестами. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/konstantin-zatulin-o-protestakh-v-kazakhstane-i-pozitsii-zapada-pokhmele-posle-bitvy-1037043324.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/mid-rossii-nazval-sobytiya-v-kazakhstane-popytkoy-izvne-podorvat-tselostnost-strany-1037042976.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/kazakhstanskie-smi-soobschili-o-napadeniyakh-na-vrachey-1037042815.html

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политика, экономика, казахстан, митинги