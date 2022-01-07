https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/prezident-kazakhstana-otdal-prikaz-otkryvat-ogon-po-terroristam-bez-preduprezhdeniya-1037050560.html

Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения

Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на... 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T12:25+0300

2022-01-07T12:25+0300

2022-01-07T12:50+0300

политика

в мире

одкб

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/05/1037032738_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_f09243e20c060ef4daf57f69324e1513.jpg

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения."От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говорят уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", — сказал политик.По его словам, в столкновениях пострадали сотни человек. Токаев подчеркнул, что власти услышали все требования протестующих, выражавшиеся в мирных формах. При этом с террористами правительство переговоры вести не намерено.Токаев отметил, что введенный в республике режим чрезвычайного положения дает свои результаты, по всей стране восстанавливается конституционная законность. По мере стабилизации обстановки руководство страны будет поэтапно снимать в регионах режим ЧС и восстанавливать работу интернета.Президент посетовал, что в Казахстане не хватает своих бойцов спецназа и техники. При этом силовики республики доведут операцию "до конца": по словам Токаева, "кто не сдастся, будет уничтожен". После этого органы ждет "разбор полетов" — власти планируют разобраться, почему спецслужбы "проспали" появление спящих ячеек боевиков. По оценкам руководства страны, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.Подстрекателями же, как утверждает глава казахстанского государства, выступили "забугорные деятели".Он также добавил, что задержанные в ходе беспорядков будут привлечены "к строжайшей уголовной ответственности".Массовые беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/vlasti-kazakhstana-zayavili-chto-pravoporyadok-vosstanovlen-vo-vsekh-rayonakh-respubliki-1037049345.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/v-odkb-otsenili-sroki-prisutstviya-mirotvortsev-v-kazakhstane-1037047354.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/nasilie-i-agoniya-kak-prokhodyat-protesty-v-kazakhstane-1037046621.html

казахстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, в мире, одкб, казахстан