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Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения
Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на... 07.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-07T12:25+0300
2022-01-07T12:50+0300
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения."От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говорят уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", — сказал политик.По его словам, в столкновениях пострадали сотни человек. Токаев подчеркнул, что власти услышали все требования протестующих, выражавшиеся в мирных формах. При этом с террористами правительство переговоры вести не намерено.Токаев отметил, что введенный в республике режим чрезвычайного положения дает свои результаты, по всей стране восстанавливается конституционная законность. По мере стабилизации обстановки руководство страны будет поэтапно снимать в регионах режим ЧС и восстанавливать работу интернета.Президент посетовал, что в Казахстане не хватает своих бойцов спецназа и техники. При этом силовики республики доведут операцию "до конца": по словам Токаева, "кто не сдастся, будет уничтожен". После этого органы ждет "разбор полетов" — власти планируют разобраться, почему спецслужбы "проспали" появление спящих ячеек боевиков. По оценкам руководства страны, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.Подстрекателями же, как утверждает глава казахстанского государства, выступили "забугорные деятели".Он также добавил, что задержанные в ходе беспорядков будут привлечены "к строжайшей уголовной ответственности".Массовые беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/vlasti-kazakhstana-zayavili-chto-pravoporyadok-vosstanovlen-vo-vsekh-rayonakh-respubliki-1037049345.html
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политика, в мире, одкб, казахстан

Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения

12:25 07.01.2022 (обновлено: 12:50 07.01.2022)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - Sputnik Абхазия, 1920, 07.01.2022
© Foto / Пресс-служба МИД РФ
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
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"От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говорят уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", — сказал политик.
По его словам, в столкновениях пострадали сотни человек.
Токаев подчеркнул, что власти услышали все требования протестующих, выражавшиеся в мирных формах. При этом с террористами правительство переговоры вести не намерено.
"За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", — добавил Токаев, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".
Токаев отметил, что введенный в республике режим чрезвычайного положения дает свои результаты, по всей стране восстанавливается конституционная законность. По мере стабилизации обстановки руководство страны будет поэтапно снимать в регионах режим ЧС и восстанавливать работу интернета.
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Президент посетовал, что в Казахстане не хватает своих бойцов спецназа и техники. При этом силовики республики доведут операцию "до конца": по словам Токаева, "кто не сдастся, будет уничтожен". После этого органы ждет "разбор полетов" — власти планируют разобраться, почему спецслужбы "проспали" появление спящих ячеек боевиков. По оценкам руководства страны, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.
Подстрекателями же, как утверждает глава казахстанского государства, выступили "забугорные деятели".
Он также добавил, что задержанные в ходе беспорядков будут привлечены "к строжайшей уголовной ответственности".
"Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности", - заявил президент, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".

Массовые беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
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До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.
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