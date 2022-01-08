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Задержаны четверо участников массовых беспорядков на митинге оппозиции в Сухуме
Задержаны четверо участников массовых беспорядков на митинге оппозиции в Сухуме
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Прокуратура города Сухум задержала четверых участников массовых беспорядков 21 декабря 2021 года в столице Абхазии, сообщается на сайте... 08.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Прокуратура города Сухум задержала четверых участников массовых беспорядков 21 декабря 2021 года в столице Абхазии, сообщается на сайте Генпрокуратуры.Задержания прошли в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках, а также применением насилия в отношении представителей власти, которое было возбуждено после событий 21 декабря 2021 года у комплекса правительственных зданий в Сухуме. Личности задержанных не раскрываются. Отмечается, что граждане задержаны по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 (Организация и участие в массовых беспорядках) и частью 1 статьи 320 УК Республики Абхазия (Применение насилия в отношении представителя власти).Оперслужбы СГБ и МВД Абхазии продолжают оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к совершению преступления.Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря и перерос в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-za-organizatsiyu-i-uchastie-v-besporyadkakh-vo-vremya-mitinga-v-sukhume-1036876403.html
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новости, сухум

Задержаны четверо участников массовых беспорядков на митинге оппозиции в Сухуме

21:15 08.01.2022 (обновлено: 21:21 08.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Администрации Президента
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Прокуратура города Сухум задержала четверых участников массовых беспорядков 21 декабря 2021 года в столице Абхазии, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Задержания прошли в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках, а также применением насилия в отношении представителей власти, которое было возбуждено после событий 21 декабря 2021 года у комплекса правительственных зданий в Сухуме.
Личности задержанных не раскрываются.
Отмечается, что граждане задержаны по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 (Организация и участие в массовых беспорядках) и частью 1 статьи 320 УК Республики Абхазия (Применение насилия в отношении представителя власти).
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Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря и перерос в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию.
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