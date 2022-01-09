https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/vysokie-gosti-kto-posetil-abkhaziyu-v-2021-godu-1037078123.html

Высокие гости: кто посетил Абхазию в 2021 году

Высокие гости: кто посетил Абхазию в 2021 году

В 2021 году Абхазию более полутора миллиона человек, все они выбирали республику местом для отдыха. Однако сейчас речь пойдет не о туристах. А о... 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T18:44+0300

2022-01-09T18:44+0300

2022-01-09T18:53+0300

в абхазии

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О том, кто в 2021 посетил в Абхазию и какие впечатления у них сложились от увиденного, читайте в материале Sputnik.SputnikЗвезды кино, спорта и шоу-бизнеса В мае на отдых в Абхазию приехал российский актер театра и кино, Александр Балуев. Он посетил студию радио Sputnik Абхазия и поделился своими впечатлениями о стране, рассказал об особенностях актерской профессии.Делясь впечатлениями об Абхазии, Балуев отметил, что здесь все вкусное, и даже вода."Очень красивый край, замечательная природа, море, еда вкуснейшая, объедение. Пытаешься держать себя в руках, и ничего не получается. Я всеядный, но здесь очень вкусно готовят, видно, что люди умеют готовить, и это не какие-то французские и итальянские повара, я так понимаю, что местные, и очень хорошие. Аджика, как приправочка, чуть-чуть, очень даже неплохо. Здесь все вкусное, даже вода. Я живу в гостинице, и там пьют воду из-под крана, для меня это удивительно. Значит, это чисто, значит, это не загрязнено, значит, можно", - отметил он.В июне республику посетила вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина. Российская теннисистка и тренер провела мастер-класс для юных спортсменов.Мыскина приехала в Абхазию впервые, но очень много слышала про страну."Я слышала, как здесь безумно красиво, и все завидовали, что я сюда еду. Сегодня я убедилась воочию, что здесь удивительной красоты пейзажи, море – куда бы взгляд ни упал, мне очень нравится. А корты просто потрясающие, оценка самая лучшая, Roland-Garros (открытый чемпионат Франции по теннису – ред.) уже почти здесь", - сказала она.Еще одна российская спортсменка, конькобежка, олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова посетила Абхазию в июле 2021 года. Она встретила в Сухуме с представителями молодежи и ответила на интересующие их вопросы.В июне столицу республики посетил популярный российский певец Николай Басков. Звезда российской эстрады исполнил свои знаменитые песни на набережной Сухума. Выступление Баскова прошло в рамках учредительного съезда социальной платформы "Будущее Абхазии"."Я хотел бы поблагодарить президента за приглашение оказаться в таком невероятно месте, наполненном любовью и красотой и самое главное - традициями. Впервые нахожусь на таком красивом событии и впервые вижу таких счастливых, радостных людей, которые находятся здесь", - сказал народный артист России.Указом президента Абхазии Аслана Бжания Басков был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за вклад в организацию кампании по поддержке молодых лидеров Абхазии в области культуры искусства.В июле 2021 года в Абхазии был замечен российский рэпер Алишер Моргенштерн, который по-видимому снимал на берегу Черного моря новый клип. Во время съемок певца запечатлел на фото турист из Новосибирска и поделился снимком в соцсети. Политики, журналисты, общественные деятелиВ 2021 году республику посетили не только звезды спорта и эстрады, но и политики.В апреле в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с заместителем министра Сергеем Назаровым. Они проинспектировали объекты в Гагре, ремонтируемые в рамках Инвестпрограммы.15 апреля делегацию принял президент Абхазии Аслан Бжания. 16 апреля в Кабинете министров прошло расширенное заседание.Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров даже успел дать интервью в студии радио Sputnik Абхазия. Российский чиновник рассказал о своем рабочем визите, объектах Инвестпрограммы, которые были проинспектированы в течение двух дней, о поставках вакцины в республику и антиковидных мерах, введенных в России.В сентябре на празднование Дня победы и независимости в Абхазию прибыл президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Югоосетинского главу встретили с абхазским национальным угощением - ачашвем и рогом с вином. Анатолий Бибилов, произнося тост, пожелал Абхазии и ее народу благополучия. Президент оценил выпитое вино и отметил, что в Абхазии всегда прекрасное вино и гостеприимство на высоком уровне.В День Победы 30 сентября состоялась торжественная встреча президентов Абхазии и Южной Осетии. Анатолия Бибилова и делегацию которую он возглавлял, встретил почетный караул у президентской администрации. После, Бжания и Бибилов провели беседу в кабинете. Затем, состоялось заседание, в котором приняли участие делегации двух стран.В сентябре с рабочим визитом в Абхазию прибыла делегация Минэнерго и Минэкономразвития России. В рамках приезда осмотрели объекты капитального строительства, реализуемые в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики. Делегация Миэкономразвития России побывала и в гостях у настоятеля монастыря Святого Иоанна Златоуста игумена Игнатия в селе Каман. Игумен Игнатий показал гостям монастырь, рассказал об истории святого места и тесных духовных связях России и Абхазии. После участники делегации посетили Новоафонскую пещеру.В сентябре в рамках мероприятий, проводимых Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом "Формат-А3", в республику приехал историк, профессор Московского государственного института международных отношений, общественный деятель Андраник Мигранян.Он обсудил с представителями местных СМИ международную повестку, актуальные проблемы России и Кавказа, угрозы для Абхазии, встретился со студентами АГУ, дал интервью Sputnik. А в ноябре по приглашению Союза журналистов Абхазию посетил известный российский военный журналист, телеведущий, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко. В интервью радио Sputnik он рассказал о сложностях работы военкора, рисках, с которыми связана его профессия и историй, которые тронули за душу.

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отдых в абхазии, новости