https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/chislo-zaderzhannykh-za-besporyadki-v-kazakhstane-dostiglo-7939-chelovek-1037081017.html
Число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек
Число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T08:45+0300
2022-01-10T08:45+0300
2022-01-10T09:32+0300
политика
одкб
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0a/1037081928_0:57:3143:1825_1920x0_80_0_0_b4f708a7909b6f4dc7971969249f0293.jpg
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Почти восемь тысяч человек задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками, пишет РИА Новости со ссылкой на ситуационный центр МВД республики."Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек. Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - говорится в заявлении МВД, которое цитирует правительственный Telegram-канал.Государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации ситуации и последующего переворота. По словам Карина, конечный ответ на вопрос о том, кто стоял за атаками, дадут спецслужбы Казахстана.Он также отметил, что в контртеррористической операции в Казахстане участвуют лишь местные спецподразделения Арыстан, Арлан, Беркут, а также силы минобороны.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/krizis-v-kazakhstane--eto-chast-gibridnoy-agressii-protiv-ukrainy-1037076313.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/pistolety-ruzhya-alkogol-chto-nashli-u-terroristov-v-kazakhstane-1037073158.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/videokonferentsiya-liderov-stran-odkb-zaplanirovana-na-ponedelnik-1037072278.html
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0a/1037081928_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_4fc71bd357a20ce492dba4d5a517b6d9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, одкб, казахстан
Число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек
08:45 10.01.2022 (обновлено: 09:32 10.01.2022)
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik
. Почти восемь тысяч человек задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками, пишет РИА Новости
со ссылкой на ситуационный центр МВД республики.
"Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек. Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - говорится в заявлении МВД, которое цитирует правительственный Telegram-канал.
Государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации ситуации и последующего переворота. По словам Карина, конечный ответ на вопрос о том, кто стоял за атаками, дадут спецслужбы Казахстана.
Он также отметил, что в контртеррористической операции в Казахстане участвуют лишь местные спецподразделения Арыстан, Арлан, Беркут, а также силы минобороны.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.