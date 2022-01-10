https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/chislo-zaderzhannykh-za-besporyadki-v-kazakhstane-dostiglo-7939-chelovek-1037081017.html

Число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек

Число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков. 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T08:45+0300

2022-01-10T08:45+0300

2022-01-10T09:32+0300

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Почти восемь тысяч человек задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками, пишет РИА Новости со ссылкой на ситуационный центр МВД республики."Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек. Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - говорится в заявлении МВД, которое цитирует правительственный Telegram-канал.Государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации ситуации и последующего переворота. По словам Карина, конечный ответ на вопрос о том, кто стоял за атаками, дадут спецслужбы Казахстана.Он также отметил, что в контртеррористической операции в Казахстане участвуют лишь местные спецподразделения Арыстан, Арлан, Беркут, а также силы минобороны.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/krizis-v-kazakhstane--eto-chast-gibridnoy-agressii-protiv-ukrainy-1037076313.html

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