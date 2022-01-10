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Сочи стал одним из самых дорогих туристических направлений для россиян в 2021 году
Сочи стал одним из самых дорогих туристических направлений для россиян в 2021 году
Спрос на внутренний туризм в России значительно вырос в условиях закрытых границ из-за ситуации с коронавирусом. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T18:25+0300
2022-01-10T18:25+0300
отдых в абхазии
сочи
туристы
туризм
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Олимпийская столица остается одним из самых популярных направлений внутри страны, на отдых в Сочи туристы тратят больше всего денег, пишут РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе. Помимо Сочи в списке самых дорогих внутренних направлений организованного туризма в прошлом году оказались Крым и Санкт-Петербург, а также Байкал, Камчатка и Карелия.В 2021 году предложения туроператоров стоимостью от 500 до 800 тысяч рублей за поездку на черноморское побережье – в Сочи и Крым, уже перестали кого-либо удивлять. Более того, путешественники и сами готовы раскошелиться - спрос на дорогие варианты отдыха вырос, в топе оказались поездки стоимостью от 1 до 7 миллионов рублей. Что до поездок за рубеж, то самым дорогим направлением стали Объединенные Арабские Эмираты. Например, на годовой тур в ОАЭ пара российских туристов заплатила 14,5 миллионов рублей.На фоне дороговизны внутрироссийского туризма отдых в Абхазии становится особенно популярным. Сказываются и относительно невысокие цены, и отсутствие серьезных антиковидных ограничений. Кроме того, многие из туристов, отдыхающих в Сочи, тратят день своего отдыха на выездное путешествие по Абхазии, стараясь за короткое время посетить самые популярные достопримечательности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/sukhum-voshel-v-top-10-gorodov-dlya-otdykha-mamam-s-detmi-v-yanvare-1037082975.html
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отдых в абхазии, сочи, туристы, туризм

Сочи стал одним из самых дорогих туристических направлений для россиян в 2021 году

18:25 10.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Олимпийский парк Сочи.
Вид на Олимпийский парк Сочи. - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф
/
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Спрос на внутренний туризм в России значительно вырос в условиях закрытых границ из-за ситуации с коронавирусом.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Олимпийская столица остается одним из самых популярных направлений внутри страны, на отдых в Сочи туристы тратят больше всего денег, пишут РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
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Помимо Сочи в списке самых дорогих внутренних направлений организованного туризма в прошлом году оказались Крым и Санкт-Петербург, а также Байкал, Камчатка и Карелия.
В 2021 году предложения туроператоров стоимостью от 500 до 800 тысяч рублей за поездку на черноморское побережье – в Сочи и Крым, уже перестали кого-либо удивлять. Более того, путешественники и сами готовы раскошелиться - спрос на дорогие варианты отдыха вырос, в топе оказались поездки стоимостью от 1 до 7 миллионов рублей.
В 2021 году самой дорогой поездкой внутри России стал отдых группы из 15 человек. В феврале они забронировали пятизвездочный отель на Красной Поляне и заплатили за это 7 миллионов рублей.
Что до поездок за рубеж, то самым дорогим направлением стали Объединенные Арабские Эмираты. Например, на годовой тур в ОАЭ пара российских туристов заплатила 14,5 миллионов рублей.
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На фоне дороговизны внутрироссийского туризма отдых в Абхазии становится особенно популярным. Сказываются и относительно невысокие цены, и отсутствие серьезных антиковидных ограничений. Кроме того, многие из туристов, отдыхающих в Сочи, тратят день своего отдыха на выездное путешествие по Абхазии, стараясь за короткое время посетить самые популярные достопримечательности.
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