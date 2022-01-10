https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/sochi-stal-odnim-iz-samykh-dorogikh-turisticheskikh-napravleniy-dlya-rossiyan-v-2021-godu-1037083696.html

Сочи стал одним из самых дорогих туристических направлений для россиян в 2021 году

Сочи стал одним из самых дорогих туристических направлений для россиян в 2021 году

Спрос на внутренний туризм в России значительно вырос в условиях закрытых границ из-за ситуации с коронавирусом. 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T18:25+0300

2022-01-10T18:25+0300

2022-01-10T18:25+0300

отдых в абхазии

сочи

туристы

туризм

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Олимпийская столица остается одним из самых популярных направлений внутри страны, на отдых в Сочи туристы тратят больше всего денег, пишут РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе. Помимо Сочи в списке самых дорогих внутренних направлений организованного туризма в прошлом году оказались Крым и Санкт-Петербург, а также Байкал, Камчатка и Карелия.В 2021 году предложения туроператоров стоимостью от 500 до 800 тысяч рублей за поездку на черноморское побережье – в Сочи и Крым, уже перестали кого-либо удивлять. Более того, путешественники и сами готовы раскошелиться - спрос на дорогие варианты отдыха вырос, в топе оказались поездки стоимостью от 1 до 7 миллионов рублей. Что до поездок за рубеж, то самым дорогим направлением стали Объединенные Арабские Эмираты. Например, на годовой тур в ОАЭ пара российских туристов заплатила 14,5 миллионов рублей.На фоне дороговизны внутрироссийского туризма отдых в Абхазии становится особенно популярным. Сказываются и относительно невысокие цены, и отсутствие серьезных антиковидных ограничений. Кроме того, многие из туристов, отдыхающих в Сочи, тратят день своего отдыха на выездное путешествие по Абхазии, стараясь за короткое время посетить самые популярные достопримечательности.

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отдых в абхазии, сочи, туристы, туризм