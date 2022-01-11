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https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/izbranie-mery-presecheniya-dlya-chetvertogo-zaderzhannogo-posle-mitinga-v-sukhume-otlozhili-1037113699.html
Избрание меры пресечения для четвертого задержанного после митинга в Сухуме отложили
Избрание меры пресечения для четвертого задержанного после митинга в Сухуме отложили
Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
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2022-01-11T20:04+0300
в абхазии
митинги
сухумский городской суд
акция протеста абхазской оппозиции
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному участнику протестной акции в Сухуме Баграту Сурмава отложили до 13 января. Сторона защиты ходатайствовала о продлении срока содержания до 96 часов, так как у адвокатов не было возможности собрать характеризующие документы в отношении подзащитного. Суд частично удовлетворил ходатайство и решил отложить рассмотрение дела до 13 января.Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении еще одного участника протестов в Сухуме Анрика Инапшба было перенесено из-за его плохого самочувствия.Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря.После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/sud-arestoval-na-15-sutok-esche-odnogo-uchastnika-mitinga-v-sukhume-1037112775.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-uchastnika-aktsii-protesta-v-sukhume-1037109531.html
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митинги, сухумский городской суд, акция протеста абхазской оппозиции

Избрание меры пресечения для четвертого задержанного после митинга в Сухуме отложили

19:15 11.01.2022 (обновлено: 20:04 11.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Судейский молоток
Судейский молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному участнику протестной акции в Сухуме Баграту Сурмава отложили до 13 января.
Сухумский городской суд - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
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Суд арестовал на 15 суток еще одного участника митинга в Сухуме
17:43
Сторона защиты ходатайствовала о продлении срока содержания до 96 часов, так как у адвокатов не было возможности собрать характеризующие документы в отношении подзащитного.
Суд частично удовлетворил ходатайство и решил отложить рассмотрение дела до 13 января.
Ранее судом была назначена мера пресечения в отношении Батала Цвижба на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. На 15 суток, до 23 января, арестован Аслан Тания.
Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении еще одного участника протестов в Сухуме Анрика Инапшба было перенесено из-за его плохого самочувствия.
Прокуратура города Сухум задержала пятерых участников массовых беспорядков, прошедших в ходе митинга оппозиции в столице 21 декабря.
Сухумский Городской суд - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
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Суд избрал меру пресечения для участника акции протеста в Сухуме
14:40
После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
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