https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/itogi-vstrechi-rossiya--ssha-k-shtormu-gotovy-1037132531.html

Итоги встречи Россия – США: к шторму готовы

Итоги встречи Россия – США: к шторму готовы

О том, к чему следует готовиться России после переговоров с США, рассуждает для Sputnik международный обозреватель Ирина Алкснис. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T13:20+0300

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Переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности и нерасширения североатлантического альянса на восток закончились ровно тем, чем и должны были. Ничем.Никаких иных вариантов развития событий в данном случае быть просто не могло. Запад ни при каких обстоятельствах не мог согласиться на предъявленные Москвой требования – как из-за их существа, так и из-за формы. Твердой и крайне резкой. Хотя представители России открещиваются от определения "ультиматум", но по сути это именно он.Как раз в данном обстоятельстве и кроется главная интрига происходящего, заставляющая все заинтересованные лица азартно и нервно строить предположения о причинах демарша Москвы и главное – о дальнейшем развитии событий.Выдвинутое Россией предложение целиком противоречит ее собственной многолетней внешнеполитической стратегии, которая неизменно придерживалась принципов сдержанности, готовности к компромиссу и избегания громких драматических заявлений. За последними слишком уж часто у современных держав скрывается пустота.Именно поэтому даже после крупных геополитических побед России последних лет (которые каждый раз становились неожиданностью) многие силы – и внутри, и за рубежом – воспринимают российскую внешнюю политику, неизменно твердившую "ребята, давайте жить дружно", как слабую.Надо осознавать, что это вызов, в первую очередь, для самой России. Совсем неслучайно хватает ядовитых и злорадных комментариев из серии "Ну и что вы будете делать? Сами сами себе организовали ловушку, в результате которой потеряете лицо как пустобрехи".Однако крайне неумно думать, что российское руководство, за два десятилетия вытащившее страну из состояния национальной катастрофы и вернувшее ей статус великой державы, не осознает этого. И значит, за всеми заявлениями Москвы, стремительно перешедшей от многолетнего "маскировочно-оборонительного" режима к контратаке, стоит абсолютно реальное наполнение.И поскольку речь идет о военно-политических вопросах, у понимающих масштаб произошедшей перемены пробегает мороз по коже при попытке понять: как, где и когда Россия будет принуждать Запад к исполнению своих требований.А после безрезультатности прошедших переговоров можно ожидать именно этого.В комментариях российской стороны по окончании мероприятия, по сути, это прямо говорится. Чего стоит только заявление замминистра Александра Грушко о том, что "если не получится парировать угрозы политическими мерами, Россия будет использовать военные".В то же время происходящее вполне закономерно. Мир находится в процессе грандиозной системной трансформации, в ходе которой США и Запад утрачивают лидирующее положение, а на смену однополярной модели приходит новая – многополярная. Но процесс этот не только титанический, но и весьма опасный – глупо думать, что теряющий силы, но по-прежнему крайне могущественный глобальный гегемон без боя сдаст свой статус и обширные привилегии.Собственно, постоянный на протяжении последних лет рост внешнеполитического напряжения, неуклонная эскалация в отношениях между великими державами (речь ведь далеко не только о России и Штатах) как раз и свидетельствуют, с одной стороны, об усилении процесса, а с другой – о растущем сопротивлении Запада.Главная проблема заключается в том, что исторически подобные кризисы (а таковых было уже немало) разрешались человечеством самым простым и одновременно самым брутальным способом –войнами. Более того, в прошлом веке именно Россия и СССР вынесли на себе основную тяжесть и понесли самые тяжелые потери в ходе двух мировых войн, которые в своей сути были именно про это – про перестройку глобальной системы на новых основаниях.И понятно стремление нынешнего государственного руководства не допустить повторения опыта XX века, но при этом добиться для России максимально выгодных условий в будущей системе, чьи основания и контуры сейчас формируются. При этом бесполезно пытаться уклониться от участия в происходящем: Россия – слишком лакомый кусок, который всегда будут стараться сожрать.Предыдущие годы внутри России мы наблюдали процессы активной подготовки государства к неизбежному и самому сложному периоду глобальной трансформации: импортозамещение, обеспечение продовольственной, технологический и информационной безопасности, обеспечение автономности главных систем жизнедеятельности страны, разработка новейших вооружений – которые должны отбить агрессивные замыслы в нашем направлении даже у самых горячих голов вероятного противника.Выдвинутые в адрес НАТО предложения-требования среди прочего являются открытым заявлением: Россия готова.Готова к уже очень близкому геополитическому шторму, который совсем скоро накроет планету.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/zapad-otkazal-rossii-v-garantiyakh-bezopasnosti-chto-dalshe-1037128034.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/posol-rossii-v-ssha-zhdem-adekvatnoy-reaktsii-na-predlozheniya-po-bezopasnosti-1037127123.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/zamglavy-mid-grushko-podvel-itogi-sammita-rossiya-nato-1037125732.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/kollektivnaya-opasnost-sosedi-rossii--pod-udarom-zapada-1037117433.html

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политика, в мире, аналитика, россия, нато, сша