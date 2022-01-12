https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/kollektivnaya-opasnost-sosedi-rossii--pod-udarom-zapada-1037117433.html

Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада

Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада

Властям Казахстана при помощи миротворческих сил ОДКБ удалось отбиться от террористов. 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T11:48+0300

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Еще идут бои и задержания, но в целом правительство берет ситуацию под контроль. Эти хорошие новости вызвали крайнее раздражение у западных партнеров, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Белый дом выразил "обеспокоенность" приказом президента Казахстана Токаева стрелять на поражение по террористам. То есть американский режим категорически не устраивает, что граждане Казахстана перестали резать друг друга на улицах. Когда резали, все было пучком.Как только стало ясно, что у террористов ничего не вышло, диппредставительство США "в знак протеста" сократило численность своих миссий в Казахстане. "Кисо обиделось".В общем, сигнал получен внятный. Трупы на опустевших улицах, сожженные здания и автомобили, хаос, разбой — именно в такие витрины американские партнеры планируют превращать бывшие республики СССР. Японию или ФРГ из этих стран сделать так и не удосужились. Вместо этого из них будут делать Гаити. Вашингтон предложит им своей фирменный коктейль из дикой архаики национализма и современного летального оружия. То-то оно полыхнет.Прекрасная Алма-Ата, разграбленная бандитами, состоящими в интимной связи с исламистами, — это только первый пункт программы. На Казахстане никто не остановится. Еще в 2019 году Rand Corporation, озвучивающая позиции оборонных ведомств США, опубликовала вполне конкретный план "Перенапряжения и разбалансировки России". Там все четко расписано: сначала поставлять летальное оружие Украине, потом качать Беларусь, дальше — поджигать Среднюю Азию, параллельно — мутить Южный Кавказ и "возвращать" Приднестровье Молдавии.В ближайших планах наших американских партнеров — развалить абсолютно все анклавы цивилизации, еще сохранившиеся на окраинах бывшего СССР. "Поле боя" — так охарактеризованы постсоветские in-between states ("межеумочные государства") в другом докладе Rand Corporation. Военные — люди конкретные, для них это отнюдь не метафора.Это русские заинтересованы в том, чтобы вдоль их границ цвели сто цветов и мирно жили сильные и независимые государства. Несмотря на все легенды и мифы национальных окраин, именно Россия веками несла цивилизацию в эти богом забытые уголки Земли. И только она заинтересована сегодня в том, чтобы обеспечивать их безопасное развитие.Для наших западных партнеров все это просто недогосударства. Они с трудом находят их на карте и не могут произнести названия. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, да еще этот… как его… забытая страна Туркменистан, закрывшаяся от всего мира. Для них это типичный фронтир, ничья земля, где туземцы режут друг друга, зачищая место для американских военных баз.Тема с базами в Средней Азии для американцев обрела особую актуальность накануне бегства из Афганистана. Вбросы про то, что соседи России просто жаждут приютить у себя военных США, начались еще весной прошлого года. Узбекистан пока твердо держит оборону, решительно отказываясь размещать у себя американских военных. Но что если военные обидятся? Узбекистан пока не состоит в ОДКБ — если там начнут внезапно, как в Казахстане, резать людям головы, Москва может просто не успеть прийти на помощь.Элитам стран — соседей России — давно пора понять, что в мире есть всего три глобальных суверенных игрока. Два из них — Россия и Китай — реально заинтересованы в мире и безопасности. Цель третьего — Америки — развязать войну всех против всех. И чем ближе государство к России, тем больше шансов, что воевать будут именно им — до последнего жителя. Разумеется, эти попытки военного вторжения будут позиционировать как "мирные протесты местных жителей". Ничего, что они вооружены до зубов и готовы драться с силовиками до последнего. CNN все подаст в лучшем виде.Такие страны, как Молдавия, пытаются найти спасение в своем внеблоковом статусе: ни НАТО, ни ОДКБ. Казалось бы, там все играют по правилам. Категоричная русофобия в политике и риторике, "правильный" прозападный президент. Только вот что Майя Санду будет делать, если американцы вдруг захотят порешать вопрос Приднестровья на территории ее страны? Ведь если ей не понравится кровопролитие в подведомственном государстве, то ей быстренько организуют такой Майдан, что мало не покажется.В Сеуле — одном из самых технологичных и прогрессивных мегаполисов мира — целые площади регулярно по выходным заняты разнообразными протестующими. Их толпы. Они протестуют по самым разным поводам. Накануне ареста очередного президента они выходят на привычные места и привычно требуют посадок.А ведь Южная Корея — это одно из любимейших детищ вашингтонской администрации. Вот уж действительно витрина американской мечты. Одна из самых преуспевающих стран мира, кроме шуток. А лидеров меняют с особой жестокостью. И каждый раз — через мини-Майдан.Нет, аэропорт Ростова, конечно, всегда открыт. Глав государств, уничтоженных американцами, там встретят и приветят. В ростовском Музее современного изобразительного искусства можно будет разместить артефакты — бюстики былых президентов, ювелирку с их портретами, их прекрасные сочинения в дорогих переплетах. В местных санаториях организуют специальную программу восстановления здоровья для бывших лидеров бывших государств — спа, детокс, релакс. Но не безопаснее ли руководить не из изгнания, а из собственной страны, находясь под надежным прикрытием Договора о коллективной безопасности?Есть мнение, что руководство постсоветских государств должно лучше заботиться о народе, поднимать экономику, — тогда никаких майданов не будет. То, что с бедностью бороться нужно, никто не спорит. Социальные низы необходимо хорошо кормить и обеспечивать их образованием и социальными лифтами. Вот только гарантией покоя и безопасности страны это не является.На наших глазах многомесячные протесты парализовали жизнь Гонконга — одного из богатейших мегаполисов мира. Транспорт не ходил, малый бизнес разорялся, знаменитые отели опустели, туризм заглох — и все из-за бардака, который месяцами устраивали на улицах распропагандированные студенты.Портленд, вполне процветающий город в США, за считанные дни 2020 года превратился в воровскую "малину", где правит анархия — мать порядка. Что, Портленд был обителью нищеты? Отнюдь. Как раз бедные американские городишки всего этого безобразия счастливо избежали.Алма-Ата, которую сейчас зачищают от бандитов и террористов, была благополучнейшим и красивейшим городом Средней Азии. Помогло ей это? Нет, как видим.Неравенство, к сожалению, является драйвером всей современной экономики. Поэтому оно есть везде — от Мумбая до Чикаго, от Рио-де-Жанейро до Нур-Султана. Оно может стать поводом, но не реальной причиной протестов. Ты можешь осыпать своих граждан золотом с ног до головы, но если у тебя в стране работает 22 тысячи западных НКО (как это было в Казахстане), то инспирированный из-за рубежа переворот будет лишь делом времени.Некоторые постсоветские государства, оказавшись на линии огня, рассчитывают на третьи силы. Азербайджан, например, заигрывает с проектом "Великого Турана". Однако Эрдоган, его главный вдохновитель, отнюдь не вечен. Падение лиры восстановило против него собственных граждан, а американские элиты он раздражает уже давно. "Конец игры Эрдогана" — приговорило его недавно влиятельное издание Foreign Affairs. Уйдет турецкий лидер — и Азербайджан останется наедине с тем хаосом, который запланировали для постсоветских государств американцы.Пора уже перестать опьяняться иллюзиями 90-х. Праздник поклонения американской мечте окончен, пришло горькое похмелье. Сегодня бывший гегемон готов разметать в клочья весь мир, лишь бы чуть-чуть отсрочить свое падение. В зоне особого риска сегодня страны — соседи России. Наша страна готова прийти им на помощь, защитить от захватчиков.Однако от соседей тоже требуются встречные шаги. Русскоязычное население в их странах должно чувствовать себя спокойно и уютно. Русский язык должен сохранять свой высокий статус. Необходимо, как страшный сон, позабыть ограничения русских школ, идиотские "языковые патрули" и вообще приструнить охамевших местных националистов.Только так можно не рухнуть в архаику бессмысленного агрессивного шовинизма и сохранить ту высокую уникальную цивилизацию, которую вместе создавали поколения наших общих предков. Иначе это гигантское общее наследие просто не удержать.ОДКБ — плод совместной работы шести государств. Чтобы пользоваться его защитой, нужно проявлять коллективизм и ответственность. Ту государственную мудрость и стратегический расчет, которых так не хватает зачастую склонным к сиюминутной выгоде постсоветским элитам.А все эти многовекторные фокусы пора сдать в утиль. Они больше не работают. Нельзя сидеть до бесконечности на двух стульях, тем более когда второй стул уже горит синим пламенем. Россия — надежный партнер, но для танго нужны двое. Соседи должны проявлять такую же надежность и ответственность по отношению к нам.А так, случись что — и Россия, конечно же, придет на помощь. Так ведь оно всегда и было. Мы — защитники.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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