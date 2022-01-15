https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/dyshat-ili-ne-dyshat-opisan-redchayshiy-nepriyatnyy-simptom-covid-19-1037146983.html

Дышать или не дышать: описан редчайший неприятный симптом COVID-19

Дышать или не дышать: описан редчайший неприятный симптом COVID-19

По мере развития пандемии COVID-19 в научных журналах публикуют статьи о нетипичных проявлениях болезни. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T09:35+0300

2022-01-15T09:35+0300

2022-01-15T10:42+0300

в мире

ученые

медицина

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/0a/1031255635_0:156:2687:1667_1920x0_80_0_0_038ffe612cfe3eb0277b418b64c5a773.jpg

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Одно из нетипичных проявлений коронавирусной инфекции — икота, которая не прекращается несколько суток. Как это связано с вирусной инфекцией — в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.Икота до больницы довелаВ клинику округа Кук в США поступил 62-летний мужчина с жалобами на икоту, длящуюся четыре дня. Кроме того, в последние месяцы он резко потерял в весе. Простудных симптомов, кроме слегка повышенной температуры, не было. Врачи сделали рентген грудной клетки, чтобы проверить, нет ли опухоли, но вместо этого обнаружили в легких затемнения в виде матового стекла — типичный признак вирусной пневмонии.В ноябре 2020-го ученые из Каирского университета в Египте сообщили о 48-летнем мужчине, который попал в больницу с икотой, лихорадкой и болью в горле. Ему было плохо уже неделю. По КТ легких и ПЦР-тестам у него диагностировали COVID-19. К терапии добавили препараты, избавляющие от икоты. Спустя десять дней пациента выписали.Пневмония действительно изредка проявляется в виде икоты, которая проходит после курса лечения, пишут медики из Турции. Они наблюдали двоих мужчин, которые обратились к врачам из-за постоянной икоты. У одного обнаружили ковид, а другой недавно выздоровел, но последствия дали о себе знать таким необычным образом.Еще история из Мексики. В больницу обратился мужчина 48 лет с икотой, не прекращавшейся 96 часов. Никаких других болезненных симптомов не было, поэтому его стали лечить амбулаторно, но реакция не прошла. Тогда его обследовали более детально и обнаружили на КТ пневмонию, мазок оказался положительным. "При необъяснимых проявлениях воспалительных заболеваний, артериальных и венозных тромбозах важно иметь в виду COVID-19", — заключают авторы работы.В поисках причинИкота — это нарушение дыхания из-за одновременного сокращения диафрагмы и межреберных мышц. Человек делает резкий вдох, но голосовая щель закрывается, воздух проскальзывает через складки с характерным звуком "ик". Такая реакция считается физиологически нормальной в ответ на раздражение желудка, вздутие живота и переедание.Как пишут авторы обзора "Икота: тайна, природа, лечение", мозговые процессы, которые отвечают за появление неприятного рефлекса, плохо изучены. Известно, что участвуют в этом молекулы дофамина, гамма-аминомасляной кислоты, поэтому блокирующие их препараты иногда срабатывают. Но в целом специального лечения нет.От икоты не избавлены ни взрослые, ни дети — даже плод внутри утробы. Ученым известно более сотни причин: химические раздражители, лекарства, воспаления, инфекции, опухоли, травмы, проблемы с сердцем, алкоголизм. В некоторых случаях нужны препараты, кому-то помогают иглоукалывание, задержка дыхания и другие народные средства, например, вызов рвотного рефлекса, а также сахар, лимон.Американские ученые подсчитали, что за год почти четыре тысячи человек попадают в больницы США из-за икоты. Иногда приступы длятся более месяца. Рекорд зафиксировали у фермера из Айовы, который икал 69 лет и 9 месяцев: с 1922-го по 1990-й. Причиной стало кровоизлияние в мозг после того, как мужчина поднял свинью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/gintsburg-net-neobkhodimosti-v-modifikatsii-sputnika-v-pod-omikron-1037122657.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/myasnikov-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-vozniknoveniya-novykh-shtammov-koronavirusa-1037092326.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/vrach-nazvala-golovnuyu-bol-odnim-iz-samykh-chastykh-simptomov-omikrona-1037065866.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, ученые, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19