https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/mirovoy-ekonomike-predskazali-kollaps-iz-za-pandemii-koronavirusa-1037154009.html
Мировой экономике предсказали коллапс из-за пандемии коронавируса
Мировой экономике предсказали коллапс из-за пандемии коронавируса
В начале 2020 года пандемия COVID-19 обрушилась на человечество и повлияла на все сферы жизни. На то, чтобы решить проблемы, спровоцированные последствиями... 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T18:35+0300
2022-01-15T18:35+0300
2022-01-15T18:35+0300
экономика
в мире
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Последствия пандемии COVID-19 для мировой экономики могут быть крайне тяжелыми и могут привести к коллапсу. К тому выводу пришли аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ), на которых ссылаются "Известия". Специалисты швейцарской неправительственной организации "Всемирный экономический форум" (ВЭФ) опросили более 12 тысяч человек в 124 странах и провели серьезный анализ рисков для мировой экономики, причиной которых является пандемия COVID-19.По итогам исследования, специалисты прогнозируют, что человечество столкнется с дефицитом сырья, галопирующей инфляцией, растущим социальным неравенством, ростом долговой нагрузки и геополитическими конфликтами.Кроме того, экономисты считают, что страны поделятся на две группы - "победителей" и "проигравших". Первым благодаря развитой экономике удастся быстро оправиться от последствий экономического кризиса, для вторых же это будет гораздо тяжелее. В будущем это приведет к росту стоимости энергоресурсов, кризису в сфере логистики и всплеску инфляции. По оценкам ВЭФа, неравенство в доходах приведет к "кризису средств к существованию" как в развивающихся странах, так и в развитых.Следствием такого экономического коллапса может стать дальнейшее увеличение числа беженцев.ВЭФ оценивает, что эти угрозы вполне реальны для 97 стран. Из них 16 экономик — страны G20.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/ekspert-sprognoziroval-ekonomiki-kakikh-stran-mogut-snizitsya-v-2022-godu-1037148617.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/vzlet-tsen-bitva-za-kosmos-i-kitaytsy-chto-grozit-ekonomike-v-2022-m-1037081156.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/shat-ipa-ob-ekonomike-abkhazii-2021-goda-skripit-kak-arba-no-byli-pozitivnye-momenty--1037109300.html
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экономика, в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19
Мировой экономике предсказали коллапс из-за пандемии коронавируса
В начале 2020 года пандемия COVID-19 обрушилась на человечество и повлияла на все сферы жизни. На то, чтобы решить проблемы, спровоцированные последствиями этого влияния, мировому сообществу понадобятся годы.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik.
Последствия пандемии COVID-19 для мировой экономики могут быть крайне тяжелыми и могут привести к коллапсу. К тому выводу пришли
аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ), на которых ссылаются "Известия".
Специалисты швейцарской неправительственной организации "Всемирный экономический форум" (ВЭФ) опросили более 12 тысяч человек в 124 странах и провели серьезный анализ рисков для мировой экономики, причиной которых является пандемия COVID-19.
По итогам исследования, специалисты прогнозируют, что человечество столкнется с дефицитом сырья, галопирующей инфляцией, растущим социальным неравенством, ростом долговой нагрузки и геополитическими конфликтами.
Кроме того, экономисты считают, что страны поделятся на две группы - "победителей" и "проигравших".
Первым благодаря развитой экономике удастся быстро оправиться от последствий экономического кризиса, для вторых же это будет гораздо тяжелее. В будущем это приведет к росту стоимости энергоресурсов, кризису в сфере логистики и всплеску инфляции.
Половина жителей планеты по-прежнему не вакцинирована, отсутствие коллективного иммунитета и низкий уровень вакцинации могут повлиять на доступность рабочей силы, производительность труда, нарушат цепочки поставок и снизят уровень потребления.
По оценкам ВЭФа, неравенство в доходах приведет к "кризису средств к существованию" как в развивающихся странах, так и в развитых.
Следствием такого экономического коллапса может стать дальнейшее увеличение числа беженцев.
ВЭФ оценивает, что эти угрозы вполне реальны для 97 стран. Из них 16 экономик — страны G20.