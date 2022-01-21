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Договориться о будущем: что предложили в Общественной палате для выхода из кризиса
Договориться о будущем: что предложили в Общественной палате для выхода из кризиса
Консультации в Общественной палате Абхазии, в которых приняли участие представители политических партий, общественных организаций, научной и творческой... 21.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-21T15:50+0300
2022-01-21T15:50+0300
2022-01-21T15:55+0300
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Консультации по вопросам общественно-политической ситуации в Абхазии и выхода из политического кризиса завершились в Абхазии 21 января.Политолог Лейла Тания отметила, что всех участников дискуссий объединило понимание того, что общество в Абхазии подошло к "к критической черте", за которой может начаться "недопустимое противостояние".Сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава считает, что необходимо найти форму оптимизации работы органов государственной власти и дать импульс успешному развитию государства."Этот вопрос не нужно откладывать в долгий ящик. Выросло новое поколение , ради них нужно договориться, выработать модель, чтобы новое поколение оппонировало, а не доводило ситуацию до конфликта", - сказал он.Поэт, общественный деятель Геннадий Аламиа поблагодарил членов Общественной палаты за проводимую работу."Сегодня необходим диалог, взаимопонимание, без этого нельзя, все стали разделенными и разобщенными. У нас одна цель – сохранение нашего государства и народа, выше этой цели быть не может, единство будет только тогда, когда все это поймут", - подчеркнул он.Писатель и общественный деятель Октай Чкотуа заметил, что в такой непростой ситуации, в которой находится республика, все должны сделать то, что зависит от них."Существуют серьезные разногласия, если мы оставим все как есть, то это ни к чему хорошему не приведет. Когда двое дерутся, тот, кто говорит, чтобы его не останавливали, в душе хочет, чтобы его кто-то остановил. В такое время, люди, которые думают о будущем народа, должны указать правильный путь сторонам, которые, наверное, сами ждут этого", - сказал Чкотуа.Председатель Общественной палаты Гули Кичба отметила, что, несмотря на то, что консультации подошли к концу, Палата намерена и далее проводить встречи и всегда "открыта" для желающих обсудить проблемы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/otkrytyy-razgovor-v-zakrytom-formate-v-obschestvennoy-palate-prodolzhilis-konsultatsii-1037221157.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/memorandum-budet-prinyat-po-itogam-konsultatsiy-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1037203966.html
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политика, общество, новости, абхазия, оппозиция
Договориться о будущем: что предложили в Общественной палате для выхода из кризиса
15:50 21.01.2022 (обновлено: 15:55 21.01.2022)
Консультации в Общественной палате Абхазии, в которых приняли участие представители политических партий, общественных организаций, научной и творческой интеллигенции, начались 12 января. Всего прошло пять встреч.
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Консультации по вопросам общественно-политической ситуации в Абхазии и выхода из политического кризиса завершились в Абхазии 21 января.
Политолог Лейла Тания отметила, что всех участников дискуссий объединило понимание того, что общество в Абхазии подошло к "к критической черте", за которой может начаться "недопустимое противостояние".
"Масштабное применение силы недопустимо как со стороны власти, так и оппозиционных сил. Модель должна быть такой, которая предотвращала бы кризисы, выходящие за рамки спокойного мирного диалога, во-вторых, которая позволяла бы разным политическим силам, партиям иметь возможность влиять на принятие решения", - сказала она.
Сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава считает, что необходимо найти форму оптимизации работы органов государственной власти и дать импульс успешному развитию государства.
"Этот вопрос не нужно откладывать в долгий ящик. Выросло новое поколение , ради них нужно договориться, выработать модель, чтобы новое поколение оппонировало, а не доводило ситуацию до конфликта", - сказал он.
Поэт, общественный деятель Геннадий Аламиа поблагодарил членов Общественной палаты за проводимую работу.
"Сегодня необходим диалог, взаимопонимание, без этого нельзя, все стали разделенными и разобщенными. У нас одна цель – сохранение нашего государства и народа, выше этой цели быть не может, единство будет только тогда, когда все это поймут", - подчеркнул он.
Писатель и общественный деятель Октай Чкотуа заметил, что в такой непростой ситуации, в которой находится республика, все должны сделать то, что зависит от них.
"Существуют серьезные разногласия, если мы оставим все как есть, то это ни к чему хорошему не приведет. Когда двое дерутся, тот, кто говорит, чтобы его не останавливали, в душе хочет, чтобы его кто-то остановил. В такое время, люди, которые думают о будущем народа, должны указать правильный путь сторонам, которые, наверное, сами ждут этого", - сказал Чкотуа.
Председатель Общественной палаты Гули Кичба отметила, что, несмотря на то, что консультации подошли к концу, Палата намерена и далее проводить встречи и всегда "открыта" для желающих обсудить проблемы.