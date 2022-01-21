https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/lavrov-otsenil-itogi-rossiysko-amerikanskikh-peregovorov-1037238141.html

Лавров оценил итоги российско-американских переговоров

Лавров оценил итоги российско-американских переговоров

Главной темой встречи глав внешнеполитических ведомств стали предложения по гарантиям безопасности в Европе, выдвинутые российской стороной в конце прошлого... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T18:01+0300

2022-01-21T18:01+0300

2022-01-21T18:01+0300

в мире

новости

мид рф

сергей лавров

нато

переговоры

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/15/1037237779_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_d562c2a1841a2ffc93d3fb2401480c1a.jpg

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Полуторачасовые переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена завершились в Женеве, сообщает РИА Новости.По итогам переговоров Лавров заявил, что его американский коллега обещал предоставить письменный ответ на предложения МИД России по безопасности уже на следующей неделе. Ранее в дипведомстве уточняли, что США должны прокомментировать каждую отдельную статью проектных документов, и что "бесконечно ждать" ответа не представляется возможным.Также он отметил противоречивость американской позиции, в которой идея о свободном выборе союзов в разговоре об увеличении количества членов НАТО соседствует с тем, что США, говоря об ОБСЕ, неоднократно настаивали на недопустимости ситуаций, в которых безопасность одних стран обеспечивается за счет других.Министр добавил, что Россия выступает против вступления в члены Североатлантического альянса новых стран из-за антироссийской направленности ее основополагающих документов.Что до Украины, то Сергей Лавров был не согласен с позицией западного коллеги свести "всю тему архитектуры европейской дипломатии к этому вопросу".По мнению дипломата, все попытки обвинить Россию в намерениях вторгнуться на Украину нужны для отвлечения внимания от попыток Киева не допустить мирное урегулирование конфликта на Донбассе и нарушить Минские соглашения.В целом об итогах прошедших переговоров Сергей Лавров отозвался положительно, но оценить состояние отношений между Россией и США отказался, предложив дождаться мнения западных партнеров на российские предложения.В декабре прошлого года Москва опубликовала ряд документов, включавших в себя предложения по безопасности, адресованные НАТО и проект договора с США. Россия преследует цель вывода иностранных войск с территории государств, не вступивших в альянс до 1997 года, отказа от вступления в ряды стран НАТО Грузии и Украины, отказа от создания военных баз вблизи российских границ, которые она расценивает как прямую угрозу безопасности страны.Переговоры по этим темам с начала года состоялись в Женеве, а затем и в Брюсселе в рамках совета Россия-НАТО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/mid-rossii-predlozhil-nato-vyvesti-voennye-sily-iz-rumynii-i-bolgarii-1037232701.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/lavrov-gotovimsya-k-lyubomu-razvitiyu-sobytiy-poka-zhdem-otveta-nato-i-ssha-po-bezopasnosti-1037144003.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/ryabkov-rossii-nuzhny-garantii-chto-ukraina-i-gruziya-nikogda-ne-stanut-chlenami-nato-1037091175.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, мид рф, сергей лавров, нато, переговоры, россия, сша