https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/glava-minfina-abkhazii-rasskazal-ob-ispolnenii-gosbyudzheta-za-2021-god-1037241683.html

Глава Минфина Абхазии рассказал об исполнении госбюджета за 2021 год

Глава Минфина Абхазии рассказал об исполнении госбюджета за 2021 год

В третьем и окончательном чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год" был принят Парламентом Абхазии в марте 2021 года. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T14:05+0300

2022-01-22T14:05+0300

2022-01-22T14:05+0300

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Общий консолидированный государственный бюджет Абхазии за 2021 год исполнен на 107,7 процентов с повышением собственным доходов в 827 миллионов рублей, рассказал в интервью радио Sputnik министр финансов республики Владимир Делба.По его словам, доходы республиканского бюджета по сравнению с параметрами, которые были утверждены в 2021 году, превысили ожидания на 686 миллионов рублей. Сбор по налогу на добавленную стоимость составил 1,1 миллиард рублей, налогу на прибыль 790 миллионов рублей, по таможенным платежам план был выполнен на 115 процентов, на подоходный налог с физлиц 31 процент.Республиканский бюджет на 2022 год был утвержден Парламентом Абхазии лишь в первом чтении, соответственно еще не вступил в силу. По словам министра финансов, в законе предусмотрена схема действий на начало финансового года при подобном обстоятельстве."В начале года были приняты решения о применении отдельных решений в случае непринятия бюджета. С 11 января республиканский бюджет и бюджеты внебюджетных фондов получают право на распределение средств из расчета общих объемов 2021 года на уровне одной двенадцатой – то есть общий объем делится на 12 месяцев и доводится ежемесячно. В таком режиме обеспечивается финансирование", - сказал он.По его словам, работа над законопроектом ведется. По закону эта процедура может длится не более трех месяцев.Владимир Делба рассказал, что в проекте республиканского бюджета 2022 года сумма доходов будет увеличена на 1 миллиард рублей."Доходы бюджета формируются с помощью наших общих возможностей и оказываемой финансовой помощи из России. Из 1 миллиарда – 500 миллионов средства, которые будут направлены из Российской финансовой помощи. Большая часть из средств пойдет на софинансирование заработной платы по категориям бюджетной сферы. Остальная сумма – это увеличение собственных доходов. Если темп работы будет сохранен в текущем году, мы сможем обеспечить финансирование всех расходов бюджета и в 2022 году", - сказал он.Делба отметил, что республиканский бюджет в 2022 году сохраняет свою социальную направленность – основные статьи расходов направлены на социальную сферу, меры по борьбе с коронавирусом, реализацию спортивных мероприятий, компенсационные выплаты гражданам, имеющим вклады в Сбербанке .

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/grazhdanin-i-nachalnik-delba-o-vypolnenii-byudzheta-za-proshlyy-god-i-novom-proekte--1037239505.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/parlament-abkhazii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-zakona-o-byudzhete-na-2022-god-1036963043.html

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экономика, общество, новости, абхазия, владимир делба, бюджет