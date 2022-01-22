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Шах и мат: первый день международного турнира "Абхазия. Тамыш-Village"

Шах и мат: первый день международного турнира "Абхазия. Тамыш-Village"

Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

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Среди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители. Турнир проводится по шве­йцарская системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участни­ков. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд.По итогам 12 туров, будет выявлен победитель турнира, а также будут определены победители по различным категориям, категория ветеранов, шахматистов с национальным рейтингом, женщины и дети, школьники, будут призы для участников до восьми лет и до десяти лет."Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "Амобаи­л", Администрация Гу­лрыпшского района.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022"."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/s-vidom-na-more-kak-prokhodit-pervyy-mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037247297.html

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