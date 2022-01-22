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Шах и мат: первый день международного турнира "Абхазия. Тамыш-Village"
Шах и мат: первый день международного турнира "Абхазия. Тамыш-Village"
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января. 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T17:00+0300
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Среди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители. Турнир проводится по швейцарская системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участников. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд.По итогам 12 туров, будет выявлен победитель турнира, а также будут определены победители по различным категориям, категория ветеранов, шахматистов с национальным рейтингом, женщины и дети, школьники, будут призы для участников до восьми лет и до десяти лет."Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "Амобаил", Администрация Гулрыпшского района.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022"."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/tamysh-v-litsakh-uchenye-artisty-politiki-1037250842.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/novik-o-shakhmatnom-turnire-abkhaziya-tamysh-village-2022-obeschaet-byt-napryazhennym-1037248788.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/s-vidom-na-more-kak-prokhodit-pervyy-mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037247297.html
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Первый международный шахматный турнир Абхазия
Первый международный шахматный турнир Абхазия
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видео, очамчырский район, абхазия, шахматы, мультимедиа
Шах и мат: первый день международного турнира "Абхазия. Тамыш-Village"
17:00 22.01.2022 (обновлено: 19:15 22.01.2022)
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января.
Среди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители. Турнир проводится по швейцарская системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участников. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд.
По итогам 12 туров, будет выявлен победитель турнира, а также будут определены победители по различным категориям, категория ветеранов, шахматистов с национальным рейтингом, женщины и дети, школьники, будут призы для участников до восьми лет и до десяти лет.
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "Амобаил", Администрация Гулрыпшского района.
Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022".
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.