https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/est-kontakt-narody-kotorye-ischeznut-iz-za-covid-19-1037253851.html

Есть контакт: народы, которые исчезнут из-за COVID-19

Есть контакт: народы, которые исчезнут из-за COVID-19

Коронавирус угрожает племенам, сознательно отказавшимся от связи с миром: большинство таких живет в бассейне Амазонки в Южной Америке. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T14:10+0300

2022-01-23T14:10+0300

2022-01-23T14:10+0300

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Иногда эти племена вынуждены выходить из джунглей, неизбежны и случайные контакты с соседними народами. А значит, возрастает риск передачи инфекции, пишет Татьяна Пичугина для РИА Новости.Отказались от контактовНа Земле, по разным оценкам, проживает от 150 до 200 неконтактных народов. Так называют группы людей, которые знают о существовании человеческого общества, но не хотят с ним взаимодействовать. В большинстве своем это остатки коренного населения Южной Америки, Папуа — Новой Гвинеи и Андаманских островов.Неконтактные народы в основном занимаются охотой и собирательством, некоторые —примитивным земледелием. Уже несколько веков они под угрозой исчезновения из-за наступления цивилизации, пишут в недавнем обзоре ученые из Южной Америки. Опасность представляют браконьеры, ресурсодобывающие компании, фермеры, проповедники и туристы. Под влиянием внешнего вмешательства племена покидают привычную среду обитания, меняют образ жизни.Большой урон коренному населению наносят инфекции. Иммунитет изолированных племен не знаком с большинством патогенов, циркулирующих в человеческой популяции. Для них опасен даже обычный простудный вирус. Типичная причина смерти — от болезни, занесенной извне. Например, известно, что вспышки кори унесли жизни представителей андаманского племени джарава и индейского яномами.Собственно, ситуация не нова. Более 90 процентов коренного населения Америки погибло во время колонизации от инфекционных болезней. Теперь ученые опасаются, что до изолированных групп доберется COVID-19.Вездесущая пандемияИсследователи из Университета Мато Грассо отмечают: больше всего от коронавируса в Бразилии страдают этнические меньшинства. Они в шесть с половиной раз чаще рискуют умереть от болезни, чем основное население. Ученые провели географический анализ во время пика эпидемии весной — летом 2020-го и выявили 16 кластеров, сильнее всего подверженных вспышкам инфекции. Два главных — на севере страны и на среднем западе.В высокой смертности виновна не только пандемия, полагают авторы работы. По статистике, у коренных народов, как и во всем мире, от ковида чаще гибнут мужчины и старики. По-видимому, свою лепту вносит длительная политическая и социальная изоляция.Похожую ситуацию описывают ученые из Эквадора. Из-за оторванности от цивилизации и неразвитой инфраструктуры малочисленные племена, составляющие семь процентов населения, лишены доступа к здравоохранению. Медицинские лаборатории — исключительно в городах, их услуги стоят дорого.Особое беспокойство вызывают тагаэри и тароменане — последние неконтактные группы из закрытой части национального парка Ясуни. Инфекция к ним может попасть через взаимодействие с индейцами ваорани.Больше всего зараженных в Бразилии выявили у племени арара из бассейна Амазонки, вступившего в контакт в 1987-м. На пике эпидемии позитивный тест оказался у 46 процентов арара, а их всего-то — 121 человек.Неконтактные племена проживают главным образом в лесах бассейна Амазонки — самой богатой экосистеме планеты. Биоразнообразие обеспечивает им стабильное существование. Однако растущие аппетиты частных и государственных компаний лишают малочисленных обитателей привычного образа жизни, вынуждают прервать добровольную изоляцию.Так, летом 2020-го десять племен вошли на территорию коренной общины на западе Бразилии. Взяли орудия труда, бананы, гамаки, одежду и вернулись в лес. Все это заставляет специалистов искать пути контроля подобных контактов. Задача — минимизировать риск вспышек COVID-19 среди последних малочисленных народов, живущих в гармонии с природой.

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в мире, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19