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Кандидат на мандат: кого бы я хотел видеть в Народном Собрании

Кандидат на мандат: кого бы я хотел видеть в Народном Собрании

В Абхазии идет регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в Народное Собрание. Своим мнением о том, кто должен представлять народ в... 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T10:00+0300

2022-01-25T10:00+0300

2022-01-25T13:13+0300

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Выборная страда набирает обороты. Власть не пошла на уступки оппозиции, требовавшей отложить выборы в парламент на год, и они пройдут 12 марта. ЦИК начал регистрировать инициативные группы и партии по выдвижению кандидатов в Народное Собрание. Не открою большого секрета, если скажу, что битва за депутатские кресла развернется, в основном, между кандидатами от власти и от оппозиции. Самостоятельных кандидатов будет мало и об этом стоит поразмышлять.Игра в монополиюК великому сожалению, такая архиважная составляющая жизни нашего общества, нашего государства как выборы практически монополизирована двумя противостоящими друг другу группами вот уже почти двадцать лет. Шансов появиться третьей силе или независимым кандидатам по большому счету нет. "Красные" и "белые" настолько организованно, сплоченно и ловко подходят к выборам, что остальным просто негде найти свой электорат. Будь ты хоть нобелевский лауреат, хоть обладатель золота Олимпийских игр, хоть кинозвезда. Тут играют роковую роль и наш менталитет, и наши родственные связи. Пресловутые "хороший парень", "хороший сосед", "патриот до мозга костей" , "наш", "не наш", умноженные на сиюминутные запросы избирателей в виде трансформаторов, фонарей, лифтов, асфальтированных дорог, губят на корню главную идею демократии - выбирать достойных. Хотя, может быть, уже пора понять, что такая демократия нам не подходит, может, есть смысл поискать другую форму волеизъявления народа. Пока, увы, это из области фантастики. Поэтому надо стараться самим находить возможности изменить ситуацию. Может стоит выработать некий многоуровневый алгоритм "отбраковки" кандидатов? Вносить изменения в выборное законодательство - это уже завтрашний день. Теперь надо внимательно присмотреться к спискам кандидатов, получить максимально полную информацию о каждом и сделать правильный выбор.Покой им только снитсяНикому не собираюсь навязывать свое мнение, но озвучить его считаю возможным. В смысле того, кого я хотел бы видеть в парламенте, а кого совсем не хотел бы.Если начать с отрицания, то приблизительно так - не хочется там видеть опытных политиков. Уж слишком мы нахлебались их опытности. Можете согласиться, можете нет, но долгое пребывание в большой политике в любом случае связано с лицемерием и двойными стандартами. Может, я слишком категоричен, но сужу по результатам. И что у нас в сухом остатке? Даже описывать не стану, любой здравомыслящий человек видит, к чему привели эти игрища. Поэтому, еще раз, не хочу в парламенте видеть так называемых опытных политиков, от каких бы партий и движений они ни были. Да и чисто по-человечески - вы не устали? Пора уже отдохнуть, найти другие занятия, более полезные для здоровья. Навязываемый вами и вашими сторонниками миф о незаменимости всего лишь миф.Точно так же, не хотел бы видеть в парламенте и самих сторонников – рьяных проводников чужой воли. Уж очень высока вероятность, что их мышление, их видение будущего нашего государства, их методы очень схожи со взглядами и желаниями их покровителей. В нашем случае такие риски могут стать роковыми. И вообще, пора бы нам всем понять, что создавать культы личности это не наше. Слишком усердное следование за какими-то аморфными идеями к хорошему не приведет. Поэтому, чрезмерно увлекшимися политикой и политиками тоже не место в парламенте.Есть еще категория кандидатов, которых следует опасаться. Тех, кто идет в парламент ради того, чтобы лоббировать свои личные интересы или интересы определенных групп. Вроде бы, что тут плохого? Но чаще всего эти интересы не совпадают с интересами государства. В этом случае еще неплохо было бы присмотреться к биографии кандидата, особенно если она сомнительная.Личное предпочтениеТеперь, кому бы отдал предпочтение. Молодым и креативным. Пора бы нам - старшему поколению понять и вспомнить, что и мы были молодыми, когда взвалили на себя непосильную ношу и спасли Абхазию от порабощения или даже от уничтожения. Это должны быть образованные, продвинутые люди с передовыми взглядами. Не побывавшие на баррикадах политических баталий, не затянутые в трясины закулисной возни. Кто-то будет оспаривать это, ссылаясь на непредсказуемость молодежи, на неопытность, на их максимализм. Конечно, резонно, что испытание властью - это очень сложный этап, но я бы поверил этим ребятам. Они уже зарекомендовали себя в различных гуманитарных проектах, в спорте, достойно отстаивают интересы Абхазии на различных международных площадках. Они показали всему миру, что даже в условиях почти полной изоляции наша молодежь, хорошо образованная, идет в ногу со временем, придерживается правильных идей. Они способны мыслить, их менталитет складывался в современных реалиях. Наверняка, у них есть новый взгляд на строительство государства, есть инициативы. Больше чем уверен, что иммунитет от опасного влияния чуждой нам идеологии у них выработался на генетическом уровне. Исходя из этого, я бы предпочел отдать голос новому поколению политиков.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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мнение, народное собрание абхазии, абхазия, выборы, колумнисты