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Еще не война: для чего проверяют боеготовность двух российских военных округов

Еще не война: для чего проверяют боеготовность двух российских военных округов

Проверка боевой готовности сразу двух военных округов России – Западного и Южного определена планами Минобороны РФ и сложной военно-политической обстановкой в... 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T20:50+0300

2022-01-26T20:50+0300

2022-01-26T20:50+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательВысокий уровень специальной подготовки и боеготовность войск формируется на полигонах, в походах и полетах, это – основа обороноспособности, безопасности и суверенитета России и ее союзников.Соединения и части Западного и Южного военных округов ВС РФ 25 января подняты по тревоге, вышли в районы сосредоточения, на войсковые полигоны, и планово решают учебно-боевые задачи. Привлечены более 7000 военнослужащих и сотни единиц вооружения, военной и специальной техники двух округов. В едином замысле оперативной обстановки действуют тактические группы общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, корабельные группы Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии. При этом российские силы и средства не создают угроз безопасности сопредельным странам Балтии, Южного Кавказа и Украины.На пространстве от Балтийского до Черного морей пришли в движение 1-я танковая армия и 58-я общевойсковая армия. В поле развернуты оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" и самоходные артиллерийские установки "Акация". Проверяется готовность войск и сил ЗВО и ЮВО к выполнению боевых задач после переброски на большие расстояния. В Крыму, на Кубани и в Ростовской области более 60 истребителей и бомбардировщиков Су-27СМ, Су-30СМ2, Су-34 отрабатывают ракетные удары на максимальном удалении от целей.В Балтийском, Черном и Каспийском морях действуют корабельные группы двух флотов и одной флотилии. В ходе учений на Балтике малые ракетные корабли "Мытищи", "Одинцово" и "Зеленый Дол" выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения противника.Ранее Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ в разных точках планеты с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тысяч военнослужащих. Продолжается активная подготовка к совместным российско-белорусским учениям "Союзная решимость – 2022", которые состоятся 10 – 20 февраля, на территории Республики Беларусь. С учетом сложной оперативной обстановки на украинском направлении, Госпогранкомитет РБ сосредоточил резервные силы и средства для защиты государственной границы.Противостояние у красной линииПроверка боеготовности ЗВО и ЮВО продлится до 29 января, однако части постоянной готовности двух передовых округов неизменно находятся в состоянии "сжатой пружины", меняя лишь полигонные позиции и времена года. Таковы реалии современного противостояния Востока и Запада.Вашингтон не первый месяц распространяет дезинформацию о подготовке российского нападения на Украину, имеется даже "вариант" агрессии РФ со стороны Приднестровья. Хотя известно, что немотивированные военные вторжения в разные страны мира – специализация Пентагона и НАТО (вспоминаем Афганистан, Югославию, Ирак, Ливию, Сирию), растет военное присутствие альянса в Восточной Европе, и агрессивный киевский режим – также продукт геополитических экспериментов США.Россия считает недопустимыми провокационные поставки американского оружия на Украину и постоянное присутствие кораблей ВМС США у российских берегов. Москва осуждает американское культивирование русофобии, двойные стандарты Вашингтона в международных отношениях. РФ готова к серьезной трансформации отношений с коллективным Западом – на основе договоров о взаимной безопасности или другим способом, не по "правилам" Соединенных Штатов.Вашингтон и Брюссель пока не готовы идти на компромисс в диалоге с Москвой. На мирные российские предложения США и НАТО реагируют неконструктивно, и этим лишают безопасности своих граждан. Пентагон намерен перебросить в Европу дополнительные войска из Северной Америки – по разным данным, от восьми до пятидесяти тысяч солдат. Дания отправляет в Балтийское море фрегат, и в Литву – четыре истребителя F-16. Нидерланды перебрасывают в Болгарию два истребителя F-35. Испания и Франция рассматривают возможность расширения военного присутствия в Румынии.Как ядерная супердержава, Россия неуязвима в военном отношении, и технологически готова к любым вариантам ответа "партнеров". Вероятно, в феврале Москва начнет реализовывать "план Б", то есть принуждать американцев и их союзников к миру иными политическими и военно-техническими средствами.Об этом еще раз напомнил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров. Разумеется, это не Третья мировая война, не примитивное вторжение на Украину, и все же действия Кремля поставят Белый дом в определенные рамки. По-хорошему или по-плохому, американцам придется идти на серьезные уступки.У Вашингтона нет эффективных инструментов воздействия на политику и стратегию Москвы, "гегемону" придется соизмерять потребности и возможности, адаптироваться в суровых условиях многополярного мира. Лондон уже получил уведомление о проведении российским ВМФ в феврале ракетных стрельб и бомбометания – в 250 км от британского побережья.Систему глобальной безопасности ожидает радикальная трансформация, в основе которой – отказ от расширения НАТО, прекращение военного сотрудничества альянса с постсоветскими странами, вывод иностранных войск и вооружений из государств Восточной Европы. И масштабные (высокотехнологичные) мероприятия боевой подготовки российского ВМФ в Мировом океане и двух военных округов в западной части РФ убедительно доказывают: удобной альтернативы у "партнеров" нет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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