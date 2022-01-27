https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/medvedev-chtoby-izbezhat-voyny-nuzhno-dogovarivatsya-1037308735.html

Медведев: чтобы избежать войны, нужно договариваться

Медведев: чтобы избежать войны, нужно договариваться

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Чтобы избежать войны, нужно договариваться, но множество людей спекулируют на эскалации, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий... 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T09:15+0300

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политика

в мире

дмитрий медведев

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сша

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Чтобы избежать войны, нужно договариваться, но множество людей спекулируют на эскалации, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Говоря о тех, кому выгодна конфронтация, Медведев привел в пример одно из высказываний сенатора США."Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из — не могу иначе назвать — маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется", — сказал он.По словам замглавы Совбеза, когда "это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально"."Мне кажется, что даже в советские времена, во всяком случае те советские времена, которые я застал, которые я помню, никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт", — рассказал Медведев.Он добавил, что Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации."Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно", — заключил Медведев.Зампредседателя Совбеза России также заявил, что существование НАТО является парадоксом, у военно-политического альянса сейчас нет противника, который не приемлет существование Запада, Россия же никогда не выступала с такими идеями."Вообще блоки – это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором, с одной стороны, и Североатлантическим альянсом, с другой стороны", - сказал Медведев.Медведев добавил, что обещания НАТО не продвигаться к границам России не исполнены, альянс уже лезет к ним, красные линии совсем рядом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/rossiya-poluchila-otvet-ssha-i-nato-na-predlozheniya-po-garantiyam-bezopasnosti-1037307451.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/dyunkerk-po-ukrainski-nato-razobschena-i-demoralizovana-1037288641.html

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политика, в мире, дмитрий медведев, россия, нато, сша