https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/dyunkerk-po-ukrainski-nato-razobschena-i-demoralizovana-1037288641.html

Дюнкерк по-украински: НАТО разобщена и деморализована

Дюнкерк по-украински: НАТО разобщена и деморализована

О причинах и возможных последствиях противостояния России и НАТО рассуждает военный аналитик Александр Хроленко. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T21:55+0300

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Искусственно созданный Соединенными Штатами украинский кризис способен лишь уничтожить, а не консолидировать Североатлантический альянс. Кардинально расходятся национальные интересы американцев и европейцев. Слишком опасна безответственная внешняя политика Вашингтона, которая десятилетиями генерирует региональные войны и гарантирует гибель миллионов людей.Условно пророссийская Украина когда-то стремилась к интеграции с ЕС, и не угрожала Европе войной. Все изменил организованный Соединенными Штатамив Киеве государственный вооруженный переворот 2014 года ценой в 5 млрд долларов. В угоду собственным интересам и в ущерб союзникам Вашингтон создал в центре Европы зону бедствия и многолетнего военного напряжения, предпосылки для гибели десятков тысяч украинцев в Донбассе и в перспективе – для масштабного вооруженного конфликта НАТО с Россией.Подменяя понятия и параметры глобальной безопасности, Госдеп США сегодня упрямо исключает какие-либо "уступки" России. Готовятся к оперативному развертыванию в Европе 8500 американских военнослужащих из континентальной части страны – силы специальных операций, а также наземные, воздушные и морские. Безусловно, украинский эксперимент для американцев закончится поражением, как и афганский, иракский, сирийский. Каждая подобная кампанияобеспечивает лишь дестабилизацию, массовые жертвы, новые волны ненависти к США, и разрушает Североатлантический альянс изнутри. Становятся очевидными деструктивный характер агрессивной внешней политики Вашингтона, бессмысленность существования антисоветского, антироссийского и одновременно антикитайского военного блока.Неслучайно в парламенте Франции в очередной раз обсуждают выход страны из НАТО, Польша отказывается воевать на стороне Киева, Германия отправляет на Украину не оружие и военных специалистов, а полевой госпиталь и походный крематорий. Последнее означает крайне негативный для Киева прогноз.Британское изданиеTheWeek отмечает: "Если Запад не может или не хочет обеспечивать защиту украинской демократии, значит, по сути Украина ему не нужна". И только Вашингтон, как утопающий, хватается за "украинскую соломинку".В ответ на требования Москвы прекратить расширение НАТО на восток, вывести иностранные войска из бывших советских республик и восточно-европейских стран Пентагонпланирует перебросить в Восточную Европу до 50 тысяч американских военнослужащих, ранее эвакуированных из Афганистана. Между тем, на переговорах с США и НАТО по безопасности "тикает счетчик", Россия готова действовать по обстановке, то есть защищать свою безопасность в Европе другими средствами и методами.Предвестники войныПо мнению целого ряда западноевропейских лидеров и даже киевского руководства, российское вторжение на Украину не является реальной угрозой – вопреки позиции Госдепа США. Возможно, этот парадокс связан с переговорами в "нормандском формате", которые состоятся в Париже 26 января. Вместе с тем Кремль 24 января заявил о высокой угрозе наступления ВСУ в Донбассе. Факты – предвестники большой войны в Европе налицо.Кремль обеспокоен нагнетанием напряженности со стороны США. Распространяя дезинформацию о неизбежности "российском вторжения", Вашингтон и Лондон перебросили в Киев сотни тонн летальных вооружений и боеприпасов, в Донбассе появились танки, РСЗО, нацбаты (зондеркоманды). Украинский президент Владимир Зеленский в обращении к народу заявил об очень скором "восстановлении территориальной целостности страны". Страны Запада рекомендуют своим гражданам не посещать территорию Украины, Госдеп США 23 января разрешил уехать из Киева американским дипломатам и их семьям.Миллиардные оружейные поставки двух десятков стран НАТО в Грузию не повлияли на исход российской операции принуждения агрессора к миру в августе 2008 года. Гора противотанковых гранатометов ПТРК NLAW и Javelin, ЗРК Stinger на сотни миллионов долларов не обеспечат ни успех наступления ВСУ в Донбассе, ни территориальную целостность Украины в 2022-м.Американское издание Foreign Policy отмечает: "Военный баланс между Россией и Украиной настолько перекошен в пользу Москвы, что любая (военно-техническая) помощь Вашингтона является неуместной и никак не скажется на исходе конфликта, если он начнется".Для сравнения:компактная армия Республики Беларусь в этом году получит из России эскадрилью ударных вертолетов Ми-35, новую партиютяжелых истребителей Су-30СМ – на сумму около 600 млн долларов. ВСУ о таком перевооружении даже не мечтают.Запад готовит украинских бойцов не для молниеносных победных операций, а для бесконечных позиционных боев и самоуничтожения. Цель – "сдерживание" России, контролируемый приграничный конфликт, который не должен трансформироваться в российский ядерный удар по Вашингтону.Попытки разделить соседей по планете на "хороших" и "изгоев" стоили Вашингтону большой крови и больших денег на Ближнем Востоке. Украина может стать "крышкой гроба" для геополитического влияния США.Соотношение силМосква жестко предупредила Запад о последствиях военных провокаций в Донбассе, где проживают сотни тысяч граждан РФ. Российская реактивная артиллерия развернута на территории РБ примерно в 100 км от Киева. Украина "окружена". Аналитики Rand Corp отмечают способность ВС России наносить авиаудары высокоточными дальнобойными боеприпасами, дистанционно подавлять украинскую оборону, осуществлять любые действия на украинской территории – без прямого вторжения.В Средиземное море со стороны Ла-Манша идут шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов, на каждом могут находиться более 10 танков и 340 морских пехотинцев. Во всех зонах ответственности ВМФ России – в Средиземном, Севером и Охотском морях, в Тихом и Атлантическом океанах и в Оманском заливе (совместно с ВМС Китая и Ирана) – в январе-феврале состоятся учения с участием около 10 тысяч военнослужащих, 140 кораблей, более 60 летательных аппаратов.В ситуации вооруженного конфликта со странами НАТО российские Вооруженные силы способна стереть с лица Земли центры принятия решений в США быстрее, чем они успеют нанести значимый урон РФ. Пентагон и войска других стран Североатлантического альянса технологически не готовы сражаться с сотнями тысяч российских военных профессионалов, располагающих новейшими вооружениями, лучшими в мире субмаринами, истребителями, гиперзвуковыми ракетами, средствами ПВО, и все же безрассудно подталкивают Киев к самоубийственной войне, гарантированному разгрому ВСУ.Сложно предсказать дальнейшие действия России (время, технологию, географию, применение тех или иных средств и вооружений). Сегодня ясно одно: США и их союзникам не удастся изменить российскую позицию, и в очередной раз укрепить свою безопасность за чужой счет. Очевидно, для достижения целей безопасности Кремль готов действовать любыми необходимыми средствами.МИД РФ не исключает рецидива Карибского кризиса 1962 года. И все же не стоит опережать события, Россия в войне не заинтересована. Совет Госдумы в феврале рассмотрит обращение к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР.На семинаре по международной безопасности в Стэндфордском университете ведущий специалист научно-исследовательского института ВМФ США Майкл Кофман достаточно убедительно и правдоподобно спрогнозировал вероятность и алгоритмы российской операции принуждения ВСУ к миру. Основные выводы:При всей недоговороспособности "партнеров", требование России об исключении самой возможности членства в НАТО для Украины и Грузии разумно, системно и законно. Чего не скажешь о вмешательстве США в киевский "майдан" 2014 года, с прицелом на военное освоение украинской территории. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил: "Украина и Грузия никогда, никогда не станут членами НАТО. Это было бы желанным изменением к лучшему в позиции НАТО. Мы сыты по горло досужими разговорами, полуобещаниями или вольной интерпретацией того, что произошло на переговорах за закрытыми дверями. Мы больше не доверяем другой стороне. Нам нужны железные, водонепроницаемые, пуленепробиваемые юридически обязывающие гарантии. Не заверения, не предостережения, а гарантии, со всеми словами "должен" и "обязан". Все, что должно быть в этом документе – "эти страны никогда не станут членами НАТО".Россия инициировала формирование принципиально новой системы глобальной безопасности, и западным "партнерам" еще не поздно избежать "украинского Дюнкерка".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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в мире, аналитика, украина, россия, нато, сша