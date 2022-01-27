https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/pravitelstvo-utverdilo-godovuyu-programmu-po-gemodializu-1037314637.html

Правительство утвердило годовую программу по гемодиализу

Правительство утвердило годовую программу по гемодиализу

На развитие и организацию заместительной почечной терапии в 2022 году выделили 50 млн. рублей. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T14:02+0300

2022-01-27T14:02+0300

2022-01-27T14:09+0300

в абхазии

медицина

здравоохранение

гемодиализ

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии на заседании 27 января утвердило программу “Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия”. На ее реализацию выделено 50 млн рублей.Программа предполагает приобретение и хранение расходного материала для проведения процедур гемодиализа, внесение каждого пациента в регистр больных с хронической почечной недостаточностью. Она нацелена на обеспечение больных заместительной почечной терапией, повышение качества оказываемой медицинской помощи, снижение смертности, повышение качества жизни больных. В докладе министра здравоохранения Эдуарда Бутба отмечается, что неуклонное увеличение числа больных с хронической почечной недостаточностью при высокой стоимости гемодиализа делает проблему лечения одной из наиболее актуальных в республике. По прогнозам медиков, количество больных, нуждающихся гемодиализе, должно было увеличиться уже к концу 2021 года и составить около 65-70 человек. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул необходимость квалифицированного лечения таких пациентов. Должны исчезнуть очереди, устранены проблемы с лекарствами. “Вникните во все мелочи и проинформируйте нас”, - дал поручение министру Бутба премьер-министр. Утвержденная программа будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/pravitelstvo-utverdilo-programmu-meditsinskoy-reabilitatsii-invalidov-voyny-1037312739.html

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медицина, здравоохранение, гемодиализ