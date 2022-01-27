Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/pravitelstvo-utverdilo-godovuyu-programmu-po-gemodializu-1037314637.html
Правительство утвердило годовую программу по гемодиализу
Правительство утвердило годовую программу по гемодиализу
На развитие и организацию заместительной почечной терапии в 2022 году выделили 50 млн. рублей. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T14:02+0300
2022-01-27T14:09+0300
в абхазии
медицина
здравоохранение
гемодиализ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102244/86/1022448636_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_deb8e4be0046fc4c43b3bda2f06e0891.jpg
СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии на заседании 27 января утвердило программу “Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия”. На ее реализацию выделено 50 млн рублей.Программа предполагает приобретение и хранение расходного материала для проведения процедур гемодиализа, внесение каждого пациента в регистр больных с хронической почечной недостаточностью. Она нацелена на обеспечение больных заместительной почечной терапией, повышение качества оказываемой медицинской помощи, снижение смертности, повышение качества жизни больных. В докладе министра здравоохранения Эдуарда Бутба отмечается, что неуклонное увеличение числа больных с хронической почечной недостаточностью при высокой стоимости гемодиализа делает проблему лечения одной из наиболее актуальных в республике. По прогнозам медиков, количество больных, нуждающихся гемодиализе, должно было увеличиться уже к концу 2021 года и составить около 65-70 человек. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул необходимость квалифицированного лечения таких пациентов. Должны исчезнуть очереди, устранены проблемы с лекарствами. “Вникните во все мелочи и проинформируйте нас”, - дал поручение министру Бутба премьер-министр. Утвержденная программа будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/pravitelstvo-utverdilo-programmu-meditsinskoy-reabilitatsii-invalidov-voyny-1037312739.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102244/86/1022448636_125:0:1264:854_1920x0_80_0_0_e521be4d83ab33667d1a758e585d24e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
медицина, здравоохранение, гемодиализ

Правительство утвердило годовую программу по гемодиализу

14:02 27.01.2022 (обновлено: 14:09 27.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукПроцедура гемодиализа в республиканской больнице
Процедура гемодиализа в республиканской больнице - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
На развитие и организацию заместительной почечной терапии в 2022 году выделили 50 млн. рублей.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии на заседании 27 января утвердило программу “Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия”. На ее реализацию выделено 50 млн рублей.
Программа предполагает приобретение и хранение расходного материала для проведения процедур гемодиализа, внесение каждого пациента в регистр больных с хронической почечной недостаточностью. Она нацелена на обеспечение больных заместительной почечной терапией, повышение качества оказываемой медицинской помощи, снижение смертности, повышение качества жизни больных.
Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
В Абхазии
Правительство утвердило программу медицинской реабилитации инвалидов войны
13:17
В докладе министра здравоохранения Эдуарда Бутба отмечается, что неуклонное увеличение числа больных с хронической почечной недостаточностью при высокой стоимости гемодиализа делает проблему лечения одной из наиболее актуальных в республике. По прогнозам медиков, количество больных, нуждающихся гемодиализе, должно было увеличиться уже к концу 2021 года и составить около 65-70 человек. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул необходимость квалифицированного лечения таких пациентов. Должны исчезнуть очереди, устранены проблемы с лекарствами.
“Вникните во все мелочи и проинформируйте нас”, - дал поручение министру Бутба премьер-министр.
Утвержденная программа будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский