https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/lavrov-o-priznanii-lnr-i-dnr-protivorechit-minskim-soglasheniyam-1037327213.html

Лавров о признании ЛНР и ДНР: противоречит Минским соглашениям

Лавров о признании ЛНР и ДНР: противоречит Минским соглашениям

Ситуация в ЛНР и ДНР обострилась в связи с наращиванием военного потенциала НАТО на Украине. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T12:22+0300

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сергей лавров

внешняя политика

днр

лнр

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Невозможность признания Донецкой и Луганской народных республик со стороны России заключается в пунктах Минских договоренностей, заявил глава МИД Сергей Лавров во время большого интервью крупнейшим радиостанциям ""SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Вопрос от слушателя был в том, что мешает России признать ДНР и ЛНР, если им грозит то же самое, что и Абхазии и Южной Осетии.Министр отметил, что основой Минских соглашений, заключенных в феврале 2015 года, является принцип единства территориальной целостности Украины, и российская сторона нацелена на соблюдение договоренностей.Он добавил, что подписавшие договор Германия и Франция очень просили российскую делегацию повлиять на глав самопровозглашенных республик поставить свои подписи в документе, тем самым игнорируя результаты референдума о самоопределении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/intervyu-glavy-mid-rossii-sergeya-lavrova-radiostantsiyam-pryamaya-translyatsiya-1037325944.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/rakety-teplovizory-spetsnaz-k-chemu-nato-gotovit-ukrainu-1037324636.html

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сергей лавров, внешняя политика, днр, лнр