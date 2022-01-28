https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/lavrov-o-priznanii-lnr-i-dnr-protivorechit-minskim-soglasheniyam-1037327213.html
Лавров о признании ЛНР и ДНР: противоречит Минским соглашениям
Лавров о признании ЛНР и ДНР: противоречит Минским соглашениям
Ситуация в ЛНР и ДНР обострилась в связи с наращиванием военного потенциала НАТО на Украине. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T12:22+0300
2022-01-28T12:22+0300
2022-01-28T12:44+0300
сергей лавров
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Невозможность признания Донецкой и Луганской народных республик со стороны России заключается в пунктах Минских договоренностей, заявил глава МИД Сергей Лавров во время большого интервью крупнейшим радиостанциям ""SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Вопрос от слушателя был в том, что мешает России признать ДНР и ЛНР, если им грозит то же самое, что и Абхазии и Южной Осетии.Министр отметил, что основой Минских соглашений, заключенных в феврале 2015 года, является принцип единства территориальной целостности Украины, и российская сторона нацелена на соблюдение договоренностей.Он добавил, что подписавшие договор Германия и Франция очень просили российскую делегацию повлиять на глав самопровозглашенных республик поставить свои подписи в документе, тем самым игнорируя результаты референдума о самоопределении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/intervyu-glavy-mid-rossii-sergeya-lavrova-radiostantsiyam-pryamaya-translyatsiya-1037325944.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/rakety-teplovizory-spetsnaz-k-chemu-nato-gotovit-ukrainu-1037324636.html
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сергей лавров, внешняя политика, днр, лнр
Лавров о признании ЛНР и ДНР: противоречит Минским соглашениям
12:22 28.01.2022 (обновлено: 12:44 28.01.2022)
Ситуация в ЛНР и ДНР обострилась в связи с наращиванием военного потенциала НАТО на Украине.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik.
Невозможность признания Донецкой и Луганской народных республик со стороны России заключается в пунктах Минских договоренностей, заявил глава МИД Сергей Лавров во время большого интервью
крупнейшим радиостанциям ""SPUTNIK", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Вопрос от слушателя был в том, что мешает России признать ДНР и ЛНР, если им грозит то же самое, что и Абхазии и Южной Осетии.
Министр отметил, что основой Минских соглашений, заключенных в феврале 2015 года, является принцип единства территориальной целостности Украины, и российская сторона нацелена на соблюдение договоренностей.
"Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад, заставить Киев выполнять Минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом безопасности ООН", – пояснил дипломат.
Он добавил, что подписавшие договор Германия и Франция очень просили российскую делегацию повлиять на глав самопровозглашенных республик поставить свои подписи в документе, тем самым игнорируя результаты референдума о самоопределении.