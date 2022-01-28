https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/ne-chastnyy-sluchay-pochemu-v-abkhazii-ne-poluchilos-reanimirovat-strakhovanie-1037311217.html

Не частный случай: почему в Абхазии не получилось реанимировать страхование

Не частный случай: почему в Абхазии не получилось реанимировать страхование

Отрасль до сих не систематизирована в республике, несмотря на то, что за последние 15 лет предпринималось несколько попыток навести в ней порядок. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T15:25+0300

2022-01-28T15:25+0300

2022-01-28T15:25+0300

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В Абхазии принято несколько нормативно-правовых актов, которые призваны регулировать страхование: в частности, это закон "Об обязательном страховании от несчастного случая иностранных граждан и граждан, приезжающих на территорию Республики Абхазия", а также нормативный акт, регулирующий страхование иностранных автомобилей, въезжающих на территорию республики. О том, что сегодня представляет собой страхование в Абхазии и почему все попытки систематизировать эту сферу не увенчались успехом, читайте в материале Sputnik.SputnikЗакон о страховании в Абхазии был принят еще в 2004 году. Спустя два года вышли нормативные акты об обязательном страховании от несчастного случая иностранных граждан, приезжающих в Абхазию, и об обязательном страховании иностранных автомобилей, въезжающих в республику. Появилась и первая государственная страховая компания "Абхазгосстрах".Помешали очередиВроде бы страхование в стране заработало. Но так как среди местного населения защита здоровья и имущественных интересов не была актуальной, страховщики занимались продажей полисов туристам, для которых эта процедура по закону стала обязательной.С 2006 года "Абхазгосстрах" оформлял полисы иностранцам на КПП "Псоу". Однако поставить эту деятельность на рельсы не получилось. Уже в 2010 году компании пришлось свернуть работу на абхазо-российской границе. Как объяснил директор "Абхазгосстраха" Рауль Еник, абхазские власти запретили страховать туристов на КПП из-за выстраивавшихся очередей.Организовать же обязательное страхование для туристов внутри страны в "Абхазгосстрахе" не смогли. В компании продолжили оформлять только медицинские полисы тем туристам, которые сами к ним обращались. Автострахование и вовсе перестали делать – услуга не окупилась.Были попытки найти выход из сложившейся ситуации. Например, организовать оформление абхазских полисов в России, но большинство местных турфирм, по словам Еник, не шли навстречу, воздействовать же на них полномочий у "Абхазгосстраха" не было. Идея реализовывать полисы на КПП "Рица" и у кассы Новоафонской пещеры не нашла поддержки."С 2010 года мы перестали массово выдавать полисы, как это было при работе на границе. У нас есть давние партнеры. Из тех, с кем мы работали, около 10% продолжают с нами сотрудничать. Российским турфирмам это выгодно. В случае чего, лечение мы берем на себя. Никогда не подводим. Сейчас они, турфирмы, сами проявляют инициативу и продлевают договоры. Но это уже добровольно", – рассказал директор "Абхазгосстраха".В 2017 году экс-президент Рауль Хаджимба предпринял еще одну попытку систематизировать сферу страхования. В одном из своих заявлений он отметил, что необходимо наладить взаимосвязь абхазских и российских страховых структур. Но что-то пошло не так. Объяснить причину неудачи представители страховых компаний Абхазии затрудняются."При Рауле Хаджимба было совещание по поводу обязательного страхования. Но опять-таки что-то не пошло. Не могу сказать, почему ничего не сдвинулось с места", – отметил заместитель директора фирмы "Гарант страхование" Ахра Кецба.Нет заинтересованностиСегодня абхазские страховые компании в основном работают на туристов. Они предлагают медицинский полис и ОСАГО.По словам Кецба, если гражданин России едет в Абхазию на своем автомобиле, он должен купить полис у первого пункта продажи. Например, три дня будет стоить 500 рублей, две недели - 1000 рублей. Медицинское страхование же стоит 50 рублей за один день пребывания в стране. Неделя обойдется в 250 рублей.Из-за того, что многие туристы, покупая путевку в Абхазию, приобретают и страховой полис, абхазские компании теряют потенциальных клиентов. Это при том что страховка, купленная на территории России, не действительна в Абхазии – между странами нет договоренности в этой сфере.Республика Абхазия же, по мнению Кецба, теряет в сложившейся ситуации большие финансовые потоки.Ответственность сторонПо мнению директора "Абхазгосстрахаа" Рауля Еник, для того чтобы страхование в республике заработало, необходимы инвестиции и поддержка со стороны государства.Кецба же считает, что для систематизации сферы страхования нужна заинтересованность Министерства туризма, МВД, МИД. Он отмечает, что страховой полис должны оформлять все иностранцы, которые въезжают в Абхазию, независимо, нужна им виза или нет."Ни в одной другой стране нет такого. Есть закон об обязательном страховании, но по факту не все въезжающие в Абхазию покупают страховку. Например, когда наши граждане на автомобиле выезжают в Россию, их страхуют по тройному тарифу", – говорит Кецба.Директор фирмы "Гарант страхование" полагает, что необходимо разработать правила, по которым страховые компании и медицинские учреждения будут заключать соглашения и сотрудничать.Один из выходов из сложившейся ситуации, по мнению Кецба, – сотрудничество с российскими компаниями."Если мы начнем сотрудничать, наши показатели страхования увеличатся. В 2019 году республику посетило более 250 тысяч организованных туристов, которые приехали сюда по путевкам. Эти люди оплачивали российскую страховку, которая не работает на территории Абхазии. Деньги остались в России, Абхазия же от этого не получила ни рубля – ни в виде налогов, ни в виде других платежей. Если абхазские и российские компании будут сотрудничать между собой, то часть денег будет поступать в республику. Это будет хорошим подспорьем и для бюджета, и для страховых компаний", – отметил Кецба.В 2021 году по поручению президента Абхазии Аслана Бжания была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли республики. Она должна разработать систему, развить обязательное страхование от несчастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц. Разрабатывается вопрос организации медицинской помощи в Абхазии в рамках страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику. Свои предложения по совершенствованию страхования в стране группа должна представить президенту.

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экономика, абхазия, страхование