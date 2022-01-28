https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/ne-chastnyy-sluchay-pochemu-v-abkhazii-ne-poluchilos-reanimirovat-strakhovanie-1037311217.html
Не частный случай: почему в Абхазии не получилось реанимировать страхование
Не частный случай: почему в Абхазии не получилось реанимировать страхование
Отрасль до сих не систематизирована в республике, несмотря на то, что за последние 15 лет предпринималось несколько попыток навести в ней порядок. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T15:25+0300
2022-01-28T15:25+0300
2022-01-28T15:25+0300
в абхазии
экономика
абхазия
страхование
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В Абхазии принято несколько нормативно-правовых актов, которые призваны регулировать страхование: в частности, это закон "Об обязательном страховании от несчастного случая иностранных граждан и граждан, приезжающих на территорию Республики Абхазия", а также нормативный акт, регулирующий страхование иностранных автомобилей, въезжающих на территорию республики. О том, что сегодня представляет собой страхование в Абхазии и почему все попытки систематизировать эту сферу не увенчались успехом, читайте в материале Sputnik.SputnikЗакон о страховании в Абхазии был принят еще в 2004 году. Спустя два года вышли нормативные акты об обязательном страховании от несчастного случая иностранных граждан, приезжающих в Абхазию, и об обязательном страховании иностранных автомобилей, въезжающих в республику. Появилась и первая государственная страховая компания "Абхазгосстрах".Помешали очередиВроде бы страхование в стране заработало. Но так как среди местного населения защита здоровья и имущественных интересов не была актуальной, страховщики занимались продажей полисов туристам, для которых эта процедура по закону стала обязательной.С 2006 года "Абхазгосстрах" оформлял полисы иностранцам на КПП "Псоу". Однако поставить эту деятельность на рельсы не получилось. Уже в 2010 году компании пришлось свернуть работу на абхазо-российской границе. Как объяснил директор "Абхазгосстраха" Рауль Еник, абхазские власти запретили страховать туристов на КПП из-за выстраивавшихся очередей.Организовать же обязательное страхование для туристов внутри страны в "Абхазгосстрахе" не смогли. В компании продолжили оформлять только медицинские полисы тем туристам, которые сами к ним обращались. Автострахование и вовсе перестали делать – услуга не окупилась.Были попытки найти выход из сложившейся ситуации. Например, организовать оформление абхазских полисов в России, но большинство местных турфирм, по словам Еник, не шли навстречу, воздействовать же на них полномочий у "Абхазгосстраха" не было. Идея реализовывать полисы на КПП "Рица" и у кассы Новоафонской пещеры не нашла поддержки."С 2010 года мы перестали массово выдавать полисы, как это было при работе на границе. У нас есть давние партнеры. Из тех, с кем мы работали, около 10% продолжают с нами сотрудничать. Российским турфирмам это выгодно. В случае чего, лечение мы берем на себя. Никогда не подводим. Сейчас они, турфирмы, сами проявляют инициативу и продлевают договоры. Но это уже добровольно", – рассказал директор "Абхазгосстраха".В 2017 году экс-президент Рауль Хаджимба предпринял еще одну попытку систематизировать сферу страхования. В одном из своих заявлений он отметил, что необходимо наладить взаимосвязь абхазских и российских страховых структур. Но что-то пошло не так. Объяснить причину неудачи представители страховых компаний Абхазии затрудняются."При Рауле Хаджимба было совещание по поводу обязательного страхования. Но опять-таки что-то не пошло. Не могу сказать, почему ничего не сдвинулось с места", – отметил заместитель директора фирмы "Гарант страхование" Ахра Кецба.Нет заинтересованностиСегодня абхазские страховые компании в основном работают на туристов. Они предлагают медицинский полис и ОСАГО.По словам Кецба, если гражданин России едет в Абхазию на своем автомобиле, он должен купить полис у первого пункта продажи. Например, три дня будет стоить 500 рублей, две недели - 1000 рублей. Медицинское страхование же стоит 50 рублей за один день пребывания в стране. Неделя обойдется в 250 рублей.Из-за того, что многие туристы, покупая путевку в Абхазию, приобретают и страховой полис, абхазские компании теряют потенциальных клиентов. Это при том что страховка, купленная на территории России, не действительна в Абхазии – между странами нет договоренности в этой сфере.Республика Абхазия же, по мнению Кецба, теряет в сложившейся ситуации большие финансовые потоки.Ответственность сторонПо мнению директора "Абхазгосстрахаа" Рауля Еник, для того чтобы страхование в республике заработало, необходимы инвестиции и поддержка со стороны государства.Кецба же считает, что для систематизации сферы страхования нужна заинтересованность Министерства туризма, МВД, МИД. Он отмечает, что страховой полис должны оформлять все иностранцы, которые въезжают в Абхазию, независимо, нужна им виза или нет."Ни в одной другой стране нет такого. Есть закон об обязательном страховании, но по факту не все въезжающие в Абхазию покупают страховку. Например, когда наши граждане на автомобиле выезжают в Россию, их страхуют по тройному тарифу", – говорит Кецба.Директор фирмы "Гарант страхование" полагает, что необходимо разработать правила, по которым страховые компании и медицинские учреждения будут заключать соглашения и сотрудничать.Один из выходов из сложившейся ситуации, по мнению Кецба, – сотрудничество с российскими компаниями."Если мы начнем сотрудничать, наши показатели страхования увеличатся. В 2019 году республику посетило более 250 тысяч организованных туристов, которые приехали сюда по путевкам. Эти люди оплачивали российскую страховку, которая не работает на территории Абхазии. Деньги остались в России, Абхазия же от этого не получила ни рубля – ни в виде налогов, ни в виде других платежей. Если абхазские и российские компании будут сотрудничать между собой, то часть денег будет поступать в республику. Это будет хорошим подспорьем и для бюджета, и для страховых компаний", – отметил Кецба.В 2021 году по поручению президента Абхазии Аслана Бжания была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли республики. Она должна разработать систему, развить обязательное страхование от несчастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц. Разрабатывается вопрос организации медицинской помощи в Абхазии в рамках страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику. Свои предложения по совершенствованию страхования в стране группа должна представить президенту.
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экономика, абхазия, страхование
Не частный случай: почему в Абхазии не получилось реанимировать страхование
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Отрасль до сих не систематизирована в республике, несмотря на то, что за последние 15 лет предпринималось несколько попыток навести в ней порядок.
В Абхазии принято несколько нормативно-правовых актов, которые призваны регулировать страхование: в частности, это закон "Об обязательном страховании от несчастного случая иностранных граждан и граждан, приезжающих на территорию Республики Абхазия", а также нормативный акт, регулирующий страхование иностранных автомобилей, въезжающих на территорию республики.
О том, что сегодня представляет собой страхование в Абхазии и почему все попытки систематизировать эту сферу не увенчались успехом, читайте в материале Sputnik.
Закон о страховании в Абхазии был принят еще в 2004 году. Спустя два года вышли нормативные акты об обязательном страховании от несчастного случая иностранных граждан, приезжающих в Абхазию, и об обязательном страховании иностранных автомобилей, въезжающих в республику. Появилась и первая государственная страховая компания "Абхазгосстрах".
Помешали очереди
Вроде бы страхование в стране заработало. Но так как среди местного населения защита здоровья и имущественных интересов не была актуальной, страховщики занимались продажей полисов туристам, для которых эта процедура по закону стала обязательной.
С 2006 года "Абхазгосстрах" оформлял полисы иностранцам на КПП "Псоу". Однако поставить эту деятельность на рельсы не получилось. Уже в 2010 году компании пришлось свернуть работу на абхазо-российской границе. Как объяснил директор "Абхазгосстраха" Рауль Еник, абхазские власти запретили страховать туристов на КПП из-за выстраивавшихся очередей.
"Под предлогом реорганизации нам сказали, чтобы мы ушли с контрольно-пропускного пункта", – отмечает Еник.
Организовать же обязательное страхование для туристов внутри страны в "Абхазгосстрахе" не смогли. В компании продолжили оформлять только медицинские полисы тем туристам, которые сами к ним обращались. Автострахование и вовсе перестали делать – услуга не окупилась.
"Сегодня часть туристов, приезжающих на личном транспорте, сами обращаются в "Абхазгосстрах" за страхованием, так как знают, что в республике это необходимо, а российская страховка в Абхазии не имеет силы. Но мы вынуждены отказать в такой услуге. Например, мы застрахуем 20-50 машин. Но если хоть одна машина попадает в ДТП, то мы не сможем покрыть ущерб. Когда мы работали на границе, за счет массовости у нас накапливалась какая-то приличная сумма. На КПП "Псоу" мы имели возможность контролировать движение. Сегодня нас туда не хотят пускать, потому что это затрудняет движение. А на территории Абхазии у нас нет возможности все эти машины страховать. Где мы их можем остановить, на постах ГАИ? А если мы не охватим всех въезжающих, то у нас работа ломается", – пояснил Еник.
Были попытки найти выход из сложившейся ситуации. Например, организовать оформление абхазских полисов в России, но большинство местных турфирм, по словам Еник, не шли навстречу, воздействовать же на них полномочий у "Абхазгосстраха" не было. Идея реализовывать полисы на КПП "Рица" и у кассы Новоафонской пещеры не нашла поддержки.
"С 2010 года мы перестали массово выдавать полисы, как это было при работе на границе. У нас есть давние партнеры. Из тех, с кем мы работали, около 10% продолжают с нами сотрудничать. Российским турфирмам это выгодно. В случае чего, лечение мы берем на себя. Никогда не подводим. Сейчас они, турфирмы, сами проявляют инициативу и продлевают договоры. Но это уже добровольно", – рассказал директор "Абхазгосстраха".
В 2017 году экс-президент Рауль Хаджимба предпринял еще одну попытку систематизировать сферу страхования. В одном из своих заявлений он отметил, что необходимо наладить взаимосвязь абхазских и российских страховых структур. Но что-то пошло не так. Объяснить причину неудачи представители страховых компаний Абхазии затрудняются.
"При Рауле Хаджимба было совещание по поводу обязательного страхования. Но опять-таки что-то не пошло. Не могу сказать, почему ничего не сдвинулось с места", – отметил заместитель директора фирмы "Гарант страхование" Ахра Кецба.
Нет заинтересованности
Сегодня абхазские страховые компании в основном работают на туристов. Они предлагают медицинский полис и ОСАГО.
По словам Кецба, если гражданин России едет в Абхазию на своем автомобиле, он должен купить полис у первого пункта продажи. Например, три дня будет стоить 500 рублей, две недели - 1000 рублей. Медицинское страхование же стоит 50 рублей за один день пребывания в стране. Неделя обойдется в 250 рублей.
Из-за того, что многие туристы, покупая путевку в Абхазию, приобретают и страховой полис, абхазские компании теряют потенциальных клиентов. Это при том что страховка, купленная на территории России, не действительна в Абхазии – между странами нет договоренности в этой сфере.
"Гражданам, которые приезжают в Абхазию организованными экскурсиями, продают медицинские полисы, у них страхование необязательное, у них оно добровольное. Но на территории Абхазии российские полисы не действуют. Туристам продают в России полисы в скрытой форме. Скажем, им продают билет на озеро Рица в который входит проезд, посещение водоема и там же заложена цена страховки", – говорит директор фирмы "Гарант страхование".
Республика Абхазия же, по мнению Кецба, теряет в сложившейся ситуации большие финансовые потоки.
Ответственность сторон
По мнению директора "Абхазгосстрахаа" Рауля Еник, для того чтобы страхование в республике заработало, необходимы инвестиции и поддержка со стороны государства.
"У нас нет средств, чтобы брать на себя крупные виды страхования. Государство должно нести какую-то ответственность, застраховав тот или иной объект. Мы за крупные дела не беремся, потому что в случае чего не имеем возможности произвести выплату. Когда мы страхуем туристов, то 51% заработка забирает государство, а 49% остается компании, Но после выплаты компенсации и налогов, "Абхазгосстраху" оставалось всего около 15-20%. При такой выручке каждый год начинали с нуля. Если бы государство нам помогало, то ситуация была бы другой. Например, чтобы застраховать тот же местный транспорт, должен быть определенный капитал", – отмечает Еник.
Кецба же считает, что для систематизации сферы страхования нужна заинтересованность Министерства туризма, МВД, МИД. Он отмечает, что страховой полис должны оформлять все иностранцы, которые въезжают в Абхазию, независимо, нужна им виза или нет.
"Ни в одной другой стране нет такого. Есть закон об обязательном страховании, но по факту не все въезжающие в Абхазию покупают страховку. Например, когда наши граждане на автомобиле выезжают в Россию, их страхуют по тройному тарифу", – говорит Кецба.
Директор фирмы "Гарант страхование" полагает, что необходимо разработать правила, по которым страховые компании и медицинские учреждения будут заключать соглашения и сотрудничать.
"Сегодня мы не можем заключить договор с медицинскими учреждениями, потому что нет правил, по которым мы должны это делать, нет тарифов. Сейчас мы берем на себя ответственность на свой страх и риск и оплачиваем ущерб. Например, в прошлом году было три или четыре смерти. Мы оплатили компенсацию, рассчитались с медицинскими учреждениями. Были случаи, когда у людей были сердечные приступы. И мы все выплачивали по тем тарифам, которые устанавливаем сами", – сетует Кецба.
Один из выходов из сложившейся ситуации, по мнению Кецба, – сотрудничество с российскими компаниями.
"Если мы начнем сотрудничать, наши показатели страхования увеличатся. В 2019 году республику посетило более 250 тысяч организованных туристов, которые приехали сюда по путевкам. Эти люди оплачивали российскую страховку, которая не работает на территории Абхазии. Деньги остались в России, Абхазия же от этого не получила ни рубля – ни в виде налогов, ни в виде других платежей. Если абхазские и российские компании будут сотрудничать между собой, то часть денег будет поступать в республику. Это будет хорошим подспорьем и для бюджета, и для страховых компаний", – отметил Кецба.
В 2021 году по поручению президента Абхазии Аслана Бжания была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли республики. Она должна разработать систему, развить обязательное страхование от несчастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц. Разрабатывается вопрос организации медицинской помощи в Абхазии в рамках страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику. Свои предложения по совершенствованию страхования в стране группа должна представить президенту.