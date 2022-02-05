https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/zona-riska-kakuyu-ekonomicheskuyu-vygodu-mozhet-prinesti-strakhovanie-abkhazii-1037394962.html

Зона риска: какую экономическую выгоду может принести страхование Абхазии

Зона риска: какую экономическую выгоду может принести страхование Абхазии

Страхование в Абхазии – сфера малоразвитая и потому не очень прибыльная. Но перспективы у этого бизнеса есть, и государство могло бы получать неплохой доход... 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T12:40+0300

2022-02-05T12:40+0300

2022-02-05T12:42+0300

в абхазии

экономика

абхазия

страхование

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О том, какую экономическую выгоду может получить Абхазия благодаря сфере страхования и что для этого нужно сделать, читайте в материале Sputnik.SputnikСтрахование, как отмечает член правления "Росгосстраха" Олег Меркулов, – в первую очередь это бизнес, главная цель которого получить прибыль.Сегодня в республике страхование плохо развито. Все внутренние компании в основном продают медицинские полисы или ОСАГО. Для граждан Абхазии это добровольная процедура, а для туристов – обязательная. Однако большинство иностранцев, въезжающих в республику, приезжают с полисами, купленными на территории России. От этого Абхазия не получает никакой прибыли в виде налогов. А сами страховки не действуют на территории страны.С местными страховщиками работают немногие турфирмы. И тем не менее, как отмечает замдиректора компании "Гарант страхование" Ахра Кецба, лишь за 2021 год их фирма заплатила почти миллион рублей налогов в бюджет Абхазии."Если поставить страхование на рельсы, то государство будет иметь хорошие поступления в бюджет. Например, в 2021 году наша компания заплатила в бюджет налогов почти миллион рублей. Это при том, что три или четыре объекта всего навсего работали, которые заключают договор. Если абхазские и российские компании будут сотрудничать между собой, то часть денег будет поступать в Абхазию. Это колоссальные деньги будут и для бюджета Абхазии, и для страховых компаний, и для медучреждений. И медицина уже становится совсем на другой уровень, и туризм выходит совсем на другой уровень. Все в конечном итоге для Абхазии будет только плюс, минуса точно не будет", – считает Кецба.Путь к прибылиПо словам директора Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексея Зубца, основа страхования как бизнеса – это обязательное страхование. К обязательным относится медицинское страхование и ОСАГО. Абхазия, по его мнению, может зарабатывать на страховании туристов.Еще один серьезный фактор развития рынка – обязательное страхование жилья по образцу советского страхования недвижимости, считает эксперт.“В Советском Союзе действовало обязательное страхование жилого имущества, которое действовало еще с 1922 года. И оно просуществовало в России до 1998 года. Возобновить это страхование – один из вариантов пополнить казну и предоставить людям страховую защиту. Еще одна вариация этой темы – обязательное страхование недвижимости на случай стихийных бедствий. Сегодня в России уже действует закон о системе организации страхования в случае стихийных бедствий на территории России. Он действует абы как, там есть свои проблемы. Но этот закон есть. И в России это страхование добровольное. Но Россия – это не горы, не ледники и не землетрясения. В Абхазии другой климат. Тут и сейсмическая опасность, и наводнения. Поэтому это страхование может быть обязательным", – поясняет доктор экономических наук.Для развития страхования в Абхазии, по мнению экспертов, необходимы контроль за исполнением законов и адекватная тарифная сетка, которая не будет обременительной для клиента и убыточной для страховщика."Есть такие специальные люди, которые рассчитывают тарифы на разные виды страхования, исходя из статистики. В частности, если говорить о медицине, очень важно по возрасту, часто регион проживания важен. В каждом виде страхования свои особенности, но так или иначе их рассчитывают. Скажем, если средняя цифра заболевших будет 20% от числа купивших полис, соответственно сумма денег, собранная от всех 100% людей, должна хватить на все – налоги, комиссии продавцам, лечение клиента и другие расходы, плюс прибыль. То есть когда, условно говоря, застрахован миллион человек и 20% заболевших, то денег много. А когда застраховано 100 человек, а заболело 20, то денег не хватит ни на что. В таких случаях обязательно нужно перестрахование, особенно по дорогим видам", – поясняет член правления "Росгосстраха" Олег Меркулов.По мнению Ахры Кецба, сегодня в Абхазии неоправданно низкая тарифная сетка. Страховка за один день нахождения в стране стоит 30 рублей, а неделя в стране – 250 рублей. Но этих сумм, как отмечает Кецба, практически ни на что не хватает.В 2021 году по поручению президента Абхазии Аслана Бжания была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли республики. Она должна разработать систему, развить обязательное страхование от несчастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц. Разрабатывается вопрос организации медицинской помощи в Абхазии в рамках страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику. Свои предложения по совершенствованию страхования в стране группа должна представить президенту.

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экономика, абхазия, страхование