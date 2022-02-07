https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/pochemu-russkie-prodolzhayut-lyubit-ameriku-1037460150.html

Почему русские продолжают любить Америку

Почему русские продолжают любить Америку

О том, почему миллионы россиян продолжают верить, что на самом деле США не угрожают войной, рассуждает колумнист РИА Новости Виктория Никифорова. 07.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-07T09:15+0300

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В нашем общественном сознании возник удивительный перекос, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. С одной стороны, мы слышим прямые и непосредственные угрозы из Вашингтона. "Россия должна ответить", "Россию необходимо сдерживать" — вот это вот все. И ладно бы дело ограничивалось одной риторикой.Но ведь буквально в восьмистах километрах от Москвы каждый день приземляются американские военно-транспортные самолеты, битком набитые современным оружием. Оно прямиком идет в руки оболваненных пропагандой украинцев. Эти несчастные марионетки, кажется, всерьез нацелились с нами воевать. И нет никакого сомнения, что их будут накачивать оружием и деньгами, пока они все не кончатся в войне с Россией.Зачем-то высаживаются в Европе американские солдаты. Причем, что характерно, командовать ими будет не НАТО, а непосредственно Пентагон.В общем, если у кого-то были какие-то иллюзии насчет американских партнеров, то за последние два месяца эти иллюзии развеялись, как дым. Да, американцы действительно хотят с нами воевать. Сначала руками подневольных украинцев, поляков, прибалтов. Потом — как бог даст. Может, и сами полезут.Это все было озвучено уже на самом высшем — дальше некуда — уровне. На днях президент Владимир Путин описал возможный сценарий провокации, которая неизбежно перетечет в войну России и НАТО.Давайте проговорим это еще раз для самых непонятливых. Американцы хотят нас убивать. Русских в Донбассе. Русских в Крыму. Русских в России. Русских — везде, где они не смогут дать достойный отпор.И это ведь не пустые угрозы. По части геноцида у США все в порядке. Вся история их страны — это последовательная и беспощадная зачистка сначала коренных жителей Америки, потом меньшинств, а потом — населения тех стран мира, которые были слишком слабы, чтобы противостоять американскому вторжению.Мы привыкли веселиться над мемами типа "а у вас негров линчуют". Но вы просто погуглите, сколько людей уничтожило американское государство за два с небольшим века своего существования.Больше ста миллионов индейцев, десятки миллионов негров (ах да, сейчас их положено называть афроамериканцами, но сути дела это не меняет — их и сегодня продолжают убивать). Четыре миллиона вьетнамцев, около миллиона корейцев, больше миллиона иракцев, сотни тысяч афганцев. И да — им все равно, где реально находятся те люди, которых они приговорили. Вашингтон убивает на своей территории с тем же азартом, что и на чужих.Суммируем все это. И получится, что американский режим отправил на тот свет столько народу, что ему позавидовал бы даже режим Адольфа Гитлера. И сейчас эта пропитанная кровью политика направлена против нас.Естественно было бы ожидать, что русские люди как-то осознают опасность и сплотятся перед угрозой. Потому что угроза есть. Вы извините, но язык тела госсекретаря США Блинкена во время его пресс-конференции неделю назад — это было посильнее, чем трясущиеся руки членов ГКЧП. Блинкена реально колотило. Но при этом он, дрожа и облизывая губы, практически объявлял России войну.И я вам напомню, если вы забыли. У Вашингтона в распоряжении больше полутора тысяч межконтинентальных ядерных ракет. За последние двадцать лет у них выросло и размножилось политкорректным почкованием целое поколение политиков, которые знать не знают, что такое мировая война, и воспринимают все эти сюжеты через призму Голливуда — там в финале обязательно прилетают американские супергерои, наказывают злодеев и спасают мирных граждан. Ну да, конечно, для нас все это экзотика, занимательные истории из мира душевнобольных, но для них-то, для Блинкена, Байдена и Харрис, постапокалипсис — это реальность.В общем, международная ситуация, мягко говоря, не очень проста. Гегемон переходит в стадию буйного сумасшествия и ополчается на весь остальной мир. Но удивительное дело: патриоты Америки внутри России ничего этого словно в упор не видят. У нас по-прежнему полным-полно симпатизантов США. И тут даже не хочется упоминать самоназначенную московскую "интеллигенцию", которая все подписывает какие-то бесконечные письма на деревню дедушке. Мы к ним привыкли, они уже просто часть пейзажа: на фоне Пушкина снимается семейство...Но ведь по-прежнему миллионы наших людей — хороших и думающих — продолжают верить, что на самом деле это все как бы не всерьез. Вот Вашингтон открытым текстом обещает уничтожить русских. Однако русские при этом думают, что это они не на самом деле. Что это им надо по таким-то и таким-то высшим соображениям, а вот в реальности все совсем по-другому.Ребят, мне не хочется рвать ваши шаблоны, но на самом деле — они все это всерьез. И нет у них нет никаких высших соображений. И если у них не хватит духа заварить полномасштабную ядерную войну, тогда они устроят такой экономический блэкаут, что ошалеет вообще весь цивилизованный мир. И они не пожалеют ни свое население, ни нас, ни европейцев — наоборот, европейцам-то они с наслаждением устроят проблемы по максимуму. И, кстати, они это делают уже сегодня — с размахом и с огоньком.Агрессивная жесткая экспансия сегодня — единственный выход для США. Потому что это у нас, у России, сегодня есть перспективы развития. Мы оказались в восходящем тренде истории. У Китая перспективы тоже есть. Могли бы быть свои возможности и у Европы, если бы она сумела отвязаться от диктата своих американских патронов. А вот Соединенные Штаты зависли сегодня на краю пропасти. И они будут толкать туда всех, кого только могут, лишь бы самим еще хоть чуть-чуть удержаться.А многие наши люди не понимают — вернее, отказываются это понимать. Отворачиваются от очевидного.В мемуарах Ильи Эренбурга есть поразительные страницы о том, как он поехал на передовые позиции наших войск под Москвой осенью 1941 года. Командир части был истовым коммунистом-интернационалистом, он верил в братство рабочего класса по всему миру. Он отказывался верить, что немецкие рабочие будут в него стрелять, и надеялся решить дело миром.Эренбург на тот момент уже двадцать лет прожил в Европе. Он отлично понимал, что такое фашизм. Он его реально боялся. Он честно пытался объяснить командиру, что сейчас его и его солдат будут убивать. Но нет, тот был уверен, что пролетарские интересы объединяют его с немецкими товарищами.Только увидав, что творят немцы на оккупированных территориях, насмотревшись на трупы мирных граждан, солдаты Красной армии поняли, с какими монстрами они имеют дело. Похоже, что сейчас мы находимся именно в такой ситуации.Возможно, виной всему этому "комплекс Китеж-града". Мы живем не в самой простой и не в самой богатой стране мира. У нас суровый климат и огромные расстояния. Все это объективно нелегко. Неудивительно, что за столетия выживания в экстремальных условиях у нас сложился миф о некоем, назовем его условно, "Китеж-граде". Где вечно светит солнце, где несть ни плача, ни воздыхания, где реки текут молоком и медом.Перекрыв нам границы железным занавесом (напомним, что инициатива его создания принадлежала отнюдь не СССР, а Уинстону Черчиллю), западные партнеры добились того, что это мифический Китеж-град спроецировался на их собственные страны. Прежде всего на США и Британию — самых могущественных пропагандистов современности.И понеслась: граждане СССР и наследовавшей ему России массово уверовали в то, что "там" всегда лучше, чем "здесь". Это абсолютно иррациональное верование, поэтому никакие разумные подходы здесь не работают.Невозможно доказать человеку, что Москва и Питер сегодня — абсолютные лидеры среди мировых мегаполисов, а по совокупности здравоохранения, образования, владения недвижимостью, соотношению "цена — качество" жизни Россия кроет любую страну мира, как бык овцу. И тем более бесполезно говорить им, что страны Запада сегодня, увы и ах, скатываются к массовому фашизму. Что США поставили в Европу перед выбором: или голодать — или воевать с Россией. Что все наши любимые страны, куда так славно ездить на отдых, сегодня выстроены против нас "свиньей" — как во времена Александра Невского.Наш внутренне добрый человек никак не хочет понять, что западный град Китеж выстроен буквально на миллионах трупов. И сегодня его строители нацелились на нас. Это прямая и непосредственная угроза. Чтобы успешно с ней бороться, ее надо осознать.Я бы, кстати, не стала бы так уж обольщаться насчет наших китайских собратьев. Несмотря на все их коммунистические лозунги, у них там ровно та же проблема. Средний класс — а ведь только в мегаполисах типа Пекина, Шанхая и Гонконга к нему относят себя десятки миллионов человек — точно так же верует в "сияющий град на холме".Всемирное городское мещанство, вопреки всему грезящее об американской "гринкард", не останавливает даже современная повесточка. На протяжении десятилетий бывший советский народ весело и с огоньком разрушал свою общую родину, потому что из уст западных партнеров потоком лились разного рода заманухи. Свободный рынок, сто сортов колбасы в супермаркетах, "кружевные трусики и ЕС" — ну мы все это помним.Но ведь сегодня, по факту, нам уже ничего больше не обещают. Вернее, обещают такое, что можно с ума свихнуться. Современная повесточка — это когда все всегда ходят в масках, не едят мяса, не пьют вина, не летают в отпуск, кланяются неграм и трансгендерам и избегают секса с особями противоположного пола, чтобы не запытали в рамках MeToo. Все. Больше ничего. Концлагерь на минималках.И очень хорошо видно, как отечественная либеральная тусовочка эти новые нормативы тоже принимать не хочет. Потому что — спойлер! — в рядах этой тусовочки царят такие расизм и сексизм, что мама не горюй. И все это им на фиг не нужно. Но тем не менее они продолжают что-то из себя изображать и подписывать бесконечные письма.А одурманенная ими общественность дует в ту же дуду, отказываясь верить, что возлюбленные американцы совершенно серьезно рассматривают вариант их тотальной аннигиляции. Причем аннигилировать собираются "не по паспорту, а по морде". То бишь, не по идейному, а по территориальному признаку. Оказался на территории России — ну, значит, русский. Значит, в расход.Наверное, пора бы уже нам всем отказаться от этого деструктивного поклонения США и его вассалам. Право же, этот старомодный карго-культ не отвечает реалиям сегодняшнего — признаем это честно — предвоенного времени.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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