https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/sostoyalas-vstrecha-glavy-mid-abkhazii-s-gossekretarem-soyuznogo-gosudarstva-1037521218.html
Состоялась встреча главы МИД Абхазии с госсекретарем Союзного государства
Состоялась встреча главы МИД Абхазии с госсекретарем Союзного государства
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве с государственным секретарем Союзного государства России и... 10.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-10T19:34+0300
2022-02-10T19:34+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщается на сайте МИД Абхазии.Ардзинба и Мезенцев обсудили актуальные вопросы интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также отметили важность расширения гуманитарного, экономического и инвестиционного взаимодействия.В завершении встречи стороны поблагодарили друг друга и выразили надежду на продолжение сотрудничества.Ранее в четверг Инал Ардзинба встречался с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым, с которым обсудил реализацию совместных информационных проектов и расширение поддержки молодежи.Глава МИД Абхазии отбыл с рабочей поездкой в Москву 8 февраля. Накануне он дал эксклюзивное интервью RT на английском языке об историческом пути Абхазии и ее сегодняшнем дне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/v-kremle-ne-vidyat-nuzhdy-v-signalakh-lukashenko-o-priznanii-kryma-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1037480039.html
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщается
на сайте МИД Абхазии.
Ардзинба и Мезенцев обсудили актуальные вопросы интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также отметили важность расширения гуманитарного, экономического и инвестиционного взаимодействия.
В завершении встречи стороны поблагодарили друг друга и выразили надежду на продолжение сотрудничества.
Ранее в четверг Инал Ардзинба встречался с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым, с которым обсудил
реализацию совместных информационных проектов и расширение поддержки молодежи.
Глава МИД Абхазии отбыл с рабочей поездкой в Москву 8 февраля. Накануне он дал эксклюзивное интервью RT
на английском языке об историческом пути Абхазии и ее сегодняшнем дне.