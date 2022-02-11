https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/makron-ustroil-kievu-attraktsion-nevidannoy-schedrosti-1037532424.html

Макрон устроил Киеву аттракцион невиданной щедрости

Макрон устроил Киеву аттракцион невиданной щедрости

Об итогах визита французского президента в столицу Украины и о последствиях для украинской экономики, к которым могут привести договоренности глав государств... 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T10:35+0300

2022-02-11T10:35+0300

2022-02-11T10:35+0300

эмманюэль макрон

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Во время брифинга по итогам недавних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшихся в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский заявил о выделении Францией Украине финансовой помощи в немалом размере: "Мы очень ценим такой шаг солидарности <…> со стороны Франции — выделение 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины". Особенно ярко эта инициатива смотрелась на фоне прозвучавших неделей ранее обещаний главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн о выделении ровно такой же суммы макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза.Из этих мутных разъяснений напрашивается вывод, что Франция предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи и, "кроме того", финансирование на сумму 900 миллионов евро на закупку французских товаров. Но этот вывод будет неверным!Никакого отдельного финансирования на закупку французских товаров, конечно же, нет, а "макрофинансовая помощь" на самом деле представляет собой, по сути, товарный кредит. Который окончательно уничтожит и так полуживое украинское локомотивостроение, а также местное производство пожарной техники (им занимаются как минимум три украинские компании), а значит, подсадит Украину на импортную локомотивно-пожарную иглу навсегда. И заодно надежно финансово закабалит: кроме возврата кредитов с процентами, придется долго и дорого оплачивать обслуживание приобретенной техники.Речь в итоге идет о поставке 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 миллионов евро.Вообще-то тягомотина с впариванием французами Украине своих локомотивов и пожарных машин длится уже года полтора. И протягивалась она ранее по той же линии, что и покупка французских же вертолетов, не менее половины из которых оказались бывшими в употреблении. То есть по линии экс-министра внутренних дел Авакова и соответствующей национальной диаспоры во Франции — с понятным интересом каждой из заинтересованных сторон. Кстати, возвращаясь к вертолетам: даже модернизировались они в итоге не на Украине, пока еще имеющей какую-то авиационную промышленность, уж точно способную ремонтировать и модернизировать вертолеты, а в Румынии.Переговоры по локомотивам затягивались из-за неожиданно проявившегося у украинской стороны желания на 35% локализовать производство предлагаемой французами техники. Сообщалось даже, что французы подписали 50 договоров с некими потенциальными украинскими поставщиками. Однако, судя по всему, реализовать потенциал ни одному из них не удастся. По итогам визита Макрона в Киев ни о какой местной составляющей в производстве электровозов речь уже не идет.Особая прелесть ситуации еще и в том, что Украине явно подсовывают локомотивы, от которых ранее отказалась Аргентина по причине излишней дороговизны. Причем отказалась в пользу российских локомотивов компании "Трансмашхолдинг".Ситуация с пожарной техникой не менее прекрасна. Пожарные машины по 810 тысяч евро за штуку — это не просто впечатляюще. Это еще и в разы дороже, чем можно приобрести у других европейских же поставщиков. О какой-то локализации, разумеется, речь тут вообще не идет: "золотые" машины должны прибыть на Украину с французского завода Desautel. Ну или не с французского, как было в случае с тепловозами GE, какая разница?Во сколько Украине обойдется содержание всего этого добра в среднесрочной перспективе (регламентные работы в рамках технического обслуживания, закупки запасных частей, ремонты и так далее), остается только догадываться. Но можно с уверенностью сказать, что денег еще и на закупку пожарных машин у собственных производителей точно не хватит. Так что им можно сушить весла.По факту краткосрочные визиты Макрона в Москву и Киев закончились довольно успешно. Донбасс — дело такое… Зато в Москве его приняли на высоком уровне за пару месяцев до выборов, что уже неплохо. А в Киеве, где он даже не ночевал, Макрон успел втюхать французскую продукцию с высокой добавленной стоимостью и по очень высокой цене. И пусть 1,2 миллиарда евро — это не столь уж большая компенсация для французской промышленности на фоне, например, нашумевшей потери контракта на поставку подводных лодок Австралии на 60 миллиардов долларов. Но, как говорится, с миру по нитке — голому рубашка. Тем более для Украины эти 1,2 миллиарда евро и последующие расходы в связи со сделкой являются совсем не маленькой суммой.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/putin-postavil-makrona-pered-vyborom-1037481202.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/nam-chto-voevat-s-nato-itogi-peregovorov-putina-i-mikrona-1037475073.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/makron-dialog--edinstvennoe-sredstvo-obespecheniya-bezopasnosti-v-evrope-1037472923.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/zontik-bezopasnosti-vmf-rossii-nad-ukrainoy-1037490106.html

украина

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Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037531829_0:0:150:150_100x100_80_0_0_c1ef960b441ce004cabe7430282ff7c4.jpg

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эмманюэль макрон, украина, политика, новости