https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/zontik-bezopasnosti-vmf-rossii-nad-ukrainoy-1037490106.html

"Зонтик безопасности": ВМФ России над Украиной

"Зонтик безопасности": ВМФ России над Украиной

Для обеспечения равной безопасности в Европе Россия не отступит от своих законных требований к США и НАТО. Москва располагает всеми инструментами и средствами... 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T20:20+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательРаньше или позже, иностранные войска НАТО будут выведены из Восточной Европы в географический ареал обитания 1997 года. Российская Средиземноморская эскадра в Черном море способна ускорить возвращение альянса в реальность многополярного мироустройства.Постоянная Средиземноморская эскадра ВМФ России (воссоздана в 2013 году) в усиленном составе совершает переход в Черное море. Невиданная со времен СССР ударная группировка – более 20 боевых кораблей первого и второго рангов: три ракетных крейсера, 4 ракетных фрегата (в том числе "Адмирал Касатонов" – носитель гиперзвуковых ракет "Циркон"), два больших противолодочных корабля; 13 больших десантных кораблей. Без учета малых ракетных кораблей и шести подводных лодок типа "Варшавянка" (с крылатыми ракетами "Калибр") ЧФ России.Корабли четырех флотов Средиземноморской эскадры отрабатывают ударные и противолодочные задачи. И убедительно демонстрируют стратегическое превосходство ВМФ России в регионе над объединенными ВМС стран НАТО. Эскадра значительно укрепляет южный фланг разновидовой группировки войск и сил РФ в Крыму. Заметим, в многочисленных планах "российской агрессии", сочиненных на Западе, возможности Черноморского флота России явно недооценены, и ограничены лишь поддержкой Приднестровья.Средиземноморская эскадра РФ способна парировать любые возможные угрозы со стороны 6-го флота ВМС США (авианосец USS Harry S. Truman, ракетный крейсер класса "Тикондерога", несколько эсминцев УРО класса "Арли Бёрк"), включая гипотетическое применение палубных истребителей-бомбардировщиков в Восточной Европе. Одновременно более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих российского ВМФ России проводят учения в районах боевого применения Северной Атлантики, Индийского и Тихого океанов, в Средиземноморье – это ответ на отсутствие гарантий безопасности со стороны США и НАТО.В последние дни "партнеры" получили так много "информации к размышлению", что поутих даже искусственный ажиотаж вокруг "неминуемого" разгрома ВСУ и порабощения Украины Россией. В Москву срочно прилетел на переговоры парламентер коллективного Запада – французский президент Эммануэль Макрон. Таким образом, даже без применения могущественного ракетного оружия Средиземноморская эскадра во взаимодействии с Сухопутными войсками и Воздушно-космическими силами трех военных округов РФ способствовала установке над украинской территорией "зонтика безопасности" – вопреки мрачным прогнозам США и НАТО на январь и февраль.Когда союзники хуже враговКонтролируемый вооруженный конфликт в Европе с участием России и НАТО – лучший для Вашингтона способ решить целый комплекс серьезных проблем США в экономике, внутренней и внешней политике. Однако после позорного бегства американской военной коалиции из Афганистана горячее желание Вашингтона устроить маленькую термоядерную войну в Старом Свете разделяют отнюдь не все союзники. Гипотетический эпицентр боевых действий – Киев – с радостью принимает оружейные подачки альянса, просит США разместить под Харьковом дивизионы ПВО THAAD, способные "смотреть" на 1000 км вглубь российской территории. И все же ВСУ вступать в боевые действия с ВС РФ не спешат (хотя Белый дом всячески подталкивает к самоубийству). Всем украинцам и многим американцам ясно, что на европейском ТВД системы THAAD и Javelin от российского оружия не защитят.Директор по планам и политике STRATCOM генерал ВВС Фердинанд Стосс на виртуальном саммите по ядерному сдерживанию 7 февраля обрисовал беспрецедентную за более чем 30-летний период истории стратегическую уязвимость США, и предупредил коллег: По мнению Стосса, Россия представляет собой значительно большую угрозу, поскольку разрабатывает "новое оружие" потрясающей разрушительной силы. Русские строят "все, от… гиперзвуковых противокорабельных ракет до крылатых ракет межконтинентальной дальности Skyfall с ядерным двигателем". Американский военачальник из STRATCOM отметил также "стратегический прорыв" Китая, который "непрозрачно" строит сотни ракетных шахт, к 2030 году будет обладать 1000 ядерных боеголовок, и называет расширение НАТО вредным для мира и международной безопасности (здесь позиции РФ и КНР полностью совпадают).В Пентагоне считают, что Россия ежедневно наращивает военный потенциал вблизи украинских границ, включая полуостров Крым и территорию Республики Беларусь. Количественная оценка – "значительно больше 100 тысяч" военнослужащих. Вероятно, это предел представлений американцев о войсках постоянной готовности РФ, поскольку на пике афганских операций (в 2011 году) в Исламской республике одновременно действовали не более 101 тысячи военнослужащих Армии США и 21 тысяча солдат из 49 других стран (НАТО и партнеры).Убеждение и принуждениеAssociated Press тревожно сообщает о недавней серии учений России с Беларусью и патрулировании воздушного пространства РБ российскими дальними бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-22М3 с ядерными боеголовками на борту – вблизи стран НАТО (Польши, Литвы, Латвии). Агентство цитирует белорусского президента Александра Лукашенко: "Пока они (альянс) будут еще готовиться ввести сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша, и они это знают". Возможно, НАТО не следовало заходить так далеко к востоку от Ла-Манша, было бы меньше тревог.На всех направлениях Россия преследует одну приоритетную цель – укрепление европейской безопасности методом выталкивания НАТО из Восточной Европы в границы 1997 года. Противников приходится одновременно убеждать дипломатически и принуждать военно-технически, для этого Москва располагает всеми опциями, и значительной международной поддержкой (как минимум, трети населения планеты).Пентагон разработал технологии сетецентрических войн и тактику боевых действий на орбите Земли. Американское командование способно осуществлять электронное управление войсками в инфракрасном диапазоне. Союзники свято верят в "невидимость" дозвуковых истребителей-бомбардировщиков F-35. Ежегодный военный бюджет США давно превышает 700 млрд долларов, но деньги побед не гарантируют. По итогам 20-летней практики Пентагон и НАТО в августе 2021 года получили незатейливого пинка от афганских талибов. С таким бэкграундом втягиваться в высокотехнологичное противостояние с Россией на Европейском ТВД – безрассудно, безнадежно, и самоубийственно – для всех стран альянса, включая североамериканские позиции (территории) США и Канады.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, нато, сша, мнение