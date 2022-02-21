https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/plan-ne-srabotal-ssha-ne-smogli-obvalit-tseny-na-neft-1037687659.html
План не сработал: США не смогли обвалить цены на нефть
План не сработал: США не смогли обвалить цены на нефть
Нефтяные котировки штурмуют новые максимумы, ко второму кварталу ждут 100 долларов за баррель. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T09:45+0300
2022-02-21T09:45+0300
2022-02-21T10:08+0300
аналитика
мнение
нефть
экономика
в мире
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Дефицит предложения и рост спроса толкают цены на нефть вверх. Такое положение дел не устраивает США — в стране слишком дорогой бензин. Там уже распечатали стратегические резервы, но это не помогло. Теперь, как утверждает Bloomberg, Белый дом даже готов снять санкции с Ирана, лишь бы черное золото подешевело. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Нефтяное раллиВ феврале прошлого года фьючерсы на Brent торговались вблизи 60 долларов за баррель, сейчас — больше 90. Такие темпы уступают только показателям 2009-го. Это следствие подорожания газа, восстановления спроса после локдаунов, логистических сбоев и геополитической напряженности.Дальнейший рост цен из-за ограниченных производственных мощностей нефтедобывающих компаний и дефицита предложения предсказывает и крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol. Аналитики британского Standard Chartered также говорят об "устойчивой нехватке сырья".Переломить ситуациюАмериканцам это очень не нравится. Еще в ноябре Белый дом заявил, что цены слишком высокие.Так, литр бензина Regular (аналог российского АИ-92) год назад стоил в США 59 центов, сейчас — 87. Вашингтон винит в этом ОПЕК+. Каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тысяч баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения из-за пандемии. Но этого, считают американцы, недостаточно.В Белом доме пообещали задействовать "все имеющиеся инструменты". А Минэнерго США распечатало нефтяные резервы.Больше 600 миллионов баррелей хранится под землей в Луизиане и Техасе на случай серьезных чрезвычайных ситуаций. Этого достаточно, чтобы заменить весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год. Однако пока решили продать всего 50 миллионов, и ситуация не изменилась.Ничего не вышлоПлан Байдена не сработал и дал лишь краткосрочный эффект из-за дисбаланса спроса и предложения.Как подчеркивает вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова, "бычий" тренд на нефтяном рынке подпитывают и сами США постоянными заявлениями о неизбежном вторжении России на Украину. Конфликт с участием двух крупных производителей сырья чреват усилением глобального дефицита энергоносителей."Во многих странах отменяют антиковидные ограничения, люди возвращаются к привычному образу жизни, больше путешествуют, вновь работают в офисах. Потребление бензина скоро вернется к уровню 2019-го и даже выше. Неблагоприятные погодные условия также повышают спрос на энергоносители, особенно в США", — указывает Веретенникова.В начале февраля Белый дом в виде исключения позволил иностранным компаниям работать с гражданскими ядерными установками Ирана. Это не отменяет нефтяного эмбарго. Теперь, как утверждает Bloomberg, когда стало ясно, что высвобождение резервов не помогло, американцы даже готовы отказаться от санкций, лишь бы снизились цены.Рынок переваритВероятность такого сценария достаточно велика. По прогнозам, Тегеран способен поставлять на рынок от 1,8 до 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако большинство экспертов уверены: если это и произойдет, нефть подешевеет не сильно. Дело в том, что Иран и так давно продает достаточно много в обход эмбарго.А иностранные инвесторы вряд ли этим заинтересуются, опасаясь повторения ситуации 2018-го, когда Дональд Трамп вновь ввел санкции против Ирана, отмененные в 2015-м при Бараке Обаме.С этим согласен и аналитик, управляющий партнер инвестиционного холдинга GLS INVEST (ООО УК "Джи Эл Эс Инвест") Эдуард Бугров.К тому же, напоминает эксперт, нишу Ирана прочно заняла Саудовская Аравия, которая вряд ли уступит без борьбы. Учитывая, что это стратегический партнер США на Ближнем Востоке, с мнением крупнейшего экспортера нефти придется считаться.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/chuzhie-dengi-chem-obernutsya-defolty-bedneyshikh-stran-1037461855.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/vzlet-tsen-bitva-za-kosmos-i-kitaytsy-chto-grozit-ekonomike-v-2022-m-1037081156.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/ekspert-rasskazal-stoit-li-seychas-prodavat-dollar-1037552536.html
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аналитика, мнение, нефть, экономика, в мире
План не сработал: США не смогли обвалить цены на нефть
09:45 21.02.2022 (обновлено: 10:08 21.02.2022) Подписаться на
Нефтяные котировки штурмуют новые максимумы, ко второму кварталу ждут 100 долларов за баррель.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
Дефицит предложения и рост спроса толкают цены на нефть вверх. Такое положение дел не устраивает США — в стране слишком дорогой бензин. Там уже распечатали стратегические резервы, но это не помогло. Теперь, как утверждает Bloomberg, Белый дом даже готов снять санкции с Ирана, лишь бы черное золото подешевело. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.
Нефтяное ралли
В феврале прошлого года фьючерсы на Brent торговались вблизи 60 долларов за баррель, сейчас — больше 90. Такие темпы уступают только показателям 2009-го. Это следствие подорожания газа, восстановления спроса после локдаунов, логистических сбоев и геополитической напряженности.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) и управления энергетической информации США (EIA), в 2022-м миру потребуется больше нефти, чем поставляет ОПЕК+. Дефицит усиливается, резервов может не хватить. При этом потребление стабильно увеличивается: омикрон-штамм не оказал такого воздействия, какого ждали.
Дальнейший рост цен из-за ограниченных производственных мощностей нефтедобывающих компаний и дефицита предложения предсказывает и крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol. Аналитики британского Standard Chartered также говорят об "устойчивой нехватке сырья".
Переломить ситуацию
Американцам это очень не нравится. Еще в ноябре Белый дом заявил, что цены слишком высокие.
Так, литр бензина Regular (аналог российского АИ-92) год назад стоил в США 59 центов, сейчас — 87. Вашингтон винит в этом ОПЕК+. Каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тысяч баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения из-за пандемии. Но этого, считают американцы, недостаточно.
В Белом доме пообещали задействовать "все имеющиеся инструменты". А Минэнерго США распечатало нефтяные резервы.
Больше 600 миллионов баррелей хранится под землей в Луизиане и Техасе на случай серьезных чрезвычайных ситуаций. Этого достаточно, чтобы заменить весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год. Однако пока решили продать всего 50 миллионов, и ситуация не изменилась.
Ничего не вышло
План Байдена не сработал и дал лишь краткосрочный эффект из-за дисбаланса спроса и предложения.
"Сказалось внеплановое снижение добычи в некоторых африканских странах, Ираке и Ливии в декабре-январе, а "омикрон" на экономику почти не повлиял, — поясняет Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестиционного банка "Синара". — Кроме того, в январе из-за геополитических рисков активизировали закупки трейдеры, опасающиеся перебоя в поставках".
Как подчеркивает вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова, "бычий" тренд на нефтяном рынке подпитывают и сами США постоянными заявлениями о неизбежном вторжении России на Украину. Конфликт с участием двух крупных производителей сырья чреват усилением глобального дефицита энергоносителей.
"Во многих странах отменяют антиковидные ограничения, люди возвращаются к привычному образу жизни, больше путешествуют, вновь работают в офисах. Потребление бензина скоро вернется к уровню 2019-го и даже выше. Неблагоприятные погодные условия также повышают спрос на энергоносители, особенно в США", — указывает Веретенникова.
В начале февраля Белый дом в виде исключения позволил иностранным компаниям работать с гражданскими ядерными установками Ирана. Это не отменяет нефтяного эмбарго. Теперь, как утверждает Bloomberg, когда стало ясно, что высвобождение резервов не помогло, американцы даже готовы отказаться от санкций, лишь бы снизились цены.
Рынок переварит
Вероятность такого сценария достаточно велика. По прогнозам, Тегеран способен поставлять на рынок от 1,8 до 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако большинство экспертов уверены: если это и произойдет, нефть подешевеет не сильно. Дело в том, что Иран и так давно продает достаточно много в обход эмбарго.
"В конце прошлого года, например, о поставках нефти из Ирана открыто заявил Китай. В лучшем случае речь может идти о дополнительном полумиллионе баррелей в сутки. Возможно — о миллионе к концу года. Чтобы и дальше увеличивать добычу, необходимы крупные инвестиции", — говорит Веретенникова.
А иностранные инвесторы вряд ли этим заинтересуются, опасаясь повторения ситуации 2018-го, когда Дональд Трамп вновь ввел санкции против Ирана, отмененные в 2015-м при Бараке Обаме.
С этим согласен и аналитик, управляющий партнер инвестиционного холдинга GLS INVEST (ООО УК "Джи Эл Эс Инвест") Эдуард Бугров.
"Одномоментно Иран может вывести на рынок четыре миллиона баррелей в сутки за счет накопленных запасов, и это понизит цены на 15-20 долларов. Но запасы быстро кончатся. А два миллиона баррелей в сутки рынок переварит без обвала цен", — отмечает он.
К тому же, напоминает эксперт, нишу Ирана прочно заняла Саудовская Аравия, которая вряд ли уступит без борьбы. Учитывая, что это стратегический партнер США на Ближнем Востоке, с мнением крупнейшего экспортера нефти придется считаться.