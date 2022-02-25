https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prinyatoe-rukovodstvom-rossii-po-situatsii-na-ukraine-1037789282.html

Бжания принял временного поверенного в делах России в Абхазии

Бжания принял временного поверенного в делах России в Абхазии

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Встреча президента Абхазии Аслана Бжания и временного поверенного в делах России в Абхазии Максима Литвинова состоялась в пятницу, 25... 25.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Встреча президента Абхазии Аслана Бжания и временного поверенного в делах России в Абхазии Максима Литвинова состоялась в пятницу, 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Бжания подчеркнул, что в республике внимательно следят за событиями, происходящими на территории Украины. Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов выразил властям республики благодарность за прием и размещение беженцев из Донецка и Луганска.Литвинов также рассказал о причинах, принятых в последние дни руководством России решений. Среди основных причин он назвал необходимость обезопасить Россию от приближения НАТО к госграницам, а также избавление населения Донбасса от "длящихся уже восемь лет страданий". Максим Литвинов отметил, что "все это время западные страны и Киев упрямо отрицали факты неизбирательного применения силы против мирного населения региона со стороны вооруженных сил Украины и так называемых национальных батальонов". По его словам, "нам это напоминает ситуацию с Отечественной войной народа Абхазии, которая отрицается или замалчивается западными политиками даже спустя 30 лет. "В том числе из-за этого лицемерия абхазский народ сегодня страдает частичной международной изоляцией, а на Украине идут боевые действия", - добавил Литвинов. Он также отметил, что пока Запад во главе с США будет считать, что один народ исключительный и пренебрежительно относиться к другим, миру будут угрожать все новые и новые конфликты подобные тем, что имели место в Абхазии, Южной Осетии, на Донбассе и в бывшей Югославии.Аслан Бжания выразил надежду, что заявленные цели России будут достигнуты с минимальными потерями. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bzhaniya-obsudit-na-zasedanii-sovbeza-situatsiyu-na-territorii-ukrainy-1037787822.html

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аслан бжания, россия, абхазия, украина, политика, днр, лнр